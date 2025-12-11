به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه، در این نشست مدیران حاضر به تبادل تجربیات خود در حوزه روابط عمومی پرداختند و در بخش پایانی نشست، در قالب برنامه‌های ورزشی به تعامل و همدلی بیشتر دست یافتند.

همچنین رونمایی از اطلس توانمندی‌های روابط عمومی گروه فولاد مبارکه، به‌عنوان مرجع جامع ظرفیت‌ها و دستاوردهای روابط عمومی‌های این گروه معرفی شد.

اطلس توانمندی‌های روابط عمومی، طرحی پژوهشی که طی یک ماه و نیم گذشته با اتکا به سه منبع داده شامل خوداظهاری‌ها در سامانه دیده‌بان، اسناد ارائه‌شده و مجموعه‌ای از مصاحبه‌های آنلاین با همکاران به سرانجام رسید.

در همین راستا، پنل BI و هوش سازمانی فعالیت‌های رسانه‌ای گروه نیز به‌صورت روزانه نمایی جامع از تمامی خروجی‌های خبری، رسانه‌ای و تولید محتوای شرکت‌ها ارائه می‌دهد و امکان پایش و تحلیل مستمر عملکرد رسانه‌ای را فراهم ساخته است.

