بازدید مدیرعامل گروه فولاد مبارکه از بندر شهید بهشتی چابهار

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه، زرندی در این دیدار بر اهمیت بندر شهید بهشتی به‌عنوان یکی از نقاط کلیدی در مسیر توسعه اقتصادی و تجاری کشور تأکید کرد و گفت: بندر چابهار می‌تواند نقش مهمی در تسهیل تجارت و ارتباطات بین‌المللی ایفا کند و ما باید از این ظرفیت به بهترین نحو استفاده کنیم.

گفتنی است، بندر شهید بهشتی چابهار، واقع در سواحل دریای عمان، دومین بندر مهم و استراتژیک کشور به شمار می‌آید. این بندر با هدف تسهیل تجارت بین‌المللی ایجاد شده است. موقعیت خاص جغرافیایی، این بندر را به یک مرکز مهم تجاری تبدیل کرده است. با توجه به برنامه‌های توسعه‌ای فولاد مبارکه و اهداف صادراتی این گروه بزرگ صنعتی، بندر چابهار به‌عنوان یکی از پایگاه‌های مهم جهت صادرات محصولات فولاد مبارکه به منطقه شرق آسیاست.

لازم به توضیح است، با توسعه زیرساخت‌ها و سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته، بندر شهید بهشتی در سال‌های اخیر به یکی از بنادر پیشرفته و فعال در زمینه صادرات و واردات تبدیل شده است. این بندر با امکانات مدرن خود، ظرفیت بالایی برای پذیرش کشتی‌های بزرگ و انجام عملیات تجاری دارد و به عنوان کانونی برای توسعه اقتصادی منطقه شناخته می‌شود.

