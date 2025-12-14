میهمانان این هفته: همکاران واحد پژوهش و نوآوری

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه،

محمد حدادی، رئیس برنامه‌ریزی و ارتباط با دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی:

واحد پژوهش و نوآوری متولی نوآوری در سازمان است

واحد پژوهش و نوآوری متولی نوآوری در سازمان است. یکی از مزایای کار در واحد پژوهش و نوآوری ارتباط با کارکنان دانشی و توانمند داخلی و همچنین نخبگان دانشگاه‌ها و فناوران شرکت‌های دانش‌بنیان است. انگیزه ما برای کار کردن در این واحد، مشاهده رشد درخت تنومند دانش سازمان و توسعه و گسترش اکوسیستم دانش‌بنیان آن است.

علی ساجدی‌خواه، رئیس تحقیقات بازار:

به دنبال فرهنگ‌سازی و ایجاد فضایی انگیزشی هستیم

ما در واحد پژوهش و نوآوری، در برابر چالشی بزرگ و درعین‌حال هیجان‌انگیز قرار داریم: پیاده‌سازی اصول اقتصاد چرخشی. به‌عنوان راهبر اقتصاد چرخشی گروه، معتقدم تغییر در فرایندها نه‌تنها به بهینه‌سازی مصرف منابع کمک می‌کند، بلکه بهبود کیفیت کار و زندگی همکارانمان را نیز به ارمغان می‌آورد. هدف ما در اینجا تغییر الگوهای کاری است تا با استفاده بهینه از منابع و پیاده‌سازی فرایندهای خلاقانه، هریک از ما یک منبع ارزشمند و منحصربه‌فرد در مسیر پایداری شرکت باشیم.

مهم‌ترین منبع ما در این مسیر، وقت، انگیزه و انرژی همکاران است. به همین دلیل به دنبال فرهنگ‌سازی و ایجاد فضایی انگیزشی هستیم که در آن هر فرد بتواند به ایده‌های جدید فکر کند و با سرمایه‌گذاری در پیاده‌سازی این ایده‌ها به نوآوری دست یابیم.

ابراهیم مختاری، کارشناس تحقیقات فرایندهای تولید:

هر بار که طرحی را آغاز می‌کنیم، هنگام مشاهده نتایج، «حس خوب» را تجربه می‌کنیم

هر طرح و مسیری که در مجموعه بزرگ فولاد مبارکه آغاز می‌شود در واقع نقطه‌ای روشن از امید به پیشرفت و باور به بهتر شدن است. اینجاست که حس واقعی ثمربخش بودن شکل می‌گیرد؛ احساسی که از دیدن نتیجه تلاش‌ها، از شنیدن صدای روان‌تر خطوط تولید و از کیفیت بهتر محصولات متولد می‌شود.

در همین راستا، دو پروژه تحقیقاتی مهم و اثرگذار که در ماه‌های اخیر تعریف و اجرا شد، نمونه‌ای روشن از این حس خوب است؛ طرح‌هایی که با نگاه علمی، همکاری تیمی و اراده‌ای برای بهبود پایدار، مسیر تولید را هموارتر می‌سازند و استانداردها ارتقا می‌دهند.

نخست، طرح ترمومکانیکال فولادهای تولیدی سبا است که با استفاده از دستگاه پیچش گرم (که در سال‌های گذشته به‌عنوان پروژه تحقیقاتی ساخته شد) صورت پذیرفت. این طرح گامی ارزشمند در مسیر درک بهتر رفتار فولاد در شرایط فرایندی بود که تولید فولادهای نوین، بهبود خواص مکانیکی و ارتقای کیفیت نهایی محصولات را امکان‌پذیر ساخت. این پروژه نه‌تنها باعث شد پیش‌بینی عمیق‌تری درباره رفتار حرارتی-مکانیکی فولادهای تولیدی داشته باشیم، بلکه به بهبود قابلیت‌های فرایندی و کاهش خطاهای تولید نیز انجامید. دستاوردهای این طرح، امروز در کیفیت ورق‌های خروجی خط سبا قابل‌مشاهده است؛ همان جایی که تلاش مهندسی، «بهبود» را پدید می‌آورد و «حس خوب» از دل نتایج آن جوانه می‌زند.

دوم، اجرای طرح کاهش پارگی ورق در کوره مافل واحد قلع‌اندود بود، چالشی که سال‌ها بخشی از دغدغه عملیاتی واحد محسوب می‌شد. با اجرای این طرح پژوهشی-عملیاتی، ریشه‌های پدیده پارگی با استفاده از پردازش تصویر و هوش مصنوعی انجام گرفت. امروز، کاهش محسوس پارگی ورق‌ها در کوره مافل نتیجه مستقیم همین تلاش برنامه‌ریزی‌شده است؛ تلاشی که بهبود کیفیت، افزایش بهره‌وری و کاهش توقفات تولید را به دنبال داشته است.

این‌ها تنها پروژه نیستند، در واقع بذر پیشرفت‌اند؛ سفیران امیدند، نشان می‌دهند که هر بار که طرحی را آغاز می‌کنیم، هنگام مشاهده نتایج، «حس خوب» را تجربه می‌کنیم.

