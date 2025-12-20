همدلی، تلاش جمعی و مشارکت واحدها کلید موفقیت فولاد هرمزگان در ارزیابی تعالی است

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت فولاد هرمزگان، با توجه به برنامه‌ریزی انجام‌شده و هماهنگی‌های صورت‌گرفته، ارزیابی جایزه ملی تعالی سازمانی در سطح تندیس، از تاریخ 29 آذرماه تا سوم دی‌ماه ۱۴۰۴ در شرکت فولاد هرمزگان برگزار خواهد شد.

در آستانه برگزاری فرآیند ارزیابی تعالی سازمانی، مرضیه حمیدی، مدیر مهندسی صنایع شرکت فولاد هرمزگان با اشاره به اهمیت این رویداد، از آمادگی گسترده شرکت برای حضور در ارزیابی سال جاری خبر داد.

به گفته حمیدی، این ارزیابی فرصتی جدی برای سنجش دقیق عملکرد سازمان، شناسایی نقاط قابل بهبود و تقویت مسیر توسعه است و فولاد هرمزگان با رویکردی واقع‌بینانه و یادگیرنده در آن شرکت می‌کند.

مدیر مهندسی صنایع شرکت فولاد هرمزگان با اشاره به سوابق شرکت در این حوزه افزود: فولاد هرمزگان طی سه دوره گذشته موفق به کسب تندیس بلورین تعالی سازمانی شده و در هر دوره توانسته است امتیاز خود را نسبت به دوره قبل افزایش دهد. این روند نشان می‌دهد که تعالی سازمانی در شرکت، یک برنامه مقطعی یا نمایشی نبوده و به‌تدریج در ساختارها و فرآیندها نهادینه شده است.

وی خاطرنشان کرد: مطابق اعلام ارزیاب ارشد، تمرکز ارزیابی امسال بر سه محور کلیدی پایداری در تأمین مواد اولیه و انرژی، توسعه سبد محصولات و خدمات در زنجیره ارزش فولاد به منظور خلق ارزش بیشتر و توسعه بازارهای صادراتی با توجه به تحولات سیاسی و اقتصادی خواهد بود.

حمیدی ادامه داد: در ماه‌های اخیر، جلسات متعددی با حضور معاونان و مدیران شرکت برگزار شده تا آمادگی لازم برای این ارزیابی ایجاد شود. در این جلسات، علاوه بر مرور الزامات مدل تعالی، بر شفاف‌سازی عملکردها، مستندسازی دقیق‌تر و هم‌راستایی فعالیت‌ها با اهداف کلان سازمان تاکید شده است.

وی با بیان اینکه فولاد هرمزگان در ارزیابی پیشِ‌رو، هدف‌گذاری مشخصی دارد، تصریح کرد: این ارزیابی، نقطه عطفی در مسیر تعالی سازمانی و تحقق اهداف کلان شرکت محسوب می‌شود. با تکیه بر شایستگی‌های فنی، مدیریتی و فرهنگی فولاد هرمزگان و با بهره‌گیری از تجربیات ارزشمند سال‌های گذشته، بستر لازم برای حضور مؤثر در این فرآیند فراهم شده است.. این هدف صرفا با تلاش یک واحد یا یک معاونت امکان‌پذیر نیست و نیازمند مشارکت و همدلی تمام ارکان سازمان در مسیر تعالی و بهبود مستمر است.

مدیر مهندسی صنایع شرکت فولاد هرمزگان همچنین عنوان کرد: انتظار می‌رود تمام واحدهای سازمانی همکاری کامل و اثربخشی با ارزیابان تعالی داشته باشند تا حداکثر امتیاز ممکن کسب شود. این تعامل، صرفاً برای نتیجه این دوره نیست، بلکه فرصتی برای یادگیری سازمانی است تا با شناسایی دقیق‌تر نقاط قوت و زمینه‌های بهبود، در دوره‌های بعدی نیز عملکرد بهتری ثبت شود.

حمیدی در پایان تاکید کرد: تعالی سازمانی یک مسیر مداوم است و فولاد هرمزگان تلاش می‌کند با تکیه بر همین رویکرد، جایگاه خود را در میان شرکت‌های پیشرو صنعت فولاد کشور تثبیت و تقویت کند. با آمادگی کامل، مشارکت و تلاش جمعی همه همکاران، امیدواریم بتوانیم در این دوره از ارزیابی، تندیس سیمین جایزه ملی تعالی سازمانی را کسب کرده و برگ زرین دیگری بر دفتر افتخارات شرکت فولاد هرمزگان بیفزاییم.