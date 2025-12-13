خبرگزاری کار ایران
English العربیه
در افتتاحیه نمایشگاه کارآفرینی دهستان شریف آباد مطرح شد

پرداخت بیش از ۶ هزار فقره تسهیلات راه اندازی مشاغل خانگی توسط شرکت گل گهر

پرداخت بیش از ۶ هزار فقره تسهیلات راه اندازی مشاغل خانگی توسط شرکت گل گهر
اولین جشنواره کار آفرینی دهستان شریف آباد همراه با افتتاح نمایشگاه مشاغل خُرد خانگی این دهستان که با حمایت شرکت گل گهر راه اندازی شده اند، صبح امروز پنجشنبه ۲۰ آذر در سالن ورزشی روستای جعفرآباد آغاز به کار کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از شرکت گل گهر :مهندس رضوی فرماندار سیرجان در مراسم افتتاحیه این نمایشگاه که با حضور معاون مدیرعامل و مدیر مجتمع گل گهر ، رییس دفتر نماینده مجلس ، بخشدار مرکزی و دهیاران روستاهای دهستان شریف آباد برگزار شده بود، از پرداخت بیش از ۶ هزار فقره تسهیلات راه اندازی مشاغل خانگی از طرف مدیریت معین اقتصادی شرکت گل گهر و با همکاری نهاد مردمی رسالت خبر داد.

مدیر معین اقتصادی شرکت گل گهر هم در حاشیه این نمایشگاه گفت: این نمایشگاه از ۲۳ غرفه تشکیل شده که در هر غرفه افرادی که با دریافت تسهیلات خود اشتغالی، شغل کوچکی راه‌اندازی و به درآمد رسیده اند، محصولات تولیدی خود را به نمایش گذاشته اند.

 سید صادق طباطبایی ادامه داد: در این نمایشگاه انواع مشاغل خُرد خانگی نظیر خیاطی، شیرینی پزی، سبزی خردکنی، عروسک بافی، غذای بیرون بر، ظروف سرامیکی، تولید محصولات لبنیاتی و ... که در روستاهای شریف آباد، جعفرآباد، فخرآباد، باسفهرجان، حجت آباد و سایر روستاهای دهستان شریف آباد راه اندازی شده اند در معرض دید عموم قرار گرفته اند.

 

