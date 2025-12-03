به گزارش ایلنا به نقل از واحد ارتباطات شرکت ورق‌خودرو چهارمحال و بختیاری؛

در ابتدای این بازدید حمید شجاعی، مدیرعامل شرکت ورق‌خودرو،با ارائه گزارشی از توانمندی‌های فنی و دستاوردهای اخیر شرکت گفت:

شرکت ورق‌خودرو نقش آفرینی استراتژیک در توسعه زیرساخت‌های انرژی های پاک کشور بوده و با تمرکز بر توسعه فناوری و ارتقای کیفیت محصولات، نقش حمایتی در توسعه مؤثری در پیشبرد پروژه‌های ملی انرژی‌های پاک ایفا خواهد نمود و این شرکت آمادگی دارد همکاری‌های فنی و تخصصی خود را با نهادهای مرتبط بیش از پیش گسترش دهد.

شجاعی تأکید کرد:شرکت ورق‌خودرو یکی از تولیدکننده ورق‌های ویژه مورد استفاده در سازه‌ها و استراکچرهای پنل‌های خورشیدی در کشور است و با اتکا بر فناوری‌های نوین و توان متخصصان خود، نیاز بخش مهمی از صنعت انرژی خورشیدی را تأمین خواهد نمود.

مدیر عامل شرکت ورق خودرو با اشاره به تلاش این مجموعه برای فراهم سازی بستر های لازم در خط تولید ورق گالوانیزه کارخانه شماره۲ به منظور تولید ورق ZAM، ابراز امیدواری کرد این محصول تاپایان سال به مرحله تولید انبوه برسد.

میتراجوانمرد رییس بخش ماشین‌آلات دفتر ماشین آلات و تجهیزات تولیدی وزارت صنعت،معدن و تجارت نیز با ابراز خرسندی از حضور در شرکت ورق افزود: با شناخت عمیقی که وزارت صنعت، معدن و تجارت از توانمندی‌های شرکت ورق خودرو دارد، انتظار می‌رود همان‌گونه که این شرکت در خودکفایی صنعت خودروسازی کشور نقشی تعیین‌کننده ایفا نموده،در تولید ورق‌های مورد نیاز برای ساخت سازه‌های خورشیدی نیز اهتمام ورزد.

در ادامه اکبر شعبانی‌کیا مدیرکل دفتر پژوهش و فناوری سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری برق وزارت نیرو(ساتبا) تأکید کرد: توان شرکت ورق خودرو در تولید ورق‌های تخصصی و باکیفیت برای ساخت استراکچرهای سازه های خورشیدی،ظرفیت ارزشمندی در مسیر توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر کشور است و شرکت ورق‌خودرو چهارمحال و بختیاری نقشی راهبردی در این حوزه ایفا خواهد نمود.

این بازدید با تشریح طرح‌های توسعه‌ای شرکت و تبادل نظر پیرامون راهکارهای تقویت همکاری میان صنعت فولاد و حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر به پایان رسید و طرفین بر لزوم تهیه و امضای تفاهم نامه در راستای توسعه همکاری های فی مابین تأکید نمودند.

گفتنی است این بازدید فرصتی ارزشمند برای بررسی ظرفیت‌های تولید ورق‌های تخصصی شرکت ورق خودرو در پشتیبانی از پروژه‌های انرژی پاک و توسعه زیرساخت‌های پنل‌های خورشیدی کشور مهیا نمود و نشان داد که این مجموعه می‌تواند نقش مؤثری در مسیر خودکفایی و توسعه پایدار زیر ساخت های صنعت انرژی‌های تجدیدپذیر کشور ایفا نماید.

