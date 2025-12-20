خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

در پی بارندگی‌های اخیر و بروز خسارات در برخی مناطق استان هرمزگان؛

فولاد هرمزگان آماده کمک‌رسانی به شهروندان و روستاییان آسیب‌دیده است

فولاد هرمزگان آماده کمک‌رسانی به شهروندان و روستاییان آسیب‌دیده است
کد خبر : 1730260
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرعامل شرکت فولاد هرمزگان در پی بارندگی‌های اخیر و وارد آمدن خسارات به برخی مناطق شهری و روستایی استان، از آمادگی کامل این شرکت برای کمک‌رسانی و پشتیبانی از هم‌استانی‌های آسیب‌دیده خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد هرمزگان، علیرضا رحیم، مدیرعامل شرکت فولاد هرمزگان، با اشاره به بارندگی‌های اخیر و پیامدهای آن در برخی نقاط استان هرمزگان اظهار داشت: «نزول رحمت الهی اگرچه موجب برکت و طراوت طبیعت شده است، اما متأسفانه در برخی مناطق استان، خساراتی را برای شهروندان و روستاییان به همراه داشته است. در این شرایط، فولاد هرمزگان خود را در کنار مردم استان می‌داند و آمادگی کامل دارد تا در چارچوب مسئولیت‌های اجتماعی، در فرآیند کمک‌رسانی نقش‌آفرینی کند.»

وی افزود: «شرکت فولاد هرمزگان به عنوان یکی از صنایع بزرگ و اثرگذار استان، همواره در کنار جامعه محلی بوده و در شرایط بحرانی نیز با بهره‌گیری از توان تخصصی، نیروی انسانی و امکانات لجستیکی خود، آماده همکاری با ستاد مدیریت بحران استان، دستگاه‌های اجرایی و نهادهای امدادی است.»

مدیرعامل فولاد هرمزگان با تأکید بر اهمیت همدلی و هم‌افزایی در شرایط بحرانی خاطرنشان کرد: «در صورت اعلام نیاز از سوی مراجع ذی‌صلاح، این شرکت آمادگی دارد در حوزه‌های اعلامی، همکاری لازم را به عمل آورد.»

رحیم در پایان ضمن قدردانی از تلاش‌های نیروهای امدادی، خدمات‌رسان و تمامی دستگاه‌هایی که به صورت شبانه‌روزی در حال خدمت‌رسانی به مردم هستند، ابراز امیدواری کرد: «با همت جمعی و مدیریت صحیح، آثار این بارندگی‌ها در کوتاه‌ترین زمان ممکن کاهش یافته و شرایط زندگی همه مردم عزیز استان به حالت عادی بازگردد.»

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
رایتل
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری