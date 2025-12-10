دیدار مدیرعامل با استاندار خوزستان و ارائه گزارش طرحهای ملی شرکت
در دیدار مدیرعامل فولاد خوزستان با استاندار، گزارشی از وضعیت صنعت فولاد، چالشهای حوزه انرژی و روند اجرای طرحهای ملی ارائه شد و برنامههای شرکت در حوزه توسعه، اشتغالزایی و پروژههای زیستمحیطی تشریح گردید.
دیدار مدیرعامل با استاندار خوزستان
عصر امروز مهندس امین ابراهیمی مدیرعامل، با حضور در دفتر استاندار خوزستان با دکتر موالیزاده دیدار کردند. در ابتدای این دیدار که با همراهی دکتر علیرضا مخبر دزفولی قائممقام مدیرعامل در امور ستادی و مسئولیتهای اجتماعی و مهندس مرتضی خاکبازانفرد معاون منابع انسانی و امور اجتماعی صورت گرفت؛ ابتدا امین ابراهیمی مدیرعامل گزارش مفصلی از پیشرفتها و چالشهای صنعت فولاد در کشور از جمله ناترازی انرژی و محدودیتهای مخرب برق و گاز و رشد سرسامآور قیمت آنها ارائه کرد و گفت: علیرغم این مشکلات، شرکت فولاد خوزستان با همه وجود تلاش کرده است که در بحث توسعه و اشتغالزایی گامهای بلندی را بردارد.
مدیرعامل شرکت همچنین با اشاره به سفر قریبالوقوع رئیسجمهور به خوزستان خواستار حضور و بازدید ایشان از شرکت فولاد خوزستان و افتتاح دو طرح ملی «فولادسازی شادگان» و پروژه منحصربهفرد «توری باد» در این سفر شدند.
علیرضا مخبر دزفولی قائممقام مدیرعامل در امور ستادی و مسئولیتهای اجتماعی نیز در این دیدار گزارش کوتاهی از اقدامات شرکت در زمینه مسئولیتهای اجتماعی و محیطزیست با محوریت ابرپروژه زیستمحیطی «توری باد» ارائه کردند.
استاندار خوزستان بعد از استماع گزارشها ضمن تشکر از فعالیتهای ارزشمند شرکت فولاد خوزستان در حوزههای مختلف خصوصاً اشتغالزایی و حفظ محیطزیست گفت: حتماً بزودی بازدیدی از این شرکت مهم صنعتی خواهم داشت و با همه توان به رونق تولید و کاهش مشکلات این شرکت کمک خواهم کرد.
گفتنی است در این دیدار دکتر صفاییمقدم مشاور عالی استاندار خوزستان هم گزارشی از بازدید خود از شرکت فولاد خوزستان به استاندار ارائه کردند و پیشرفت و توسعه در این شرکت را چشمگیر دانستند.