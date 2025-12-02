محمد مقامی فرمانده حوزه مقاومت بسیج کارگران و کارخانجات شهید دکتر مجید بقایی گفت: حوزه شهید بقائی، با نگاه حمایتی و عدالت محورانه با حمایت از طرح‌های بومی سازی، سعی در رفع نیاز صنعت به خارج از کشور داشته است.

مقامی با اشاره به جنگ اقتصادی اظهار داشت: بسیجیان در جنگ اقتصادی به عنوان ستون فقرات بدنه صنعت در حال تلاش هستند.

وی افزود: در جنگ ۱۲ روزه با شرایط آن روز، کارکنان این صنعت حتی یک روز نگذاشتند که چرخ صنعت از حرکت باز ایستد.

بسیجیان در گروه‌های متفاوت از جمله تولیدیاران، کار جهادی و راهیان پیشرفت در رفع محرومیت و ایجاد امید، تلاش وهمت گماردند.

گروه تولیدیاران با بررسی و تولید بومی قطعات با استفاده از توان داخلی به تولید صنعت کمک نمودند.

گروه کار جهادی با حضور در مساجد و مدارس دستاوردهای شرکت و صنعت فولاد خوزستان را برای آنان توضیح می‌دهند.

همچنین، گروه راهیان پیشرفت با دعوت از دانش آموزان و دانشجویان، دستاوردهای شرکت را به انان نمایش و توضیح داده و اثر ایجاد نا امیدی را که دشمن در صدد آن است را برطرف می‌نمایند.

وی در پایان با تشکر از میهمانان و حاضران در میدان، گفت: امیدواریم ما نیز به قول امام شهیدان، در راه و مسیر شهیدان باقی بمانیم.

گفتنی است در بخشی از مراسم، دو تن از مهندسان بسیجی، درباره دستاوردهای بریکت سرد احیایی، تافکوت و تافگارد که حاصل تلاش، همدلی و همکاری صادقانه با تکیه بر توان داخلی بوده، به ارائه توضیح پرداخته و مراسم یاد شده با قرائت قرآن علی زمانی از قاریان کشوری، اجرای محمد انجیلی و مداحی مهدی سلحشور از مداحان کشوری و ناصر خوش‌نظر از بسیجیان حوزه مقاومت شهید بقایی همراه بود.

همچنین در پایان مراسم، با حضور فرمانده سپاه حضرت ولی عصر (عج) و تنی چند از مقامات لشکری، علیرضا مخبر دزفولی قائم مقام مدیرعامل در امور ستادی و مسولیت‌های اجتماعی، مرتضی خاکبازان‌فرد معاون منابع انسانی و امور اجتماعی و محمد مقامی فرمانده حوزه مقاومت بسیج کارگران و کارخانجات شهید دکتر مجید بقایی ۳ تن از مادران و همسران شهدای شرکت و جمعی از بسیجیان حوزه یادشده با اهدای تندیس، تقدیر و تشکر شد.

