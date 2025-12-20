خبرگزاری کار ایران
انتشار بیست‌ویکمین شماره «رادیوچاد» با تمرکز بر رشد درآمد و توسعه بازارهای صادراتی

کد خبر : 1730231
بیست‌ویکمین شماره «رادیوچاد» با مرور تازه‌ترین رویدادها و دستاوردهای شرکت معدنی و صنعتی چادرملو منتشر شد؛ شماره‌ای که از تداوم رشد درآمدی «کچاد» تا توسعه تجارت شمش در بازار عراق را روایت می‌کند.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی چادرملو، بیست‌ویکمین شماره «رادیوچاد»، رسانه صوتی شرکت معدنی و صنعتی چادرملو، منتشر شد. این برنامه هفتگی با هدف اطلاع‌رسانی شفاف، تازه‌ترین رویدادها، عملکرد مالی و برنامه‌های توسعه‌ای این شرکت را مرور می‌کند.

در این شماره، مدیرعامل چادرملو با تشریح وضعیت پایداری تولید و فروش، به برنامه‌های در دست اجرا و مسیر پیش‌روی شرکت اشاره کرده است. همچنین تقویت تجارت شمش چادرملو در بازار عراق به‌عنوان یکی از محورهای مهم توسعه صادراتی مورد توجه قرار گرفته است.

بر اساس گزارش‌های ارائه‌شده، چادرملو در آبان‌ماه ۱۴۰۴ موفق به ثبت درآمد ۸ هزار و ۴۶۹ میلیارد تومانی شده و روند رو‌به‌رشد درآمدی «کچاد» همچنان ادامه دارد.

افزون بر این، درآمدهای عملیاتی شرکت در نیمه نخست سال با رشد ۷۰ درصدی همراه بوده و سود خالص نیز ۳۷ درصد افزایش یافته است.

«رادیوچاد» هر هفته با نگاهی تحلیلی، صدای فناوری، تولید و توسعه در صنعت فولاد کشور را به مخاطبان منتقل می‌کند

