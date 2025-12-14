معاون بهرهبرداری در هشتمین نشست کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار شرکت:
نباید شاهد بروز رفتارهای ناایمن باشیم
هشتمین نشست کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار شرکت فولاد مبارکه، روز دوشنبه ۱۷ آذرماه، در سالن همایشهای مرکز تحقیقات فولاد مبارکه و با رویکرد «ارتقای فرهنگ و شرایط ایمنی، مدیریت رویدادها و شناسایی ریسکهای فرایندها» برگزار شد.
به گزارش ایلنا به نقل از خبرنگار فولاد مبارکه، در این نشست که با حضور مشاور مدیرعامل، معاونان بهرهبرداری و سرمایه انسانی، مدیران ارشد تولید، خدمات فنی و پشتیبانی و پایداری، مدیران نواحی بهرهبرداری و پشتیبانی، رؤسا، سرپرستان و کارشناسان ایمنی و بهداشت حرفهای تشکیل شد، غلامرضا سلیمی معاون بهرهبرداری، ضمن تشکر از ارائه گزارشهای ناحیه نورد گرم و واحد ایمنی فنی و بازرسی، بر اهمیت استقرار سیستم مدیریت ایمنی و تداوم تلاشها برای بهبود شرایط ایمنی در فولاد مبارکه تأکید کرد.
ایجاد یک رویه منسجم و تهیه گردشکار مشخص برای بازرسی از تونلهای برق
وی با اشاره به ضرورت افزایش حساسیت به نقاط پرخطر و لزوم کنترل و نظارت مستمر بر این نقاط، وجود همافزایی همهجانبه میان واحدهای مختلف جهت رفع مشکلات نقاط آسیبپذیر را بسیار حیاتی دانست و با تأکید بر انجام اقدامات اصلاحی مرتبط با جلسات بررسی حادثه تونل برق، خواستار ایجاد یک رویه منسجم و تهیه گردشکار مشخص برای بازرسی از تونلهای برق شد.
سلیمی توجه توأمان به ایمنی و تولید را مورد تأکید قرار داد و گفت: ایمنی از دغدغههای اصلی سازمان است و در صورت بروز مشکلات ایمنی در سایت، باید در کوتاهترین زمان ممکن برای رفع آنها اقدام شود.
وی با اشاره به جلسه اختتامیه ممیزی تداوم کسبوکار و دریافت نظرات ممیزان خارجی، تصریح کرد: با توجه به بلوغ فکری و جایگاه فرهنگ ایمنی شرکت فولاد مبارکه در کشور و حتی مجامع بینالمللی، نباید شاهد بروز رفتارهای ناایمن و حتی موارد جزئی و ابتدایی در حوزه ایمنی باشیم.
معاون بهرهبرداری با تأکید بر نقاط قوت سازمان، برگزاری آموزشهای ایمنی، مدیریت ریسکها و انجام بازدیدهای میدانی، خاطرنشان کرد: در انجام فعالیتها باید به تمام جنبههای رفتاری و کوچکترین جزئیات توجه شود؛ زیرا توجه به همین نکات ریز است که زمینه مدیریت رویدادها و پیشگیری از حوادث را فراهم میکند.
وی با اشاره به نقش کلیدی مدیران بهعنوان رهبران سازمان، تأکید کرد: مدیران باید در تمام زمینهها، بهویژه در استفاده از لوازم حفاظت فردی و اجرای دستورالعملها، الگوی سایر کارکنان باشند.
بهای هر حادثه همیشه سنگین است
سلیمی گفت: باید بر نقاط قوت اصرار ورزید و تلاش کرد تا نقاط ضعف سازمان بهبود یابد. نباید از یاد برد که «بهای حادثه همیشه سنگین است» و دستورالعملهای ایمنی حاصل تجارب ارزشمند و بعضاً تلخ حوادث گذشته است؛ بنابراین باید با بررسی و بازنگری این دستورالعملها، حوزههای قابلبهبود را ارتقا داد. همواره تأکید کردهایم که «دستورالعملهای ایمنی را با خون نوشتهاند» و نباید به اهمیت آنها بیاعتنا باشیم.
