سعید زرندی، مدیرعامل گروه فولاد مبارکه، در دیدار با قاسم عسکرینسب، مدیرکل بنادر و دریانوردی استان سیستان و بلوچستان:
همکاریهای استراتژیک گروه فولاد مبارکه در مسیر توسعه ساحلی
فولاد مبارکه بهعنوان بزرگترین تولیدکننده ورق فولادی در غرب آسیا و خاورمیانه، با توجه به گستردگی فعالیتها و حضور در بیش از ۱۵ استان کشور، همواره در جهت توسعه ظرفیتهای تولید و تجاری خود گام برداشته است. این گروه صنعتی با بهرهبرداری از زنجیره تولید کامل در حوزههای مختلف فولادی، ازجمله کنسانتره، گندلهسازی، آهن اسفنجی، تختال و ورقهای سرد و گرم، بهعنوان پیشگام در صنعت فولاد کشور شناخته میشود. حضور در استانهای مختلف همچون اصفهان، یزد، هرمزگان، کردستان، خراسان رضوی و بهویژه خواف خراسان، نشاندهنده حضور گسترده و مؤثر این مجموعه در توسعه صنعت فولاد کشور است.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه، گروه فولاد مبارکه با توجه به ظرفیتهای استراتژیک دریاهای جنوب کشور، بهویژه بندر عباس و منطقه آزاد چابهار، در حال برنامهریزی جهت بهرهبرداری از این منابع برای افزایش صادرات و تقویت تولید است. فولاد هرمزگان و پروژه بزرگ ستاره سیمین در استان هرمزگان که در زمینه تولید آهن اسفنجی فعالیت دارند، ازجمله اولویتهای این گروه صنعتی برای رشد پایدار در جنوب کشور بهشمار میروند. علاوه بر این، فولاد مبارکه در پروژههای مهم دیگری همچون فولاد سترگ پارس شرق با همکاری چادرملو و گل گهر و در تولید فولاد CRA برای ساخت لولههای بدون درز نیز مشارکت دارد.
توجه ویژه فولاد مبارکه به پروژههای چابهار و منطقه مکران از دیگر نکات برجسته است. با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری بر توسعه این مناطق و ایجاد زیرساختهای اقتصادی و صنعتی، گروه فولاد مبارکه در حال بررسی راهکارهای همکاری بیشتر با نهادهای دولتی و بخش خصوصی در این مناطق است. همچنین، این گروه صنعتی در پروژههای مهمی همچون انتقال آب به خراسان و سهامداری در پروژههای مکران نیز حضور فعالی دارد.
در راستای تقویت زیرساختها و افزایش ظرفیت تولید، گروه فولاد مبارکه توجه ویژهای به ارتقای زیرساختهای حملونقل دریایی و ریلی دارد. چابهار بهعنوان یک بندر استراتژیک با زیرساختهای در حال توسعه، میتواند نقش حیاتی در تسهیل روند حملونقل و تقویت صادرات ایفا کند. گروه فولاد مبارکه در حال بررسی راهکارهای عملیاتی برای تسهیل حملونقل محصولات از طریق بندر چابهار است و در تلاش است تا با کاهش ترافیک در مسیرهای ریلی و جادهای، روند صادرات را تسریع کند.
گروه فولاد مبارکه در استان خراسان نیز با دو شرکت بزرگ اُپال و سنگان در زمینه تولید کنسانتره و گندلهسازی، به ظرفیت تولید بالایی دست یافته است. این پروژهها، با توجه به توانمندیهای موجود در این استان، میتوانند فرصتهای جدیدی برای تقویت ارتباطات تجاری و صادراتی گروه فولاد مبارکه فراهم آورد.
گروه فولاد مبارکه در حال ارزیابی دقیق طرحهای توسعه خود در زمینه تولید و صادرات است و توجه ویژهای به جذب نیروی انسانی متخصص و تأمین زیرساختهای لازم برای اجرای پروژههای جدید در جنوب کشور دارد. این گروه بزرگ صنعتی در نظر دارد طرحهای جدیدی در حوزههای صنعتی و اقتصادی راهاندازی کند تا به توسعه پایدار صنعت فولاد کشور نیز کمک کند.