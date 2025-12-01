خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بازدید مدیرعامل گروه فولاد مبارکه از بندر شهید بهشتی چابهار

بازدید مدیرعامل گروه فولاد مبارکه از بندر شهید بهشتی چابهار
کد خبر : 1721426
لینک کوتاه کپی شد.

سعید زرندی، مدیرعامل گروه فولاد مبارکه و هیئت همراه بعد از ظهر امروز از بندر شهید بهشتی چابهار بازدید به عمل آورد و در ادامه نیز با قاسم عسکری‌نسب، مدیرکل بنادر و دریانوردی استان سیستان و بلوچستان دیدار و به بررسی فرصت‌های صادرات و واردات از طریق این بندر پرداخت. در این جلسه، دو طرف به تبادل نظر درباره توسعه همکاری‌ها و افزایش حجم تجارت از طریق این بندر استراتژیک پرداختند.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه، زرندی در این دیدار بر اهمیت بندر شهید بهشتی به‌عنوان یکی از نقاط کلیدی در مسیر توسعه اقتصادی و تجاری کشور تأکید کرد و گفت: بندر چابهار می‌تواند نقش مهمی در تسهیل تجارت و ارتباطات بین‌المللی ایفا کند و ما باید از این ظرفیت به بهترین نحو استفاده کنیم.

گفتنی است، بندر شهید بهشتی چابهار، واقع در سواحل دریای عمان، دومین بندر مهم و استراتژیک کشور به شمار می‌آید. این بندر با هدف تسهیل تجارت بین‌المللی ایجاد شده است. موقعیت خاص جغرافیایی، این بندر را به یک مرکز مهم تجاری تبدیل کرده است. با توجه به برنامه‌های توسعه‌ای فولاد مبارکه و اهداف صادراتی این گروه بزرگ صنعتی، بندر چابهار به‌عنوان یکی از پایگاه‌های مهم جهت صادرات محصولات فولاد مبارکه به منطقه شرق آسیاست.

لازم به توضیح است، با توسعه زیرساخت‌ها و سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته، بندر شهید بهشتی در سال‌های اخیر به یکی از بنادر پیشرفته و فعال در زمینه صادرات و واردات تبدیل شده است. این بندر با امکانات مدرن خود، ظرفیت بالایی برای پذیرش کشتی‌های بزرگ و انجام عملیات تجاری دارد و به عنوان کانونی برای توسعه اقتصادی منطقه شناخته می‌شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

بلک فرایدی