وی در ادامه، نقش بازرسان خط تولید و تعمیرات در ارائه گزارش و پیگیری اقدامات اصلاحی تا حصول نتیجه را مهم برشمرد و گفت: خروجیها و گزارشهای دقیق بازرسی میتواند از بروز حوادث جلوگیری کند. به خاطر داشته باشیم هرگاه عاقبتاندیشی کردهایم و در فعالیتها به چرخه دمینگ توجه داشتهایم، نرخ حوادث کاهش یافته است.
سلیمی همچنین با اشاره به اهمیت سیستمهای ایمنی، خواستار تهیه گردشکار مربوط به جمپرها و اصلاح شرایط موجود در کوتاهترین زمان ممکن شد و حذف یا تضعیف لایههای ایمنی را اقدامی بسیار خطرناک دانست و بر ضرورت بازنگری و اصلاح فوری گردشکار جمپرها تأکید کرد.
تا زمانی که به حس آسیبپذیری بیاعتنا باشیم، اقدامات ما در برابر خطرات بیاثر خواهد بود
حسین مدرسیفر، معاون سرمایه انسانی نیز در بیاناتی، با تمرکز بر اصل ششم مدیریت ایمنی فرایند یعنی «تقویت حس آسیبپذیری»، به تشریح اهمیت این اصل بنیادین در مدیریت رویدادها و پیشگیری از حوادث پرداخت.
وی با تأکید بر اینکه حوادث اغلب به دلیل کاهش حساسیت در انجام فعالیتها رخ میدهد، تأکید کرد: اگر قصد داریم روند بروز حوادث را کاهش دهیم و بتوانیم در عرصه رقابتی صنعت فولاد و بازارهای جهانی جایگاه خود را حفظ کنیم، باید حساسیت به مسائل ایمنی و نقاط آسیبپذیر را افزایش دهیم.
معاون سرمایه انسانی، با ارجاع به گزارش حوادث ارائهشده در نشست، گفت: هریک از این رویدادها حاوی درسهای مهمی برای سازمان است و باید از آنها در راستای تقویت نظام بازرسی و اجرای بازرسیهای مستمر استفاده کنیم تا بتوانیم وقوع حوادث را پیشبینی و از آنها پیشگیری کنیم.
وی همچنین کنترل رفتارهای ناایمن کارکنان را یکی از عوامل کلیدی در کاهش حوادث دانست و گفت: بیشتر حوادث دقیقاً در لحظاتی رخ میدهد که انتظار نداریم؛ بنابراین باید هوشیاری، نظارت پیوسته و توجه به جزئیات در کلیه سطوح سازمان تقویت شود.
مدرسیفر با اشاره به هزینههای سنگین حوادث و خسارات ناشی از آنها، تأکید کرد: هزینههای افزایش حساسیت، تقویت حس آسیبپذیری و تغییر نگرش مدیران، رؤسا، سرپرستان و کارشناسان ایمنی در مقایسه با هزینههای پس از حادثه بسیار ناچیز است. ضمن اینکه هزینه در ایمنی نهتنها خرج اضافی نیست، بلکه سرمایهگذاری مستقیم در بقای تولید و پایداری کسبوکار است.
وی افزود: مدیریت صحیح سایت، کنترل عبور و مرور افراد، آموزشهای اثربخش، افزایش حساسیت به نقاط آسیبپذیر و اجرای دقیق موازین ایمنی باید به جریان روزمره فعالیتها تبدیل شود. به خاطر داشته باشیم تا زمانی که به حس آسیبپذیری بیاعتنا باشیم، اقدامات ما در برابر خطرات بیاثر خواهد بود. این حس باید درون خودمان ایجاد و تقویت شود تا بتوانیم تغییرات مثبت در ایمنی رقم بزنیم.
وی همچنین با تکیهبر نتایج ممیزی خارجی استاندارد ISO 45001، به ریسکهای اولویتدار مرتبط با «سازههای فلزی»، «ماشینآلات»، و «مکانیسمهای باربرداری» اشاره کرد و خواستار همکاری جمعی، رفع مغایرتهای موجود و اخذ «گواهینامه سلامت» برای این تجهیزات شد.
