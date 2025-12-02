فولاد مبارکه پیشرو در بهینهسازی مصرف انرژی و توسعه پایدار صنعتی
حجتالاسلام والمسلمین محمدتقی نقدعلی، نماینده مردم شاهینشهر در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به نقش صنایع بزرگ در بهرهوری انرژی و کاهش اثرات زیستمحیطی، اقدامات فولاد مبارکه در مدیریت مصرف انرژی و توسعه پایدار منطقهای را مورد تقدیر قرار داد.
وی افزود: «فولاد مبارکه با اجرای پروژههای بهینهسازی انرژی، از جمله ارتقای تجهیزات کنترل مصرف، بازطراحی فرآیندهای تولید و سرمایهگذاری در انرژیهای تجدیدپذیر، مسیر روشنی در کاهش ضایعات انرژی طی میکند. این اقدامات نمونهای موفق از نقش صنایع بزرگ در توسعه پایدار است.»
نقدعلی درباره اثرگذاری این اقدامات در کاهش انتشار گازهای گلخانهای گفت: «هر گامی که در راستای کاهش مصرف انرژی برداشته میشود، به کاهش انتشار گازهای گلخانهای کمک میکند. فولاد مبارکه با بهرهگیری از فناوریهای نوین و نیروگاههای پاک، حرکت به سمت صنعت سبز و کاهش اثرات زیستمحیطی را سرعت بخشیده است و این الگویی ارزشمند برای سایر صنایع کشور است.»
وی در ادامه با تأکید بر توسعه منطقهای اظهار کرد: «فولاد مبارکه علاوه بر مدیریت انرژی، در استفاده بهینه از منابع آبی نیز اقدامات مهمی انجام داده است. بهرهگیری از پساب، کاهش مصرف آب و سرمایهگذاری در زیرساختهای پایدار، نشاندهنده مسئولیت اجتماعی و نگاه بلندمدت این شرکت به توسعه پایدار منطقهای است.»
نقدعلی در پایان خاطرنشان کرد: «صنایع بزرگی مانند فولاد مبارکه باید همواره پیشتاز در بهینهسازی منابع، کاهش اثرات زیستمحیطی و تحقق اهداف توسعه پایدار باشند. اقدامات فولاد مبارکه در این زمینه، نه تنها بهرهوری و صرفهجویی اقتصادی ایجاد میکند، بلکه تصویر مثبتی از صنعت ایران در سطح ملی و بینالمللی ارائه میدهد.»