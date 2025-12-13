رادیوچاد شماره ۲۰ منتشر شد؛ روایت ورود چادرملو به فولادهای پیشرفته و توسعه فولاد سبز

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی چادرملو، شماره ۲۰ «رادیوچاد»، رسانه شنیداری شرکت معدنی و صنعتی چادرملو، با مرور تازه‌ترین اقدامات و برنامه‌های این مجموعه صنعتی منتشر شد.

در این شماره، اعلام ورود چادرملو به حوزه فولادهای پیشرفته و محصولات های‌تک و همچنین تأکید مدیرعامل این شرکت بر ضرورت تغییر پارادایم صنعت و حرکت به‌سوی توسعه فولاد سبز مورد توجه قرار گرفته است.

همچنین نقش‌آفرینی مسئولانه چادرملو در پایداری انرژی کشور از طریق تخصیص برق تولیدی به شبکه سراسری، ثبت عملکردی فراتر از مدت مشابه سال گذشته در هشت‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴ و پاسداشت نقش بانوان در صنعت همزمان با روز زن، از دیگر محورهای این شماره به شمار می‌رود.

حضور فعال چادرملو در نمایشگاه پژوهش، فناوری و فن‌بازار یزد نیز بخش دیگری از محتوای رادیوچاد شماره ۲۰ است که به فعالیت‌های این شرکت در حوزه نوآوری و فناوری می‌پردازد

