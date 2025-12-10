به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد خوزستان، جشن یاد شده که به همت روابط عمومی شرکت فولاد خوزستان برپا شد، به مناسبت میلاد حضرت فاطمه زهرا (س) و با حضور حجت الاسلام محسنی کارشناس خانواده صدا و سیما، امین ابراهیمی مدیرعامل، علیرضا مخبر دزفولی قائم مقام مدیرعامل در امور ستادی و مسولیت‌های اجتماعی و جمعی از معاونان، مدیران و بانوان شاغل این شرکت برگزار شد.

این جشن روز چهارشنبه ۱۸ آذرماه ۱۴۰۴ در تالار شهید امتی شرکت فولاد خوزستان انجام شد.

امین ابراهیمی مدیرعامل شرکت فولاد خوزستان گفت:

بانوان شاغل، تراز شرکت فولاد خوزستان هستند

اگر بانوان در این شرکت نبودند، هیچ فولادی در این شرکت تولید نمی‌شد.

امروز که مزین به نام حضرت فاطمه (س) و روز زن است، می‌خواهم بگویم که دنیا بدون دختر و زن، دنیایی خاکستری و بدون احساس است.

در دین ما آن حضرت به خاطر حمایت‌های گوناگون از پدر خویش، ام ابیها نام گرفتند.

وی افزود: امروزه صحبت از ناترازی‌های بسیاری است، اما در این ناترازی، وجود بانوان در مجموعه فولاد خوزستان به عنوان تراز این مجموعه در جایگاه یک حمایت کننده و با نگاه مادرانه خود به سربلندی آن صحه می‌گذارند.

ابراهیمی ادامه داد: در صنعت سختی مانند فولاد، بانوانی حضور دارند که به عنوان یک عمود خیمه و محور، نقش کلیدی در پیشرفت آن دارند.

وی خاطرنشان کرد: امروز با دیدن شما بانوان سخت‌کوش، این قول را می‌دهم تا زماتی که در این شرکت حضور دارم، سعی خواهم نمود که تمامی شما احساس آرامش و امنیت در شرایطی برابر داشته باشید.

امیدوارم امروز که به خانه برمی‌گردید، یک جمله در ذهن شما شکل بگیرد که من یک تراز شرکت فولاد خوزستان هستم.

وی در پایان این نوید را داد که کارکرد روز مصادف با برمایی جشن به‌عنوان اضافه‌کاری برای بانوان شاغل محاسبه خواهد شد.

حجت الاسلام محسنی کارشناس خانواده گفت:

روز زن فرصتی برای تجدید میثاق با ارزش‌های اسلامی و سبک زندگی حضرت فاطمه (س) است

وی اظهار داشت: روز زن نه‌تنها به‌عنوان روزی برای بزرگداشت مقام زن و مقام مادر، بلکه به‌عنوان فرصتی برای تجدید میثاق با ارزش‌های اسلامی و الگوگیری از سیره و سبک زندگی حضرت فاطمه زهرا(س) نیز شناخته می‌شود.

محسنی افزود: حضرت فاطمه زهرا (س)، الگوی کامل یک بانوی مسلمان و سرور زنان عالم است. ایشان نه تنها در زندگی فردی و خانوادگی بلکه در عرصه‌های اجتماعی و سیاسی نیز نقش بسیار مهم و اثرگذاری ایفا نمودند و با فدای جان خویش از ولایت و اسلام ناب محمدی دفاع کرده و موجب بقای اسلام اصیل شدند. این بانوی بزرگوار ویژگی‌های اخلاقی برجسته و بی نظیری دارند که ایشان را در بالاترین مراتب یک انسان الهی و اسوه قرار می‌دهد.

وی ادامه داد: ایمان راسخ و تقوای الهی از ویژگی‌های حضرت فاطمه (س) است. ایشان با تمام وجود به خداوند ایمان داشتند و همواره در تلاش برای تقرب به معبود بودند. در نمازهای خویش ابتدا بر دیگران و همسایگان دعا می‌کردند که امروزه به یک ضرب المثل دینی معروف تبدیل شده است (اول همسایه، سپس خانه).

محسنی در پایان ابراز امیدواری نمود که بتوانیم با الگو قرار دادن حضرت فاطمه (س) در راه ان بزرگان، گام‌برداریم.

زینب هدایت پور مشاور مدیرعامل در امور بانوان گفت: شاید خانم‌ها بخش کوچکی از جمعیت شرکت را به خود اختصاص داده باشند، اما اثرگذاری بالایی در موفقیت آن دارند.

وی افزود: تعدادی از بانوان نخبه علمی و ورزشی شاغل در شرکت به مقام‌های خوبی دست یافتند. این نشان از توانایی بالای خانم‌ها در عرصه های شغلی، خانواده، ورزشی و هنری دارد.

وی در پایان با تشکر از حمایت‌های بی‌دریغ مدیرعامل در امور بانوان، خواستار استمرار حمایت‌ها در آینده شد.

گفتنی است. جشن یاد شده با قرائت قرآن علی زمانی از قاریان کشوری، مجری گری ریحانه قاسمی زاده از مجریان صدا و سینای خوزستان، تجلیل از بانوان نمونه، اجرای موسیقی گروه لوتوس و اجرای نمایش طنز دفتر ازدواج با اجرای گروه نمایشی میثاق همراه بود.