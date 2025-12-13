خبرگزاری کار ایران
قدردانی معاون وزیر علوم از نقش فولاد مبارکه در پیوند صنعت و دانشگاه/ حل مسئله آب بدون هم‌افزایی دانشگاه، دولت و صنعت ممکن نیست
معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در همایش علم، صنعت و پرسش از آب که در فولاد مبارکه برگزار شد، با تبریک ولادت حضرت فاطمه زهرا(س) به‌ویژه به بانوان حاضر در جمع، بر ضرورت همکاری نظام‌مند میان دانشگاه، دولت، صنعت و بخش مدنی برای حل مسائل محیط‌زیستی کشور تأکید کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از خبرنگار فولاد مبارکه، وحید شالچی، معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در همایش علم، صنعت و پرسش از آب که در فولاد مبارکه برگزار شد، با تبریک ولادت حضرت فاطمه زهرا(س) به‌ویژه به بانوان حاضر در جمع، بر ضرورت همکاری نظام‌مند میان دانشگاه، دولت، صنعت و بخش مدنی برای حل مسائل محیط‌زیستی کشور تأکید کرد.

وی با قدردانی از مدیرعامل فولاد مبارکه و حضور ۶۵ استاد دانشگاه از رشته‌های مختلف، گفت: مسئله آب و محیط زیست امروز یکی از اساسی‌ترین دغدغه‌های کشور است و سرنوشت نسل‌های کنونی و آینده به نحوه مواجهه مسئولانه ما با این موضوع گره خورده است. آب دیگر فقط یک منبع طبیعی نیست؛ امنیت، مهاجرت و بسیاری از مسائل کلیدی جامعه به آن وابسته شده است.

معاون وزیر علوم با بیان اینکه حکمرانی علمی بدون حضور همزمان دانشگاه، دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی موفق نخواهد بود، افزود: پیچیدگی مسائل زیست‌محیطی ایجاب می‌کند که دانش و گفت‌وگو در کنار یکدیگر قرار گیرند. حتی پژوهش دقیق علمی نیز به‌تنهایی کافی نیست؛ ما به سرمایه اجتماعی، همکاری و نگاه چندرشته‌ای نیاز داریم.

وی با اشاره به نقش تاریخی فولاد مبارکه در توسعه صنعتی کشور گفت: این مجتمع عظیم صنعتی در دوره دشوار جنگ تحمیلی پایه‌گذاری شد؛ زمانی که کشور تحت شدیدترین فشارهای اقتصادی و محدودیت‌ها قرار داشت، اما همین سرمایه‌گذاری، امروز به یکی از نقاط قوت صنعت ایران تبدیل شده است.

شالچی در پایان با تأکید بر لزوم استمرار همکاری دانشگاه و صنعت اظهار کرد: در شرایط کنونی کشور نیز و با وجود دشواری‌های مالی و محدودیت‌های تحریمی، اگر بتوانیم گفت‌وگو، مشارکت و هم‌نشینی میان جامعه، دولت، دانشگاه و صنعت را حفظ کنیم، مسیر حل مسائل و کاهش مشکلات مردم هموار خواهد شد.

