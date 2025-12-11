خبرگزاری کار ایران
رونمایی از اطلس توانمندی‌های روابط عمومی گروه فولاد مبارکه در سومین نشست هم‌اندیشی

سومین نشست هم‌اندیشی مدیران روابط عمومی شرکت‌های گروه فولاد مبارکه در باشگاه فرهنگی ورزشی فولاد مبارکه سپاهان برگزار شد. در این نشست، مدیران روابط عمومی ضمن بازدید از موزه افتخارات باشگاه فولاد مبارکه سپاهان، با دستاوردها و افتخارات این مجموعه فرهنگی ورزشی که بیش از ۲۳۰۰ ورزشکار در ۶۸ تیم که بزرگترین باشگاه ورزشی در جهان است، آشنا شدند.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه، در این نشست مدیران حاضر به تبادل تجربیات خود در حوزه روابط عمومی پرداختند و در بخش پایانی نشست، در قالب برنامه‌های ورزشی به تعامل و همدلی بیشتر دست یافتند.

همچنین رونمایی از اطلس توانمندی‌های روابط عمومی گروه فولاد مبارکه، به‌عنوان مرجع جامع ظرفیت‌ها و دستاوردهای روابط عمومی‌های این گروه معرفی شد.

اطلس توانمندی‌های روابط عمومی، طرحی پژوهشی که طی یک ماه و نیم گذشته با اتکا به سه منبع داده شامل خوداظهاری‌ها در سامانه دیده‌بان، اسناد ارائه‌شده و مجموعه‌ای از مصاحبه‌های آنلاین با همکاران به سرانجام رسید.  

در همین راستا، پنل BI و هوش سازمانی فعالیت‌های رسانه‌ای گروه نیز به‌صورت روزانه نمایی جامع از تمامی خروجی‌های خبری، رسانه‌ای و تولید محتوای شرکت‌ها ارائه می‌دهد و امکان پایش و تحلیل مستمر عملکرد رسانه‌ای را فراهم ساخته است.

