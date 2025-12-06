خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

وزیر صمت در آیین افتتاح ابرپروژه ملّی انتقال آب از دریا به فولاد مبارکه:

ابرپروژه انتقال آب دریا تأثیر چشم‌گیری بر پایداری صنایع دارد و گام بلندی در صیانت از هویت زیستی و فرهنگی کشور است

ابرپروژه انتقال آب دریا تأثیر چشم‌گیری بر پایداری صنایع دارد و گام بلندی در صیانت از هویت زیستی و فرهنگی کشور است
کد خبر : 1723626
لینک کوتاه کپی شد.

وزیر صمت در آیین افتتاح ابرپروژه ملّی انتقال آب از دریا به فولاد مبارکه و صنایع بزرگ استان اصفهان، این پروژه را از مهم‌ترین طرح‌های زیرساختی کشور معرفی کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه، سید محمد اتابک، وزیر صمت در آیین افتتاح ابرپروژه ملّی انتقال آب از دریا به فولاد مبارکه و صنایع بزرگ استان اصفهان در گفتگو با خبرنگار فولاد گفت: امروز در حضور رئیس‌جمهور محترم، جناب آقای دکتر پزشکیان و جمعی از مدیران و فعالان صنعتی در سالن فولاد مبارکه، شاهد بهره‌برداری از یکی از مهم‌ترین طرح‌های زیرساختی کشور هستیم؛ پروژه‌ای که تأمین آب پایدار برای فلات مرکزی و صنایع حیاتی این منطقه را تضمین می‌کند و نقشی اساسی در کاهش فشار ناشی از کمبود آب‌های سطحی و زیرزمینی بر عهده خواهد داشت.

وی افزود: این طرح ملی تأثیری چشم‌گیر بر پایداری صنایع کشور دارد و گامی بلند در صیانت از هویت زیستی و فرهنگی سرزمین عزیزمان است؛ پروژه‌ای که وابستگی فولاد مبارکه و صنایع استان اصفهان به آب زاینده‌رود را قطع و مسیر توسعه صنعتی پایدار را هموار می‌کند. لازم می‌دانم از فولاد مبارکه و دیگر سهام‌داران عزیزی که در این مسیر نقش‌آفرینی کردند، قدردانی کنم. همچنین از مهندسان، کارگران، مدیران و تمامی عزیزانی که برای اجرای این پروژه عظیم زحمت کشیدند، سپاسگزاری می‌کنم و استمرار تلاش‌های ارزشمند آنان را خواستارم.

وی تاکید کرد:  که توسعه‌های آینده کشور باید بر اساس سند پیشرفت مصوب دولت و برنامه هفتم انجام گیرد. وزارت صنعت، معدن و تجارت و دولت چهاردهم با رویکرد دریا‌محور و بهره‌گیری از ظرفیت‌های پهنه‌های آبی، برنامه صنعت کشور را بازنگری کرده‌اند تا صنایع اصلی بر پایه این ظرفیت‌ها شکل بگیرند و خط لوله‌ای که امروز به بهره‌برداری رسیده و هزینه‌هایی که برای آن صرف شده، نتیجه جانمایی‌های گذشته است که اکنون به سرانجام رسیده است. امید می‌رود این نگاه راهبردی در توسعه‌های آینده همه شرکت‌ها و صنایع کشور مورد توجه جدی قرار گیرد.

و در پایان گفت: بار دیگر از رئیس‌جمهور محترم که برای این طرح مهم وقت گذاشتند سپاسگزاری می‌کنم و امید دارم برکات این پروژه ملی نصیب همه مردم، به‌ویژه مردم عزیز و پرتلاش اصفهان شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

بلک فرایدی