به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه، در فضای پرچالش و غیر قابل‌ پیش‌بینی امروز که سازمان‌ها با انواع ریسک‌ها و تهدیدها مواجه هستند، وجود یک رویکرد نظام‌مند و یکپارچه برای مدیریت ریسک و افزایش تاب‌آوری، شرط اصلی دست‌یابی به اهداف و تحقق چشم‌انداز هر سازمان است؛ این موضوع دیگر یک موضوع تخصصی محدود نیست، یک الزام راهبردی برای بقاء، رقابت‌پذیری و خلق ارزش پایدار است.

در چنین شرایطی، استقرار یک نظام مدیریت تداوم کسب‌وکار در قالب یک الگوی یکپارچه مدیریتی برای ما در فولاد مبارکه یک گام اساسی بود. این استاندارد چارچوبی فراهم می‌کند که از طریق آن می‌توان سناریوهای اختلال را تحلیل و ساختار فرماندهی بحران را تقویت کرد، برنامه‌ها و طرح های بازیابی فرایندهای کلیدی را تدوین و در نهایت وابستگی تولید به شرایط محیطی و اختلالات غیر منتظره را کاهش داد.

نتیجه این رویکرد، افزایش تاب‌آوری و اطمینان‌پذیری سازمان در برابر تهدیدهای گوناگون از جمله انرژی، سایبری، زیرساختی، محیطی و زنجیره تأمین است. در حال حاضر تاب‌آوری، فقط یک ضرورت سازمانی نیست؛ یک نیاز ملی است. کشور برای حفظ پایداری تولید، تأمین کالاهای حیاتی، تداوم خدمات عمومی و مقابله با بحران‌های طبیعی، اقتصادی، زیرساختی و فناورانه، به یک چارچوب مشابه در سطح ملی نیاز دارد. مدیریت تداوم کسب‌وکار باید در سطح کلان کشور، صنایع زیرساختی و شبکه‌های حیاتی به‌عنوان یک الزام راهبردی مورد توجه قرار گیرد.

فولاد مبارکه به‌عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده فولاد کشور و یکی از بازیگران کلیدی زنجیره ارزش ملی، آمادگی دارد تجربیات خود در استقرار این استاندارد و نظام مدیریتی را در قالب طراحی نظام تاب‌آوری، توسعه ساختارهای مدیریتی بحران و پیاده‌سازی طرح‌ها تداوم کسب و کار را در اختیار سایر صنایع و نهادهای ملی قرار دهد. این تجربه می‌تواند به شکل‌گیری یک الگوی بومی و قابل اتکا برای ارتقای تاب‌آوری کشور کمک کند. تاب‌آوری امروز، امنیت فردا و بستر تحقق چشم‌انداز ملی در حوزه صنعت، اقتصاد و توسعه پایدار است.

