تأکید بر تداوم بهبود و انسجام راهبردی

به گزارش ایلنا به نقل از واحد ارتباطات شرکت ورق‌خودرو چهارمحال و بختیاری: در آغاز برنامه، بهزاد بهادرانی معاون بهره‌برداری شرکت، با تأکید بر نقش حیاتی نظام‌های ارزیابی در جهت‌دهی و ارتقای بهره‌وری و کارآمدی سازمان‌های صنعتی اظهار کرد:

ارزیابی‌های ادواری، بخشی جدایی‌ناپذیر از حکمرانی شرکتی و مدیریت مبتنی بر عملکرد در گروه فولاد مبارکه است و این ارزیابی‌ها امکان پایش دقیق انطباق فعالیت‌ها با نقشه راه استراتژیک را فراهم کرده و زمینه تقویت هم‌افزایی میان شرکت‌های گروه زنجیره ارزش را ایجاد می‌کند.

وی افزود: شرکت ورق‌خودرو چهارمحال و بختیاری با تکیه بر نیروی انسانی متخصص و ساختارهای فرآیندی بالغ، مصمم است نقش اثرگذار خود را در تحقق اهداف کلان هلدینگ بیش از گذشته ارتقا دهد.

در ادامه، بهمن مهراد مدیر فناوری شرکت، با اشاره به اهمیت داده‌محوری و تحلیل نتایج ارزیابی‌ها در تصمیم‌سازی سازمانی خاطرنشان کرد:

بهبود مستمر، ستون فقرات مدیریت نوین سازمانی است و نتایج حاصل از ارزیابی‌های درون‌گروهی و برون‌سازمانی در سال‌های اخیر نشان می‌دهد که ورق‌خودرو چهارمحال و بختیاری در مسیر توسعه بلوغ فرآیندی، مدیریت کیفیت و دستیابی به استانداردهای بالای عملکردی گام‌های جدی برداشته است.

علی رضایی رئیس تضمین کیفیت شرکت نیز گزارشی تحلیلی از آخرین وضعیت تدوین، بازنگری و جاری‌سازی سند استراتژی ارائه داد و افزود:

نظام استراتژی شرکت بر مبنای ترجمه مدل‌های مرجع مدیریت طراحی و همسوسازی شده و تحقق اهداف کلیدی، نتیجه مشارکت مؤثر کارکنان در تمامی سطوح و استقرار چرخه برنامه‌ریزی، پایش و بهبود است.

رضایی خاطرنشان کرد: دستیابی به تحقق ۱۰۰ درصدی اهداف، مستلزم انسجام سازمانی، انضباط عملکردی و مدیریت مبتنی بر داده است.

در بخش پایانی برنامه، میلاد مهاجری سرارزیاب تیم ارزیابی، با قدردانی از تلاش‌های منسجم شرکت در استقرار نظام‌های مدیریتی اظهار داشت:

فرآیند ارزیابی شرکت‌های گروه فولاد مبارکه با هدف سنجش میزان تحقق اهداف استراتژیک و ارزیابی هم‌افزایی و همسویی شرکت‌ها با هلدینگ مادر اجرا می‌شود.

وی یادآور شد: مکانیزم تدوین، جاری‌سازی، پایش و بارگذاری اهداف در سیستم راهبرد شرکت ورق‌خودرو کاملاً رضایت‌بخش و نشان‌دهنده بلوغ مدیریتی این شرکت است.

گفتنی است شرکت ورق‌خودرو چهارمحال و بختیاری همواره به‌عنوان سازمانی پیشرو و الگو در گروه فولاد مبارکه مطرح بوده و با کسب تندیس بلورین بیست‌ودومین دوره جایزه ملی تعالی سازمانی در سال گذشته، بار دیگر شایستگی خود را در تحقق رشد مستمر، بهبود فرایندها و ارتقای سطح بلوغ سازمانی به اثبات رسانده است. این دستاورد بیانگر تعهد مستمر شرکت به بهینه‌سازی عملکرد، نوآوری در فرایندها و توسعه پایدار سازمانی است.