مدرسیفر در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به پروژههای ایمنی در حال اجرا، بهویژه طرحهای مشترک با دانشگاه گفت: درخصوص پروژه SIL Study کورههای پیشگرم نورد گرم، باید توجه ویژهای به اقدامات تعریفشده و حرکت بهسوی «رویکرد سیستمی» در واحدهای فرایندی بهجای تکیه بر تجربه فرد داشته باشیم. نکته حائز اهمیت این است که اتکا به سیستمها، استانداردها و روشهای مهندسیشده، یکی از الزامات اساسی برای کاهش ریسکهای فرایندی و افزایش قابلیت اتکا در عملیات تولید است.
به گفته وی پروژههای ایمنی باید در زمره «پروژههای اولویتدار» سازمان قرار گیرند و منابع کافی برای اجرای آنها تخصیص یابد.
رفع کامل اقدامات اصلاحی اعلامشده توسط بازرسان و کارشناسان ایمنی در بازه زمانی تعیینشده
در ادامه این جلسه، جواد کیانی، رئیس ایمنی، بهداشت حرفهای و آتشنشانی، به ارائه گزارش جامع عملکرد ایمنی شرکت در ماه گذشته پرداخت و با تشریح شاخصهای کلیدی عملکرد ایمنی (FR و SR)، وضعیت ایمنی شرکت را در مقایسه با دورههای قبل به اطلاع حاضران رساند و روند تغییرات این شاخصها را بر اساس دادههای ثبتشده در ماه اخیر تحلیل کرد.
وی گفت: رویکرد فولاد مبارکه در گزارشدهی حوادث، یک رویکرد «شفاف، پیشگیرانه و یادگیرنده» است و هدف اصلی از ارائه این آمار، ایجاد حساسیت بیشتر در مدیران، کارشناسان و کارکنان نسبت به نقاط پرخطر است.
رئیس ایمنی، بهداشت حرفهای و آتشنشانی با مرور حوادث اخیر شرکت، بر اهمیت آموزشهای هدفمند و مستمر در زمینه استفاده صحیح از لوازم حفاظت فردی تأکید کرد.
کیانی همچنین به نقش حیاتی «تگ و برچسب ایمنی» (Tag/Label System) در ایمنسازی تجهیزات پیش از شروع فعالیتهای تعمیراتی اشاره و اضافه کرد: اجرای دقیق این نظام یکی از مهمترین ابزارهای جلوگیری از روشن شدن ناخواسته تجهیزات و کنترل انرژیهای خطرناک قبل از آغاز کار است.
کیانی سپس نتایج ارزیابی عملکرد ایمنی نواحی مختلف بهرهبرداری را ارائه و نواحی دارای عملکرد مناسب و همچنین نواحی نیازمند توجه بیشتر را معرفی کرد. براساس تصمیم جلسه، مقرر شد مسئولان واحدها و نواحی مختلف، جهت رفع کامل اقدامات اصلاحی اعلامشده توسط بازرسان و کارشناسان ایمنی در بازه زمانی تعیینشده اقدام کنند.
در ادامه، رئیس ایمنی و بهداشت حرفهای شرکت با اشاره به درصد «یافتههای ایمنی ثبتشده» (Safety Findings) توسط بازرسان و کارشناسان ایمنی در نواحی مختلف، اعلام کرد: این دادهها یکی از مهمترین شاخصهای سنجش اثربخشی سیستم نظارت ایمنی و میزان هوشیاری سازمانی نسبت به آسیبپذیریهاست.
وی بر ضرورت حفظ حساسیت، هوشیاری و مسئولیتپذیری مدیران، سرپرستان و کارکنان در خصوص مسائل ایمنی تأکید و عنوان کرد: دستیابی به سطح مطلوب عملکرد ایمنی، تنها از طریق همکاری جمعی، انضباط سازمانی و پایبندی کامل به اصول ایمنی امکانپذیر است.
در ادامه جلسه، محمد نصیری، مدیر خط نورد گرم، به همراه علیخانی رئیس واحد خطوط نهایی و تکمیل نورد گرم و مهدی طالب رئیس تعمیرات خط نورد گرم، گزارشی خلاصه از عملکرد ایمنی و بهرهبرداری ناحیه ۵۱ ارائه کردند.
در این گزارش، مهمترین اقدامات انجامشده، وضعیت اجرای برنامههای ایمنی، نتایج بازرسیها و اقدامات اصلاحی موردنیاز مطرح شد و مسئولان ناحیه بر پیگیری جدی مغایرتها و اجرای کامل برنامههای ایمنی تأکید کردند.