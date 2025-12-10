خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دیدار مدیرعامل با استاندار خوزستان و ارائه گزارش طرح‌های ملی شرکت

دیدار مدیرعامل با استاندار خوزستان و ارائه گزارش طرح‌های ملی شرکت
کد خبر : 1726898
لینک کوتاه کپی شد.

در دیدار مدیرعامل فولاد خوزستان با استاندار، گزارشی از وضعیت صنعت فولاد، چالش‌های حوزه انرژی و روند اجرای طرح‌های ملی ارائه شد و برنامه‌های شرکت در حوزه توسعه، اشتغال‌زایی و پروژه‌های زیست‌محیطی تشریح گردید.

دیدار مدیرعامل با استاندار خوزستان

عصر امروز مهندس امین ابراهیمی مدیرعامل، با حضور در دفتر استاندار خوزستان با دکتر موالی‌زاده دیدار کردند. در ابتدای این دیدار که با همراهی دکتر علیرضا مخبر دزفولی قائم‌مقام مدیرعامل در امور ستادی و مسئولیت‌های اجتماعی و مهندس مرتضی خاکبازان‌فرد معاون منابع انسانی و امور اجتماعی صورت گرفت؛ ابتدا امین ابراهیمی مدیرعامل گزارش مفصلی از پیشرفت‌ها و چالش‌های صنعت فولاد در کشور از جمله ناترازی انرژی و محدودیت‌های مخرب برق و گاز و رشد سرسام‌آور قیمت آن‌ها ارائه کرد و گفت: علی‌رغم این مشکلات، شرکت فولاد خوزستان با همه وجود تلاش کرده است که در بحث توسعه و اشتغال‌زایی گام‌های بلندی را بردارد.

 

مدیرعامل شرکت همچنین با اشاره به سفر قریب‌الوقوع رئیس‌جمهور به خوزستان خواستار حضور و بازدید ایشان از شرکت فولاد خوزستان و افتتاح دو طرح ملی «فولادسازی شادگان» و پروژه منحصر‌به‌فرد «توری باد» در این سفر شدند.

 

علیرضا مخبر دزفولی قائم‌مقام مدیرعامل در امور ستادی و مسئولیت‌های اجتماعی نیز در این دیدار گزارش کوتاهی از اقدامات شرکت در زمینه مسئولیت‌های اجتماعی و محیط‌زیست با محوریت ابرپروژه زیست‌محیطی «توری باد» ارائه کردند.

 

استاندار خوزستان بعد از استماع گزارش‌ها ضمن تشکر از فعالیت‌های ارزشمند شرکت فولاد خوزستان در حوزه‌های مختلف خصوصاً اشتغال‌زایی و حفظ محیط‌زیست گفت: حتماً بزودی بازدیدی از این شرکت مهم صنعتی خواهم داشت و با همه توان به رونق تولید و کاهش مشکلات این شرکت کمک خواهم کرد.

 

گفتنی است در این دیدار دکتر صفایی‌مقدم مشاور عالی استاندار خوزستان هم گزارشی از بازدید خود از شرکت فولاد خوزستان به استاندار ارائه کردند و پیشرفت و توسعه در این شرکت را چشمگیر دانستند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری