مدیرکل دفتر نظارت بر معادن وزارت صمت تأکید کرد:

زنجیره کامل تولید در فولاد مبارکه الگویی برای کشور است

کاووس قاسمی، مدیرکل دفتر نظارت بر معادن وزارت صمت، در جریان بازدید از فولاد مبارکه، تکمیل زنجیره ارزش و یکپارچگی خطوط تولید این مجموعه را الگویی موفق برای صنعت فولاد کشور دانست و بر نقش آن در ارتقای بهره‌وری و کاهش چالش‌های بخش معدن تأکید کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه، کاووس قاسمی، مدیرکل دفتر نظارت بر معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت، در حاشیه بازدید از مجتمع فولاد مبارکه اظهار کرد: «در بازدید از این مجتمع عظیم و توانمند، صحنه واقعی تولید و تلاش متخصصان کشور را مشاهده کردیم و از این بابت قدردان زحمات همکاران فولاد مبارکه هستیم.»

وی با اشاره به گستردگی فعالیت‌های مجموعه افزود: «در فولاد مبارکه فرایند تولید از مرحله استخراج سنگ‌آهن تا تولید نهایی ورق فولادی به‌صورت کامل، منسجم و یکپارچه شکل گرفته است. این مدل موفق می‌تواند در سراسر کشور نیز توسعه یابد تا بخشی از چالش‌های موجود در حوزه معدن برطرف شود.»

مدیرکل دفتر نظارت بر معادن وزارت صمت همچنین تکمیل زنجیره ارزش در صنعت فولاد را یکی از مهم‌ترین عوامل ارتقای بهره‌وری دانست و گفت: «ایجاد این ساختارها موجب کاهش هزینه‌ها، افزایش کارایی و رفع مشکلات اساسی بخش معدن خواهد شد.

