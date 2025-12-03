به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدتقی نقدعلی در گفت‌وگو با روابط گستر درباره اهمیت مدیریت مصرف انرژی در صنایع فولادی اظهار کرد: «با توجه به نیاز روزافزون انرژی در کشور و رشد صنعتی و جمعیتی، ضرورت دارد صنایع بزرگ مانند فولاد، ذوب‌آهن، نیروگاه‌ها و پالایشگاه‌ها در تولید و مدیریت انرژی پیشتاز باشند. کشور ما در ابتدای انقلاب تنها 12 هزار مگاوات ظرفیت تولید برق داشت، اما امروز این رقم به بیش از 70 هزار مگاوات رسیده است؛ با این حال نیاز روزافزون، اقتضای افزایش ظرفیت‌ها، به‌ویژه از منابع تجدیدپذیر مانند انرژی خورشیدی و بادی، را الزامی می‌کند.»

وی افزود: «در بازدید اخیر از وضعیت پالایشگاه‌ها مشاهده شد که هیچ لحظه‌ای نباید برق در این مجموعه‌ها قطع شود، زیرا خسارات ناشی از این امر جبران‌ناپذیر است. صنایع بزرگ علاوه بر مصرف انرژی، خود تولیدکننده برق نیز هستند و فولاد مبارکه نیز در این زمینه اقدامات قابل توجهی انجام داده است.»

نماینده مردم خمینی‌شهر ادامه داد: «فولاد مبارکه با ایجاد نیروگاه‌های 400 مگاواتی و سرمایه‌گذاری در انرژی خورشیدی در افق‌های میان‌مدت و بلندمدت، مسیر روشنی در بهینه‌سازی مصرف انرژی طی می‌کند و امیدواریم این اقدامات هرچه سریع‌تر به نتیجه برسد.»

وی درباره اثر این اقدامات در کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای گفت: «قطعاً فعالیت‌های فولاد مبارکه در حوزه بهینه‌سازی مصرف انرژی، به کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای کمک می‌کند. این حرکت در راستای تحقق صنعت سبز است و اگرچه اقدامات بیشتری لازم است، اما روند حرکت به سمت صنعت سبز در فولاد مبارکه ادامه دارد.»

نقدعلی در خصوص توسعه منطقه‌ای و مدیریت منابع آبی نیز تاکید کرد: «در گذشته فولاد مبارکه اقدامات موثری در حوزه آب انجام داده است؛ از جمله انتقال آب از دریا و استفاده از پساب برای تأمین نیاز صنایع. هرچند اخیراً این روند کمی کند شده، اما انتظار داریم صنعت فولاد با همان قوت و قدرت گذشته این مسیر را ادامه دهد تا نیازهای آبی خود را به‌طور پایدار تأمین کند.»

وی در پایان با بیان اهمیت نقش صنایع بزرگ در مسئولیت اجتماعی و توسعه پایدار اظهار کرد: «صنایع بزرگی مانند فولاد مبارکه باید همواره پیشتاز در مدیریت انرژی، کاهش اثرات زیست‌محیطی و توسعه منطقه‌ای باشند تا علاوه بر رشد اقتصادی، به اهداف مسئولیت اجتماعی و صنعت سبز نیز دست یابیم.»