محمد همدانیان، کارشناس نوآوری و ارتباط با مراکز تحقیقاتی:

یکی از حس‌های خوب ما سهیم بودن در حل مشکلات واحدهای تولیدی و ستادی فولاد مبارکه است

یکی از حس‌های خوب ما، سهیم بودن در حل مشکلات واحدهای تولیدی و ستادی فولاد مبارکه در قالب کارگروه‌های نوآوری و تحقیقاتی، پروژه‌های تحقیقاتی و همچنین گرنت های تحقیقاتی است که در راستای استراتژی‌ها و کلان‌روندهای شرکت فولاد مبارکه به پایان‌نامه‌های کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری و پسادکتری می‌دهیم؛ جرقه‌ای کوچک که اشتیاق بزرگی را در دانشگاه‌ها روشن می‌کند و مسیر روشنی که میان صنعت فولاد و دانشگاه ایجاد می‌شود.

در سال‌های اخیر، با راه‌اندازی مراکز نوآوری فولاد مبارکه در دانشگاه اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشگاه آزاد خوراسگان و دانشگاه تهران، سکوهایی برای رشد ایده‌ها ساختیم. فضاهای کار اشتراکی ایجاد کردیم تا پژوهشگران حس کنند فولاد مبارکه تنها مصرف‌کننده فناوری نیست، بلکه شریک واقعی توسعه آن است. اینجا جایی است که دانشگاه و صنعت هم‌مسیر می‌شوند. ما باور داریم که نتیجه سرمایه‌گذاری امروز، در آینده‌ای نزدیک به ثمر می‌نشیند. جوانه‌هایی که امروز در قالب اعطای گرنت، پروژه‌های پژوهشی، کارگاه‌های نوآوری و هم‌فکری با واحدهای مختلف شرکت کاشته می‌شود، فردا تبدیل به محصولات فناورانه، راه‌حل‌های نو و افتخارهای صنعتی خواهد شد.

ارتباط مؤثر میان واحدهای شرکت و جامعه علمی کشور باعث شده نگاه جامعه نخبه دانشگاهی به فولاد مبارکه تغییر کند. امروز فقط به‌عنوان یک کارخانه بزرگ دیده نمی‌شویم، بلکه به‌عنوان زیست‌بوم پژوهش و فناوری کشور شناخته می‌شویم. همین رویکرد، نخبگان را مشتاق می‌کند که کنار ما باشند، بیاموزند، بیافرینند و آینده را شکل بدهند.

ما باور داریم همین بذرهایی که امروز کاشته می‌شود، در آینده نزدیک به سازمانی متشکل از هزاران نیروی دانشی نخبه در سراسر ایران عزیز تبدیل خواهیم شد و هرکدام از افراد این سازمان، مسائل را حل می‌کنند، فناوری جدید خلق می‌کنند و مسیر تازه‌ای برای رشد فولاد مبارکه می‌گشایند.

فرشته قائدی، تکنسین برنامه‌ریزی و پشتیبانی تحقیقات:

استفاده از سامانه پژوهشیار برای مدیریت پروژه‌های تحقیقاتی

شرکت فولاد مبارکه یکی از بزرگ‌ترین واحدهای صنعتی کشور و خاورمیانه است که برای حفظ جایگاه و رقابت‌پذیری، در زمینه پژوهش و نوآوری سرمایه‌گذاری گسترده‌ای انجام داده است. هدف کلی پروژه‌های تحقیقاتی در فولاد مبارکه ارتقای فناوری، افزایش بهره‌وری و توسعه نوآوری از طرف دانشگاه‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان برای رفع نیازهای واقعی صنعتی است.

واحد پژوهش و نوآوری شرکت فولاد مبارکه برای مدیریت پروژه‌های تحقیقاتی خود از سامانه‌ای با عنوان پژوهشیار استفاده می‌کند. مدیریت کامل چرخه پروژه‌های تحقیقاتی و فناوری در شرکت، از مرحله پیشنهاد ایده تا تصویب، اجرا، ارزیابی و بایگانی در همین سیستم انجام می‌گیرد. سامانه پژوهشیار بستری برای ارتباط بین واحدهای پژوهشی و واحد پژوهش و نوآوری با هدف شفاف‌سازی و تسهیل فرایند پژوهش است. سامانه پژوهشیار فولاد مبارکه یک زیرساخت دیجیتالی برای مدیریت و مستندسازی فعالیت‌های تحقیقاتی شرکت است که هدف آن افزایش کارایی، شفافیت و ارتباط مؤثر بین پژوهشگران و صنعت فولاد است.

حمیدرضا حسینیان، کارشناس تحقیقات مواد و انرژی:

ما در پژوهش در میانه راه و در نوآوری اول راهیم

همکاران ما در واحد پژوهش و نوآوری، با همفکری و خلاقیت، نور تازه‌ای به مسیر کشف و اکتشاف می‌تابانند و افق‌های جدیدی می‌گشایند. در این دنیای پر از ایده، هر همکار چون یک قطعه از یک پازل بزرگ است که با هم، تصویر روشنی از آینده‌ای نوین و پر از دستاوردهای علمی را به تصویر می‌کشد. همکاران ما پرچم‌داران تغییر و تحول‌اند و با پایه‌گذاری فرهنگی از اعتماد و احترام، به ایجاد فضایی سرشار از نوآوری و شجاعت برای اکتشافات جدید می‌پردازند.

