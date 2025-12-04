فولاد مبارکه پیشتاز مدیریت مصرف انرژی و مشارکت در تأمین آب پایدار اصفهان
نماینده مردم اصفهان، با تأکید بر نقش حیاتی صنایع بزرگ در تأمین منابع آب و انرژی، گفت فولاد مبارکه میتواند بهعنوان الگوی مدیریت مصرف انرژی و مشارکت در طرح انتقال آب در استان، زمینه توسعه پایدار و سرمایهگذاری را فراهم کند.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه، احمد بخشایش اردستانی، نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی، درباره ضرورت اجرای طرح انتقال آب دریا به اصفهان و نقش صنایع بزرگ استان از جمله فولاد مبارکه در این طرح توضیح داد.
وی با اشاره به شرایط اقلیمی کشور اظهار کرد: ایران سرزمینی خشک است و برای تأمین آب، برق و گاز باید هزینههای زیادی پرداخت کند. هر نقطهای از کشور که قرار است آباد شود، ابتدا باید زیرساختهای اساسی آن شامل آب، گاز و برق آماده باشد، چرا که «آب مایع حیات» است.
بهگفته او، استان اصفهان طی دو دهه گذشته درگیر خشکسالی شدید بوده و این خشکسالی موجب ترکخوردگی، فرونشست و کاهش سطح زمین در بسیاری از مناطق شده است.
بخشایش اردستانی افزود: طی سالیان گذشته صنایع بزرگ کشور بهصورت متمرکز در استان اصفهان مستقر شدهاند و همین موضوع نیاز این استان به منابع پایدار آب را افزایش داده است.
وی گفت: از فولاد مبارکه گرفته تا ذوبآهن و دیگر صنایع آببَر، همه نیازمند تأمین پایدار آب هستند و بخشی از این آب ناچاراً باید از مناطق دیگر کشور منتقل شود.
نماینده مردم اصفهان در مجلس با اشاره به دو طرح مهمی که طی دههها در کشور مغفول مانده است، توضیح داد: دو کاری که همیشه آرزو داشتم در چهار دهه گذشته اجرا شود، یکی اتصال تمام شهرها و روستاهای کشور از طریق شبکه مترو بود و دیگری انتقال آب از جنوب به مرکز و سپس شمال کشور؛ مشابه کاری که چین انجام داده است.
او تأکید کرد که ایران با وسعت 1,648,995 کیلومتر مربع ناگزیر است برای توسعه آینده خود شبکه عظیم انتقال آب ایجاد کند.
وی افزود: اگر بتوانیم آب خلیج فارس و دریای عمان را پمپاژ کنیم و به مرکز و سپس به استانهای شمالی برسانیم، هم اکوسیستم کشور تقویت میشود، هم هوا تغییر میکند و هم زمینه سرمایهگذاری در سراسر کشور گسترش مییابد.
نماینده اصفهان درباره ضرورت مدیریت مصرف انرژی در صنایع بزرگ از جمله فولاد مبارکه نیز گفت: در دنیا یا برق منبع انرژی است یا گاز. در استرالیا که من زندگی میکردم، مثلاً گاز به برق تبدیل میشد و حتی اجاقها برقی بودند. اما ما در ایران هم آب داریم، هم برق، هم گاز؛ بنابراین باید از این منابع بهدرستی استفاده کنیم.
بهگفته او، آب شرب، آب کشاورزی و آب صنعتی سه مقوله کاملاً جدا هستند و باید متناسب با کاربری تأمین شوند. برای صنایع بهتر است از آب دریای عمان و خلیج فارس استفاده شود و آب کشاورزی باید بر پایه پساب تأمین شود تا فشار از منابع آب شیرین برداشته شود.
بخشایش اردستانی یادآور شد که استقرار صنایع بزرگ در مرکز کشور در گذشته دلایل ژئوپولیتیکی و امنیتی داشته است، چرا که در دوران جنگهای کلاسیک، تمرکز صنایع مادر در مناطق مرزی خطرآفرین بود. اما با تغییر ماهیت جنگها، ضرورت دارد صنایع نیز در تأمین انرژی و آب مورد نیاز خود مشارکت جدی داشته باشند.
وی تصریح کرد: در جنگهای امروز انسان کمتر درگیر است و فناوری و هوش مصنوعی بیشتر نقش دارند. بنابراین صنایع باید هزینههای آب و انرژی خود را تأمین کنند تا آب شرب پایدار برای مردم فراهم شود.
این نماینده مجلس ادامه داد: لازم است در حوزه کشاورزی نیز پسابها به چرخه برگردند و در حوزه تأمین آب صنایع، دستگاههای عظیم آبشیرینکن در خلیج فارس و دریای عمان ایجاد شود؛ همانطور که کشورهای منطقه مانند عربستان سعودی انجام دادهاند.
وی گفت: باید توجه بیشتری به سرمایهگذاری در صنایع مادر مانند آب، برق و گاز میشد. اکنون خود من در اردستان تلاش میکنم این سه زیرساخت را تقویت کنم؛ زیرا هرجا آب، برق و گاز فراهم باشد، سرمایهگذار خود بهدنبال ایجاد واحد تولیدی میآید.
بخشایش اردستانی در بخش دیگری از سخنان خود درباره نقش صنایع در تأمین هزینههای شیرینسازی آب اظهار کرد: این کار نیازمند برنامهریزی دقیق است. برخی صنایع مانند ذوبآهن متأسفانه امروز با مشکلات جدی مواجهاند و حتی در پرداخت حقوق کارکنان مشکل دارند؛ در حالی که فولاد مبارکه شرایط بهتری دارد و میتواند در حوزه تأمین آب، برق و گاز سرمایهگذاری کند.