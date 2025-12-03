به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه، آرمان خالقی، قائم‌مقام خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در گفت‌وگو با جهش اقتصاد با اشاره به دستاورد جدید فولاد مبارکه در تولید فولاداظهار داشت: در حال حاضر فولاد مبارکه توانسته فولاد بدون کربن تولید کند. این مساله قطعا بر روند تولید و صادرات این شرکت تاثیرگذار خواهد بود، چرا که از یک سو استفاده از فناوری جدید می‌تواند موجب بهبود بهره‌وری و افزایش ظرفیت تولید شود.

تولید فولاد بدون کربن در چارچوب معاهدات بین‌المللی

وی افزود: از سوی دیگر، تولید فولاد بدون کربن در چارچوب معاهدات بین‌المللی که ایران نیز عضو آن است، یک الزام محسوب می‌شود. شرکت‌هایی که این الزام را رعایت کنند، از امتیازاتی همچون تعرفه‌های بهتر در بازارهای جهانی بهره‌مند خواهند شد. همین موضوع می‌تواند رقابت‌پذیری محصولات فولاد مبارکه را در عرصه بین‌المللی افزایش دهد و جایگاه این شرکت را در صادرات فولاد ارتقا بخشد.

وی در ادامه با تأکید بر اهمیت راهبردی تولید فولاد بدون کربن برای ایران گفت: حرکت به سمت تولید سبز نه تنها یک الزام بین‌المللی است بلکه برای آینده اقتصاد کشور نیز حیاتی محسوب می‌شود. بسیاری از بازارهای جهانی به‌ویژه اروپا و شرق آسیا در حال سخت‌گیری بر واردات کالاهای پرکربن هستند و اگر ایران نتواند خود را با این استانداردها تطبیق دهد، عملاً از بخش بزرگی از بازارهای صادراتی محروم خواهد شد.

وی افزود: تولید فولاد بدون کربن می‌تواند جایگاه ایران را در زنجیره ارزش جهانی ارتقا دهد. از یک سو این فناوری موجب کاهش هزینه‌های ناشی از تعرفه‌های کربنی و افزایش رقابت‌پذیری محصولات ایرانی می‌شود و از سوی دیگر به جذب سرمایه‌گذاری خارجی و همکاری‌های فناورانه کمک خواهد کرد. در شرایطی که بسیاری از کشورها به سمت اقتصاد سبز حرکت کرده‌اند، ایران نیز باید با جدیت این مسیر را دنبال کند تا هم از نظر زیست‌محیطی و هم از نظر اقتصادی دچار عقب‌ماندگی نشود.

اهمیت تغییر فناوری برای شرکت‌های فولادی

وی خاطرنشان کرد: فولاد بدون کربن نه تنها یک محصول صنعتی است بلکه نماد ورود ایران به عرصه تولید پایدار و مسئولانه است. این دستاورد می‌تواند الگویی برای سایر صنایع کشور باشد تا با کاهش آلایندگی و استفاده از فناوری‌های نوین، هم به حفظ محیط‌زیست کمک کنند و هم جایگاه ایران را در تجارت جهانی تثبیت نمایند.

وی در ادامه درباره اهمیت تغییر فناوری برای خود شرکت‌های فولادی توضیح داد و گفت: حرکت به سمت تولید فولاد بدون کربن برای خود شرکت‌های فولادی نیز یک ضرورت حیاتی محسوب می‌شود. استفاده از فناوری‌های نوین به این شرکت‌ها امکان می‌دهد تا هزینه‌های تولید را کاهش دهند، بهره‌وری را افزایش دهند و در نهایت جایگاه رقابتی خود را در بازارهای داخلی و خارجی تثبیت کنند.

وی افزود: شرکت‌هایی که به‌موقع فناوری‌های سبز را به کار گیرند، نه تنها از مزایای تعرفه‌ای و دسترسی بهتر به بازارهای جهانی برخوردار خواهند شد، بلکه می‌توانند اعتماد سرمایه‌گذاران و مشتریان را نیز جلب کنند. در شرایطی که بسیاری از کشورها به سمت تولید پایدار حرکت کرده‌اند، عقب‌ماندن از این روند برای شرکت‌های فولادی به معنای از دست دادن فرصت‌های صادراتی و حتی کاهش سهم بازار داخلی خواهد بود.

وی تأکید کرد: تغییر فناوری در صنعت فولاد یک سرمایه‌گذاری بلندمدت است. هرچند در کوتاه‌مدت ممکن است هزینه‌های بالایی به شرکت‌ها تحمیل کند، اما در بلندمدت موجب کاهش ریسک‌های زیست‌محیطی، افزایش کارایی و ارتقای برند شرکت‌ها خواهد شد. در واقع، تولید فولاد بدون کربن نه تنها یک الزام قانونی و بین‌المللی است، بلکه یک مزیت راهبردی برای آینده صنعت فولاد ایران محسوب می‌شود.