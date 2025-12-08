وقتی صنعت فولاد یک کشور کوچک، فوتبال یک کشور را متحول میکند؛
پلانت آرنا؛ قلب فولادی فوتبال بلژیک
در خِنت بلژیک، پیوند فولاد و فوتبال فراتر از مالکیت یا اسپانسرینگ باشگاه شکل گرفته است. استادیوم «پلانت آرنا»، خانه باشگاه خنت، با اسکلت فولادی آرسلور میتال ساخته شده و نقش حیاتی این شرکت در ساخت زیرساختهای ورزشگاهی، تجربه هواداران و معماری مدرن فوتبال اروپا را تعیین میکند. این ارتباط نه تنها در زمین مسابقه بلکه در زندگی اجتماعی کارگران و جامعه محلی نمود یافته و نشاندهنده تأثیر ماندگار صنعت فولاد بر فرهنگ ورزشی یک شهر است.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه، در سرتاسر دنیا عناصر پرتکراری از پیوند فولاد و ورزش (بهخصوص فوتبال) را میتوان یافت، حتی در کشوری نسبتاً کوچک مثل بلژیک در شمال آلمان و همسایگی هلند.
باشگاه فوتبال خِنت و ورزشگاه خانگی آن «پلانت گروپ» (با نام قبلی گلامکو)، یکی از نمونههای جالب پیوند میان صنعت فولاد و فوتبال اروپاست؛ پیوندی که در آن ArcelorMittal (آرسلور میتال)، بزرگترین تولیدکننده فولاد جهان، نقشی اساسی و در عین حال کمتر دیدهشده دارد. این ارتباط نه از جنس مالکیت باشگاه است و نه اسپانسرینگ تبلیغاتی، بلکه از طریق زیرساخت و معماری ورزش شکل گرفته؛ جایی که فولاد بهعنوان عنصر حیاتیِ مدرنیسم، آیندهگرایی و مهندسی پیچیده، خود را به قلب فوتبال حرفهای اروپا رسانده است.
تاریخچه باشگاه خنت بلژیک
ریشه باشگاه به یک انجمن چند-ورزشی در شهر خِنت در بلژیک برمیگردد: آن انجمن ابتدا در سال ۱۸۶۴ با نام Société Gantoise de Gymnastique شکل گرفت.
در ۳۱ اکتبر ۱۹۰۰ بخش فوتبال این انجمن ایجاد شد و عملاً باشگاه فوتبال «خنت» (KAA Gent) متولد گردید. بعدها، در سال ۱۹۱۴، باشگاه عنوان «رویال/شاهانه» گرفت و نام آن به Association Royale Athlétique La Gantoise (ARAG) تغییر یافت. در سال ۱۹۷۲ نام باشگاه به زبان فلاندر (هلندی) تغییر کرد و به شکل امروزی یعنی «KAA Gent» درآمد.
تا سال ۲۰۱۳، خانه باشگاه ورزشگاه قدیمی «ژول اوتناشتادیون» بود. از فصل ۲۰۱۴–۲۰۱۳ به بعد، باشگاه به ورزشگاه جدید خود یعنی «گلامکو آرنا» منتقل شد؛ ورزشگاهی مدرن با زیرساخت مناسب که «آرسلور میتال» نقش کلیدی در ساخت آن داشت.
آرسلور میتال؛ شرکتی از کشور ۶۰۰ هزار نفری
آرسلور میتال (ArcelorMittal)، یکی از بزرگترین شرکت فولادسازی جهان، در سال ۲۰۰۶ از ادغام شرکتهای Arcelor و Mittal Steel شکل گرفت و دفتر مرکزی آن در لوکزامبورگ (کشوری که فقط ۶۸۱ هزار نفر جمعیت دارد) قرار گرفته است. این شرکت بهعنوان یکی از پیشروهای صنعت فولاد، در تولید انواع فولادهای صنعتی و مهندسی، فولادهای ساختمانی، ورقهای فولادی و محصولات خاص صنعتی فعالیت میکند.
آرسلور میتال در بیش از ۶۰ کشور دنیا فعالیت دارد و بیش از ۲۰۰ هزار نفر نیروی انسانی در سراسر جهان استخدام کرده است. حوزههای اصلی فعالیت آن شامل موارد زیر است:
-
فولاد ساختمانی و صنعتی: تولید ورق، تیرآهن، میلگرد و محصولات پایه برای ساخت و ساز و صنایع سنگین.
-
فولاد تخصصی و مهندسی: تولید فولادهای خاص برای خودروسازی، صنایع انرژی، حمل و نقل و تجهیزات صنعتی پیشرفته.
-
محصولات سبز و پایدار: تولید فولاد قابل بازیافت و کمکربن، که با استانداردهای زیستمحیطی جهانی مطابقت دارد.
-
راهکارهای زیرساختی: تأمین فولاد برای پروژههای عظیم عمرانی و زیربنایی در سطح جهانی.
نقش آرسلور میتال در باشگاه بلژیکی
سال ۲۰۱۳ آرسلور میتال با حضور پررنگ در چنین پروژههایی، عملاً به بخشی از داستان فوتبال اروپا تبدیل میشود؛ اما نه در زمین مسابقه یا دفتر مدیریت باشگاه، بلکه در استخوانبندی سازهای که هواداران هر هفته در آن جمع میشوند، فریاد میزنند، شادی میکنند یا شکست را تجربه میکنند. فولاد این شرکت در سکوها، سقف ورزشگاه، راهروها و اجزای سازهای حضور دارد و بهنوعی «ریتم نفس کشیدن» ورزشگاه را تعیین میکند؛ از مقاومت در برابر بار باد گرفته تا ارتعاشات ناشی از دهها هزار تماشاگر.
این ارتباط، نمونهای است از یک شکل جدید مشارکت صنعتی در ورزش. برخلاف سرمایهگذاریهایی که ماهیت کوتاهمدت دارند، مثل اسپانسرینگ فصلبهفصل یا قراردادهای تبلیغاتی، در اینجا شرکت لوکزامبورگی بخشی ثابت و ماندگار از تاریخ باشگاه شده است.
استادیومی که حالا با نام «پلانت» شناخته میشود، نمونهای از این است که چگونه یک صنعت میتواند بدون حضور در مدیریت ورزشی یا مالکیت باشگاه، همچنان نقشی تعیینکننده در شکلدهی تجربه هواداری و فضای فوتبال داشته باشد. این ورزشگاه نشان میدهد که فولاد، بهویژه فولاد مهندسیشده، چگونه نهتنها شهرسازی بلکه فرهنگ ورزشی یک شهر را دگرگون میکند. خنت امروز نهفقط به خاطر نتایج فوتبالیاش، بلکه به خاطر ورزشگاهی که اسکلت آن با یکی از پیشرفتهترین محصولات فولادی جهان ساخته شده، شناخته میشود.
افتخارات خنت پس از ورود آرسلور
اگرچه خنت را نمیتوان در بلژیک تیمی در سطح بروژ، اندرلخت یا استاندارد لیژ دانست، اما میشود گفت در بسیاری از فصول موی دماغ بزرگان بوده است.
خنت یک قهرمانی در لیگ دسته اول بلژیک در فصل ۲۰۱۵-۲۰۱۴ درست پس از ورود آرسلور داشته است. این تیم ۴ مرتبه در جام حذفی بلژیک قهرمان شده و سال ۲۰۱۵ هم سوپرجام بلژیک را برد.
تا امروز در ۸۱ بازی لیگ اروپا و ۱۵ بازی لیگ قهرمانان اروپا به میدان رفتهاند که حاصل کارشان ۳۶ برد بوده است.
هواداران فولادی خنت
یکی از سایتهای آرسلور در شهر خنت قرار گرفته که از ستونهای اقتصادی شهر به شمار میرود، اما تأثیر آن تنها به جنبههای صنعتی محدود نمیشود. بخشی از زندگی اجتماعی و فرهنگی کارگران این کارخانه با باشگاه فوتبال خنت گره خورده است.
بسیاری از کارگران کارخانه طرفدار پروپاقرص خنت هستند. این علاقه نه تنها در زندگی شخصی آنها دیده میشود، بلکه گاهی به شکل جمعی و تیمی نیز بروز میکند؛ بهعنوان مثال گروههایی از کارگران با لباس باشگاه در ورزشگاه حضور پیدا میکنند یا در رویدادهای مرتبط با باشگاه شرکت میکنند.
باشگاه خنت و آرسلور گاهی همکاریهایی اجتماعی دارند؛ مثلاً بازدید تیم از کارخانه یا برنامههای آموزشی و فرهنگی برای کارکنان. این فعالیتها باعث تقویت هویت محلی و پیوند میان صنعت و جامعه میشود.
هواداری کارگران از خنت فراتر از فوتبال است؛ این رفتار نمادی از تعلق به شهر، همبستگی اجتماعی و تعامل میان صنعت و جامعه محلی محسوب میشود.