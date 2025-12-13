پرداخت بیش از ۶ هزار فقره تسهیلات راه اندازی مشاغل خانگی توسط شرکت گل گهر

به گزارش ایلنا به نقل از شرکت گل گهر :مهندس رضوی فرماندار سیرجان در مراسم افتتاحیه این نمایشگاه که با حضور معاون مدیرعامل و مدیر مجتمع گل گهر ، رییس دفتر نماینده مجلس ، بخشدار مرکزی و دهیاران روستاهای دهستان شریف آباد برگزار شده بود، از پرداخت بیش از ۶ هزار فقره تسهیلات راه اندازی مشاغل خانگی از طرف مدیریت معین اقتصادی شرکت گل گهر و با همکاری نهاد مردمی رسالت خبر داد.

مدیر معین اقتصادی شرکت گل گهر هم در حاشیه این نمایشگاه گفت: این نمایشگاه از ۲۳ غرفه تشکیل شده که در هر غرفه افرادی که با دریافت تسهیلات خود اشتغالی، شغل کوچکی راه‌اندازی و به درآمد رسیده اند، محصولات تولیدی خود را به نمایش گذاشته اند.

سید صادق طباطبایی ادامه داد: در این نمایشگاه انواع مشاغل خُرد خانگی نظیر خیاطی، شیرینی پزی، سبزی خردکنی، عروسک بافی، غذای بیرون بر، ظروف سرامیکی، تولید محصولات لبنیاتی و ... که در روستاهای شریف آباد، جعفرآباد، فخرآباد، باسفهرجان، حجت آباد و سایر روستاهای دهستان شریف آباد راه اندازی شده اند در معرض دید عموم قرار گرفته اند.

