مدیر کل سیاست گذاری فرهنگی و اجتماعی معاونت فرهنگی وزارت علوم؛
همزبانی دانشگاه و صنعت، شرط اصلی حل مسائل کلان کشور است/ فولاد مبارکه الگوی مؤثر تعامل دانشگاه و صنعت
جبار رحمانی، مدیرکل دفتر سیاستگذاری فرهنگی و اجتماعی معاونت فرهنگی وزارت علوم، در حاشیه همایش علم، صنعت و پرسش از آب و در گفتوگو با خبرنگار فولاد، بر اهمیت گسترش ارتباط میان دانشگاه و صنعت تأکید کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه، وی با بیان اینکه موضوع مطرحشده در این رویداد در دو سطح قابل تحلیل است، گفت: یک بخش، تقویت رابطه دانشگاه و جامعه است تا متخصصان دانشگاه بتوانند در فعالیتهای صنعتی، عمرانی و پروژههای توسعهای مشارکت کنند. بخش دیگر نیز از سوی صنعت از جمله فولاد در قالب مسئولیت اجتماعی تعریف میشود که خود میتواند زمینهساز همکاری و تلفیق بیشتر میان نهاد دانشگاه و نهادهای صنعتی و سایر نهادهای کشور باشد.
رحمانی افزود: هرقدر این دو نهاد بیشتر در کنار یکدیگر قرار گیرند و زبان مشترک پیدا کنند، میتوانند مسائل را از دیدگاه یکدیگر درک کنند و گزارشهای دقیقتری از عملکرد مجموعههایی بزرگ مانند فولاد مبارکه به دست آورند. در ادامه نیز دانشگاه میتواند با تکیه بر دانش تخصصی خود به بهینهسازی اقدامات کمک کند.