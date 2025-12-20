مدیریت شایسته فولاد خوزستان در تنگنای انرژی

شرکت فولاد خوزستان در ماههای اخیر، در یکی از پیچیدهترین دورههای صنعت فولاد کشور، با تکیه بر مدیریت هوشمند انرژی، انسجام سازمانی و نگاه توسعهمحور، توانسته است مسیر تولید پایدار را حفظ کرده و همزمان زیرساختهای لازم برای جهش کیفی و تقویت جایگاه خود در بازارهای داخلی و صادراتی را فراهم کند.
به گزارش ایلنا؛ در شرایطی که محدودیتهای برق و گاز به بخشی پایدار از فضای فعالیت صنعت فولاد ایران تبدیل شده، فولاد خوزستان با تکیه بر برنامهریزی عملیاتی، مدیریت تولید و افزایش بهرهوری، مسیر حفظ ظرفیت و آمادهسازی برای رشد آینده را دنبال کرده است.
وابستگی بالای صنعت فولاد به انرژی، هرگونه اختلال در تأمین برق و گاز را به عاملی تعیینکننده در تولید، هزینهها و سودآوری تبدیل کرده است، اما این شرکت با رویکردی پیشنگرانه، آثار این محدودیتها را کنترل میکند.
آنچه مسلم است حدود یکسوم تولید فولاد به انرژی وابسته است و هر ساعت محدودیت میتواند زنجیره تولید را مختل کند و فولاد خوزستان با تنظیم دقیق برنامهها و آمادگی خطوط تولید، توقفها را به حداقل رسانده است و امکان بازگشت سریع به ظرفیت اسمی را فراهم کرده و این مدیریت منعطف، تداوم تولید و حفظ جایگاه شرکت در بازار داخلی و صادرات را ممکن ساخته است.
یکی از محورهای اصلی این رویکرد، استفاده هدفمند از زمانهای قطعی انرژی برای انجام تعمیرات دورهای و آمادهسازی تجهیزات است و این سیاست باعث شده در دورههای دسترسی کامل به انرژی، تولید بدون وقفه و با حداکثر توان انجام شود و نتیجه این برنامهریزی، افزایش پایداری عملیاتی و کاهش اثر شوکهای انرژی بر عملکرد شرکت است.
در کنار مدیریت تولید، افزایش هزینه حاملهای انرژی طی سالهای اخیر فشاری مستقیم بر حاشیه سود صنعت فولاد وارد میکند. رشد قیمت برق، گاز و آب، ضرورت بهینهسازی مصرف انرژی را برجستهتر میسازد. فولاد خوزستان با پایش مستمر فرآیندها، کاهش مصرف و حرکت به سمت خودتأمینی نسبی انرژی، ریسکهای تولید را کنترل میکند.
اجرای پروژههای نیروگاهی از جمله نیروگاه سیکل ترکیبی و توسعه انرژی خورشیدی، جایگاه شرکت را از یک مصرفکننده صرف انرژی به بازیگری فعال در این حوزه نزدیک کرده است. این رویکرد، علاوه بر کاهش هزینهها، بستر توسعه پایدار و تقویت توان رقابتی در بازارهای صادراتی را فراهم میآورد.
همزمان با چالشهای انرژی، تمرکز بر ارتقاء سبد محصولات و حرکت به سمت فولادهای آلیاژی و با ارزش افزوده بالا در دستور کار قرار گرفته و کاهش حاشیه سود جهانی فولاد و محدودیتهای بازار، تولید محصولات تخصصی را به یک ضرورت تبدیل کرده است و سرمایهگذاری در فناوریهای نوین و ابزارهای دیجیتال، بهرهوری را افزایش داده و توقفهای تولید را کاهش خواهد داد.
تحلیل دادهها و بهینهسازی فرآیندها، علاوه بر ارتقاء کیفیت محصول، مصرف انرژی و هزینهها را نیز کاهش میدهد و جایگاه فولاد خوزستان را بهعنوان یکی از شرکتهای پیشرو صنعت فولاد تثبیت میکند.
در کنار این عوامل، سرمایه انسانی نقش محوری در پایداری تولید دارد. توجه به ایمنی، رعایت استانداردهای HSE و آمادگی نیروهای صف، تداوم فعالیت ایمن را تضمین میکند.
در سطح مدیریتی نیز هماهنگی میان واحدها و پرهیز از تصمیمگیریهای جزیرهای، واکنش سریع به محدودیتها را امکانپذیر میسازد.
مجموع این اقدامات نشان میدهد فولاد خوزستان تمرکز خود را بر راهکارهای بلندمدت و تثبیت پایداری تولید قرار میدهد و این شرکت با مدیریت انرژی، افزایش بهرهوری و تکیه بر فناوری و سرمایه انسانی، مسیر حرکت به سمت فولاد پایدار و با ارزش افزوده را هموار خواهد کرد.