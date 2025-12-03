فرید دهقانی مدیرعامل معدنی و صنعتی چادرملو سخنران اصلی دوازدهمین دوره کنفرانس فولاد استیل پرایس خواهد بود
دوازدهمین دوره کنفرانس بینالمللی فولاد استیل پرایس ۱۶ آذر ماه 1404 به میزبانی تهران برگزار می شود.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی چادرملو، این دوره از کنفرانس بین المللی فولاد استیل پرایس با عنوان «فولادهای پیشرفته با ارزش افزوده بالا و نوآوری در مهندسی ساخت» ۱۶ آذرماه 1404 برگزار خواهد شد.
نمایشگاه جانبی در حاشیه این دوره از کنفرانس فولادهای پیشرفته استیل پرایس به منظور نمایش آخرین دستاوردهای این حوزه برپا خواهد شد.