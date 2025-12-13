به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه، وی با بیان اینکه موضوع مطرح‌شده در این رویداد در دو سطح قابل تحلیل است، گفت: یک بخش، تقویت رابطه دانشگاه و جامعه است تا متخصصان دانشگاه بتوانند در فعالیت‌های صنعتی، عمرانی و پروژه‌های توسعه‌ای مشارکت کنند. بخش دیگر نیز از سوی صنعت از جمله فولاد در قالب مسئولیت اجتماعی تعریف می‌شود که خود می‌تواند زمینه‌ساز همکاری و تلفیق بیشتر میان نهاد دانشگاه و نهادهای صنعتی و سایر نهادهای کشور باشد.

رحمانی افزود: هرقدر این دو نهاد بیشتر در کنار یکدیگر قرار گیرند و زبان مشترک پیدا کنند، می‌توانند مسائل را از دیدگاه یکدیگر درک کنند و گزارش‌های دقیق‌تری از عملکرد مجموعه‌هایی بزرگ مانند فولاد مبارکه به دست آورند. در ادامه نیز دانشگاه می‌تواند با تکیه بر دانش تخصصی خود به بهینه‌سازی اقدامات کمک کند.

انتهای پیام/