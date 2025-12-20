به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد هرمزگان، علیرضا رحیم، مدیرعامل شرکت فولاد هرمزگان، با اشاره به بارندگی‌های اخیر و پیامدهای آن در برخی نقاط استان هرمزگان اظهار داشت: «نزول رحمت الهی اگرچه موجب برکت و طراوت طبیعت شده است، اما متأسفانه در برخی مناطق استان، خساراتی را برای شهروندان و روستاییان به همراه داشته است. در این شرایط، فولاد هرمزگان خود را در کنار مردم استان می‌داند و آمادگی کامل دارد تا در چارچوب مسئولیت‌های اجتماعی، در فرآیند کمک‌رسانی نقش‌آفرینی کند.»

وی افزود: «شرکت فولاد هرمزگان به عنوان یکی از صنایع بزرگ و اثرگذار استان، همواره در کنار جامعه محلی بوده و در شرایط بحرانی نیز با بهره‌گیری از توان تخصصی، نیروی انسانی و امکانات لجستیکی خود، آماده همکاری با ستاد مدیریت بحران استان، دستگاه‌های اجرایی و نهادهای امدادی است.»

مدیرعامل فولاد هرمزگان با تأکید بر اهمیت همدلی و هم‌افزایی در شرایط بحرانی خاطرنشان کرد: «در صورت اعلام نیاز از سوی مراجع ذی‌صلاح، این شرکت آمادگی دارد در حوزه‌های اعلامی، همکاری لازم را به عمل آورد.»

رحیم در پایان ضمن قدردانی از تلاش‌های نیروهای امدادی، خدمات‌رسان و تمامی دستگاه‌هایی که به صورت شبانه‌روزی در حال خدمت‌رسانی به مردم هستند، ابراز امیدواری کرد: «با همت جمعی و مدیریت صحیح، آثار این بارندگی‌ها در کوتاه‌ترین زمان ممکن کاهش یافته و شرایط زندگی همه مردم عزیز استان به حالت عادی بازگردد.»