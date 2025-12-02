از پرسنل جانباز و ایثارگر شرکت فولاد زاگرس اندیمشک تقدیر شد

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی مجتمع فولاد زاگرس اندیمشک، در این مراسم که با حضور جمعی از مدیران و کارکنان شرکت فولاد زاگرس اندیمشک برگزار شد، رضا شریفی مدیرعامل، ضمن تبریک هفته بسیج، به جایگاه بی‌بدیل ایثارگران در تاریخ معاصر ایران پرداخت و گفت: «جانبازان و ایثارگران دوران دفاع مقدس، شهدای زنده‌ای هستند که از سرچشمه‌های ناب معرفت، اخلاق و شجاعت برخوردارند. آرامش و امنیت امروز کشور، مدیون رشادت‌ها و ایثارگری‌های آنان است.»

وی با اشاره به حضور مؤثر و ماه‌ها فداکاری آقای حسن صلحی در دوران دفاع مقدس افزود: «جانبازان شیمیایی سال‌ها پس از پایان جنگ نیز با پیامدهای آن دوران سخت دست‌وپنجه نرم می‌کنند، به‌ویژه در روزهای آلوده تهران که شرایط تنفسی برای این عزیزان دشوارتر می‌شود. برای همه این بزرگ‌مردان آرزوی سلامتی و شفای عاجل داریم و امیدواریم قدردان ارزش‌های والای آنان باشیم.»

در ادامه این مراسم، مجتبی سیاه‌پوش رئیس هیئت‌مدیره شرکت فولاد زاگرس اندیمشک نیز با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای چهارم آذر ۱۳۶۵ و تقدیر از روحیه مقاومت مردم اندیمشک در آن حادثه تاریخی گفت: «تاریخ اندیمشک با نام ایثار و مقاومت عجین شده است و امروز نیز وجود کارکنان جانباز و ایثارگر در بین خانواده فولاد زاگرس، مایه افتخار و برکت برای مجموعه است.»

وی سپس با اهدا لوح سپاس و هدایا به آقای حسن صلحی، از سال‌ها تلاش، صداقت و تعهد وی در مجموعه فولاد زاگرس قدردانی کرد و افزود: «تقدیر از ایثارگران صرفاً یک مراسم نمادین نیست؛ بلکه فرهنگ‌سازی برای پاسداشت ارزش‌هایی است که این عزیزان برای آن هزینه‌های بی‌شماری پرداخته‌اند.»

متن این لوح سپاس به شرح زیر است:

جانبازی، مدال افتخاری است که خداوند متعال آن را نصیب انسان‌های پاک و بی‌آلایش می‌نماید؛ انسان‌هایی که چون سروِ استوار در برابر سختی‌ها ایستادگی کرده و از جان و هستی خویش در راه رضایت حق می‌گذرند. صبر، مقاومت و استواری شما یادآور قامت بلند سروهایی است که امنیت و آرامش امروز میهن را رقم زده‌اند.

بدین‌وسیله شرکت فولاد زاگرس اندیمشک به پاس سال‌ها فداکاری، ایثار و تلاش‌های صادقانه جناب‌عالی در دوران دفاع مقدس و خدمات ارزشمندتان در محیط کار، این لوح تقدیر را به نشانه احترام و قدردانی تقدیم می‌کند.