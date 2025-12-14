اجرای پروژه حوضچه جدید اسیدشویی با اتکا به توان متخصصان داخلی

به گزارش ایلنا به نقل از خبرنگار فولاد مبارکه، حمیدرضا خسروانی‌پور، معاون طرح و توسعه فولاد مبارکه، ضمن اعلام افزودن یک حوضچه اسیدشویی جدید به خط اسیدشویی شماره ۲ فولاد مبارکه گفت: پروژه اضافه کردن یک حوضچه اسیدشویی به خط اسیدشویی شماره ۲ فولاد مبارکه با مبلغ قریب به 200 میلیارد تومان و به‌صورت EPC از ۲۲ مرداد ۱۴۰۳ آغاز و با تکمیل مراحل اجرایی، آماده ورود به مدار تولید شد. این طرح برای نخستین بار بدون اتکا به شرکت‌های خارجی و با همکاری شرکت فنی و مهندسی فولاد مبارکه و شرکت مهندسی پیشتازان بردین اجرا شده است.

می‌توانیم بدون اتکا به تأمین‌کنندگان خارجی، تجهیزات قابل‌اعتماد تولید کنیم

وی تأکید کرد: این پروژه فقط یک تجهیز جدید نیست؛ نتیجه چند ماه کار فنی دقیق و تکیه بر تجربه عملیاتی خطوط و اصلاح فرایندهای قبلی است. شرایط ویژه خورندگی و دمای بالای فرایند، اجرای آن را پیچیده می‌کرد، اما خوشبختانه تمام مراحل طراحی، ساخت و نصب با بهره‌گیری از توان داخلی انجام شد. این مسیر نشان می‌دهد که حتی در پروژه‌های حساس هم می‌توانیم بدون اتکا به تأمین‌کنندگان خارجی، تجهیزات قابل‌اعتماد تولید کنیم.

به گفته خسروانی‌پور، یکی از چالش‌های مهم این طرح، تأمین متریال مقاوم در برابر اسیدکلریدریک 18 درصد و دمای بیش از ۹۰ درجه سانتی‌گراد بود. بخش‌هایی نظیر سازه‌ها، لوله‌ها، اتصالات، مبدل‌های حرارتی، پمپ‌های اسید و تجهیزات ابزار دقیق بر همین اساس با مواد ویژه طراحی و ساخته شد.

بنابر اعلام وی، پیش از این، خط اسیدشویی شماره ۲ دارای سه حوضچه اسید بود. برای افزایش کیفیت، سرعت عملیات و ظرفیت تولید، یک حوضچه آب و اسید جدید در ابتدای خط تعریف و اجرا شد. این حوضچه به طول تقریبی 30 متر و با پوشش آجری ضداسید ساخته شده است.

تولید تمامی تجهیزات کلیدی حوضچه جدید اسیدشویی در داخل کشور

خسروانی‌پور با اشاره به دستاوردهای حاصل از اجرای این پروژه گفت: در فرایند جدید، ورق نورد گرم ابتدا با آب شست‌وشو شده و سپس اکسیدهای سطحی آن توسط اسیدکلریدریک پمپاژشده از تانک اختصاصی به‌طور کامل زدوده می‌شود. با توجه به حساسیت قطعات، تمامی تجهیزات کلیدی شامل حوضچه، درب‌های حوضچه، تانک اسید و لوله‌های ضد اسید به‌طور کامل در داخل کشور تولید شده است.

وی با بیان اینکه فرایند مطالعات، طراحی و تأمین تجهیزات از تابستان ۱۴۰۳ آغاز شد و عملیات نصب این مجموعه با توقف پانزده‌روزه خط اسیدشویی ۲ و رعایت کامل اصول ایمنی انجام گرفت اظهار کرد: این پروژه که هم‌زمان با اصلاح برخی نواقص گذشته خطوط اسیدشویی انجام شد، اکنون آماده بهره‌برداری است و موجب افزایش کیفیت، سرعت و ظرفیت خط اسیدشویی شماره ۲ خواهد شد.

انتهای پیام/