خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مدیر کل سیاست گذاری فرهنگی و اجتماعی معاونت فرهنگی وزارت علوم؛

هم‌زبانی دانشگاه و صنعت، شرط اصلی حل مسائل کلان کشور است/ فولاد مبارکه الگوی مؤثر تعامل دانشگاه و صنعت

هم‌زبانی دانشگاه و صنعت، شرط اصلی حل مسائل کلان کشور است/ فولاد مبارکه الگوی مؤثر تعامل دانشگاه و صنعت
کد خبر : 1726990
لینک کوتاه کپی شد.

جبار رحمانی، مدیرکل دفتر سیاست‌گذاری فرهنگی و اجتماعی معاونت فرهنگی وزارت علوم، در حاشیه همایش علم، صنعت و پرسش از آب و در گفت‌وگو با خبرنگار فولاد، بر اهمیت گسترش ارتباط میان دانشگاه و صنعت تأکید کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه، وی با بیان اینکه موضوع مطرح‌شده در این رویداد در دو سطح قابل تحلیل است، گفت: یک بخش، تقویت رابطه دانشگاه و جامعه است تا متخصصان دانشگاه بتوانند در فعالیت‌های صنعتی، عمرانی و پروژه‌های توسعه‌ای مشارکت کنند. بخش دیگر نیز از سوی صنعت از جمله فولاد در قالب مسئولیت اجتماعی تعریف می‌شود که خود می‌تواند زمینه‌ساز همکاری و تلفیق بیشتر میان نهاد دانشگاه و نهادهای صنعتی و سایر نهادهای کشور باشد.

رحمانی افزود: هرقدر این دو نهاد بیشتر در کنار یکدیگر قرار گیرند و زبان مشترک پیدا کنند، می‌توانند مسائل را از دیدگاه یکدیگر درک کنند و گزارش‌های دقیق‌تری از عملکرد مجموعه‌هایی بزرگ مانند فولاد مبارکه به دست آورند. در ادامه نیز دانشگاه می‌تواند با تکیه بر دانش تخصصی خود به بهینه‌سازی اقدامات کمک کند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری