تأکید مدیرعامل توسعه آهن و فولاد بر پیوند صنعت فولاد با اقتصاد دیجیتال در نشست وزیر ارتباطات
در نشست وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و استاندار با نخبگان و شرکتهای دانشبنیان استان کرمان، مدیرعامل شرکت توسعه آهن و فولاد گلگهر با تشریح نیازهای فناورانه زنجیره معدن و فولاد، بر لزوم حرکت این صنعت به سمت اقتصاد دیجیتال تأکید کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر، محمد محیاپور با اشاره به جایگاه کرمان در زنجیره معدن و فولاد کشور، توسعه فناوریهای نوین و بهرهگیری از راهکارهای هوشمندسازی را عامل ارتقای بهرهوری و افزایش رقابتپذیری این صنعت عنوان کرد.
مدیرعامل شرکت توسعه آهن و فولاد گلگهر همچنین به فعالیتهای این شرکت در حوزه سایبری و فناوریهای نوین اشاره کرد و گفت: طی دو سال گذشته، با همکاری دانشگاهها، اساتید و کارشناسان برجسته کشور، پنج رویداد تخصصی سایبری در استان کرمان برگزار کردهایم تا جریان دانش و فناوری به شکل مؤثرتری در کنار صنعت قرار گیرد.
وی همچنین حضور نخبگان و شرکتهای دانشبنیان در حوزه امنیت سایبری و توسعه زیرساختهای دیجیتال را یکی از نیازهای اساسی این صنعت دانست و بر لزوم همکاری نزدیکتر وزارت ارتباطات با بخش معدن و فولاد برای پیشبرد این اهداف تأکید کرد.
این نشست با حضور جمعی از فعالان فاوا، مدیران شرکتهای نوآور و کارشناسان در اتاق بازرگانی کرمان برگزار شد.