به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه، سید محمد اتابک، وزیر صمت در آیین افتتاح ابرپروژه ملّی انتقال آب از دریا به فولاد مبارکه و صنایع بزرگ استان اصفهان در گفتگو با خبرنگار فولاد گفت: امروز در حضور رئیس‌جمهور محترم، جناب آقای دکتر پزشکیان و جمعی از مدیران و فعالان صنعتی در سالن فولاد مبارکه، شاهد بهره‌برداری از یکی از مهم‌ترین طرح‌های زیرساختی کشور هستیم؛ پروژه‌ای که تأمین آب پایدار برای فلات مرکزی و صنایع حیاتی این منطقه را تضمین می‌کند و نقشی اساسی در کاهش فشار ناشی از کمبود آب‌های سطحی و زیرزمینی بر عهده خواهد داشت.

وی افزود: این طرح ملی تأثیری چشم‌گیر بر پایداری صنایع کشور دارد و گامی بلند در صیانت از هویت زیستی و فرهنگی سرزمین عزیزمان است؛ پروژه‌ای که وابستگی فولاد مبارکه و صنایع استان اصفهان به آب زاینده‌رود را قطع و مسیر توسعه صنعتی پایدار را هموار می‌کند. لازم می‌دانم از فولاد مبارکه و دیگر سهام‌داران عزیزی که در این مسیر نقش‌آفرینی کردند، قدردانی کنم. همچنین از مهندسان، کارگران، مدیران و تمامی عزیزانی که برای اجرای این پروژه عظیم زحمت کشیدند، سپاسگزاری می‌کنم و استمرار تلاش‌های ارزشمند آنان را خواستارم.

وی تاکید کرد: که توسعه‌های آینده کشور باید بر اساس سند پیشرفت مصوب دولت و برنامه هفتم انجام گیرد. وزارت صنعت، معدن و تجارت و دولت چهاردهم با رویکرد دریا‌محور و بهره‌گیری از ظرفیت‌های پهنه‌های آبی، برنامه صنعت کشور را بازنگری کرده‌اند تا صنایع اصلی بر پایه این ظرفیت‌ها شکل بگیرند و خط لوله‌ای که امروز به بهره‌برداری رسیده و هزینه‌هایی که برای آن صرف شده، نتیجه جانمایی‌های گذشته است که اکنون به سرانجام رسیده است. امید می‌رود این نگاه راهبردی در توسعه‌های آینده همه شرکت‌ها و صنایع کشور مورد توجه جدی قرار گیرد.

و در پایان گفت: بار دیگر از رئیس‌جمهور محترم که برای این طرح مهم وقت گذاشتند سپاسگزاری می‌کنم و امید دارم برکات این پروژه ملی نصیب همه مردم، به‌ویژه مردم عزیز و پرتلاش اصفهان شود.

