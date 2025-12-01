با رویکرد توسعه ساحلی صورت گرفت؛
بازدید مدیرعامل گروه فولاد مبارکه از صنایع فولاد و پتروشیمی منطقه آزاد تجاری-صنعتی چابهار
سعید زرندی، مدیرعامل گروه فولاد مبارکه و هیئت همراه، بهمنظور بازدید از صنایع فولاد و پتروشیمی و بررسی زیرساختها، مزیتها و اجرای عملیات پروژه احداث شرکت فولاد سترگ پارس شرق و با رویکرد توسعه ساحلی، بهعنوان یکی از ۶ جهتگیری استراتژیک گروه فولاد مبارکه در افق ۱۴۱۴، صبح امروز(۹ آذرماه) به منطقه آزاد چابهار سفر کرد.
به کزارش ایلنا به نقل ز روابط عمومی فولاد مبارکه، پروژه احداث شرکت فولاد سترگ پارس شرق با هدف تولید لولههای بدون درز CRA نفت و گاز آماده کلنگزنی است که گروه فولاد مبارکه بهصورت مستقیم و غیر مستقیم دارنده ۶۲ درصد از سهام این شرکت است؛ با تولید لولههای بدون درز CRA، ویژه صنایع نفت و گاز، ضمن تأمین نیاز داخل به این محصول استراتژیک، از خروج ارز از کشور جلوگیری به عمل میآید.
گفتنی است، سعید زرندی مدیرعامل گروه فولاد مبارکه و هیئت همراه، پیش از ظهر امروز، از شرکت فولاد مکران و مجتمع پتروشیمی نگین مکران نیز بازدید به عمل آوردند.