با همدلی و همکاری، ما جریانی از علم و هنر را خلق می‌کنیم که در آن هر فرد نه‌تنها به جست‌وجوی دانش می‌پردازد، بلکه به رشد و شکوفایی دیگری نیز کمک می‌کند. همکاران ما در واحد پژوهش و نوآوری، با دستانی پر از ایده و قلب‌هایی پر از اشتیاق، سعی می‌کنند تا با در هم آمیختن خرد و خلاقیت، دنیایی بهتر بسازند و چراغ راه فکری نسل‌های آینده شوند.

باید به این نکته اشاره کنم که در مورد پژوهش کارهای مثبتی انجام شده است و می‌توان گفت ما در پژوهش در میانه راه و در نوآوری اول راهیم.

احسان قربانی، کارشناس تحقیقات فرایندهای تولید:

مشاهده لحظه به لحظه نتایج پروژه‌ها، حس خوب اثرگذاری مثبت و ارزشمند در من و همکارانم را تقویت کرده است

واحد پژوهش و نوآوری اگرچه بخشی از منظومه گسترده توسعه در شرکت است، اما مؤثرترین بخش فعالیت سازمان به‌صورت حرفه‌ای و اثرگذار در ایجاد پیوند میان نیازهای عملیاتی و تحقیقاتی شرکت با ظرفیت‌های علمی کشور است. مدیریت و هدایت طرح‌های پژوهشی و نوآورانه در موضوعات مختلف از جمله هدایت پروژه‌هایی که به بهبود فرایند تولید، ارتقای کیفیت و توسعه محصولات جدید می‌انجامد، بخشی از همین نقش است که در بستر همکاری با دانشگاه‌ها، شرکت‌های دانش‌بنیان، نخبگان و پژوهشگران انجام می‌گردد. از سوی دیگر، تعامل و حمایت از جامعه علمی و دانش‌بنیان دیگر یک انتخاب نیست؛ بلکه ضرورتی راهبردی برای پایداری و آینده‌نگری شرکتی بزرگ همچون فولاد مبارکه است. شکل‌گیری اکوسیستم نوآوری و همکاری‌های فناورانه و حمایت از ایده‌های نو عامل مهمی در تاب‌آوری و رشد سازمان‌ها در سال‌های پیش رو به شمار می‌آید.

در این مسیر، تلاش واحد ما ضمن نظارت، تسهیل در پروژه‌های قابل‌اتکا با ایده‌های داخلی و خارج از شرکت است که اکنون به بخشی از نیازهای نوین تولید پاسخ گفته و استراتژی‌های ارزشمند سازمان را محقق ساخته است. برخی از پروژه‌هایی که من به همراه همکارانم در آن مشارکت داشته‌ایم، هم‌اکنون منجر به تولید گریدهای جدید محصول، افزایش کیفیت و کاهش عیوب محصولات، هوشمندسازی و ساخت دستگاه‌های شبیه‌سازی و برنامه‌های کاربردی در فرایند تولید شده است. مشاهده لحظه به لحظه نتایج این پروژه‌ها، حس خوب اثرگذاری مثبت و ارزشمند را در من و همکارانم را تقویت کرده و انگیزه کاری‌مان را بیش‌ازپیش می‌کند.

لیلا کبیری، آنالیست برنامه‌ریزی و ارتباط با مراکز تحقیقاتی:

ما در این واحد باور داریم هیچ صنعتی بدون دانشِ نو و پژوهشِ زنده رشد نمی‌کند

در فولاد مبارکه، جایی میان صنعت، دانش و تجربه، واحدی حضور دارد که نقش آن نه‌فقط مدیریت ارتباطات، بلکه ساختن پل‌هایی میان امروز و آینده است. واحد پژوهش و نوآوری، قلب تپنده‌ای است که جریان علمی را همچون خون به رگ‌های صنعت فولاد می‌رساند؛ جایی که ایده، تحقیق، تجربه، فناوری و نیازهای عملیاتی دست در دست هم می‌گذارند تا فولاد مبارکه همچنان پیشرو، مؤثر و آینده‌ساز باقی بماند. ما در این واحد باور داریم هیچ صنعتی بدون دانشِ نو و پژوهشِ زنده رشد نمی‌کند.

به همین دلیل، مأموریت اصلی ما ایجاد، تقویت و مدیریت ارتباطاتی است که به توسعه فناوری، حل چالش‌ها و تحقق اهداف کلان شرکت کمک می‌کند. این ارتباطات شامل همکاری با دانشگاه‌های معتبر کشور، پژوهشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی، شرکت‌های دانش‌بنیان، نخبگان و پژوهشگران صنعت فولاد است؛ همکاری‌هایی که هر یک می‌تواند جرقه‌ای برای یک تحول بزرگ باشد.

