فرمانده حوزه مقاومت بسیج کارگران و کارخانجات شهید دکتر مجید بقایی در صبحگاه مشترک بسیجیان گروه فولاد خوزستان:
بسیجیان در جنگ اقتصادی به عنوان ستون فقرات بدنه صنعت در حال تلاش هستند
در جنگ ۱۲ روزه با شرایط آن روز، کارکنان این صنعت حتی یک روز نگذاشتند که چرخ صنعت از حرکت باز ایستد. بسیجیان در گروههای متفاوت از جمله تولیدیاران، کار جهادی و راهیان پیشرفت در رفع محرومیت و ایجاد امید، تلاش وهمت گماردند.
محمد مقامی فرمانده حوزه مقاومت بسیج کارگران و کارخانجات شهید دکتر مجید بقایی گفت: حوزه شهید بقائی، با نگاه حمایتی و عدالت محورانه با حمایت از طرحهای بومی سازی، سعی در رفع نیاز صنعت به خارج از کشور داشته است.
مقامی با اشاره به جنگ اقتصادی اظهار داشت: بسیجیان در جنگ اقتصادی به عنوان ستون فقرات بدنه صنعت در حال تلاش هستند.
وی افزود: در جنگ ۱۲ روزه با شرایط آن روز، کارکنان این صنعت حتی یک روز نگذاشتند که چرخ صنعت از حرکت باز ایستد.
بسیجیان در گروههای متفاوت از جمله تولیدیاران، کار جهادی و راهیان پیشرفت در رفع محرومیت و ایجاد امید، تلاش وهمت گماردند.
گروه تولیدیاران با بررسی و تولید بومی قطعات با استفاده از توان داخلی به تولید صنعت کمک نمودند.
گروه کار جهادی با حضور در مساجد و مدارس دستاوردهای شرکت و صنعت فولاد خوزستان را برای آنان توضیح میدهند.
همچنین، گروه راهیان پیشرفت با دعوت از دانش آموزان و دانشجویان، دستاوردهای شرکت را به انان نمایش و توضیح داده و اثر ایجاد نا امیدی را که دشمن در صدد آن است را برطرف مینمایند.
وی در پایان با تشکر از میهمانان و حاضران در میدان، گفت: امیدواریم ما نیز به قول امام شهیدان، در راه و مسیر شهیدان باقی بمانیم.
گفتنی است در بخشی از مراسم، دو تن از مهندسان بسیجی، درباره دستاوردهای بریکت سرد احیایی، تافکوت و تافگارد که حاصل تلاش، همدلی و همکاری صادقانه با تکیه بر توان داخلی بوده، به ارائه توضیح پرداخته و مراسم یاد شده با قرائت قرآن علی زمانی از قاریان کشوری، اجرای محمد انجیلی و مداحی مهدی سلحشور از مداحان کشوری و ناصر خوشنظر از بسیجیان حوزه مقاومت شهید بقایی همراه بود.
همچنین در پایان مراسم، با حضور فرمانده سپاه حضرت ولی عصر (عج) و تنی چند از مقامات لشکری، علیرضا مخبر دزفولی قائم مقام مدیرعامل در امور ستادی و مسولیتهای اجتماعی، مرتضی خاکبازانفرد معاون منابع انسانی و امور اجتماعی و محمد مقامی فرمانده حوزه مقاومت بسیج کارگران و کارخانجات شهید دکتر مجید بقایی ۳ تن از مادران و همسران شهدای شرکت و جمعی از بسیجیان حوزه یادشده با اهدای تندیس، تقدیر و تشکر شد.