خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

با رویکرد توسعه ساحلی صورت گرفت؛

بازدید مدیرعامل گروه فولاد مبارکه از صنایع فولاد و پتروشیمی منطقه آزاد تجاری-صنعتی چابهار

بازدید مدیرعامل گروه فولاد مبارکه از صنایع فولاد و پتروشیمی منطقه آزاد تجاری-صنعتی چابهار
کد خبر : 1721421
لینک کوتاه کپی شد.

سعید زرندی، مدیرعامل گروه فولاد مبارکه و هیئت همراه، به‌منظور بازدید از صنایع فولاد و پتروشیمی و بررسی زیرساخت‌ها، مزیت‌ها و اجرای عملیات پروژه احداث شرکت فولاد سترگ پارس شرق و با رویکرد توسعه ساحلی، به‌عنوان یکی از ۶ جهت‌گیری استراتژیک گروه فولاد مبارکه در افق ۱۴۱۴، صبح امروز(۹ آذرماه) به منطقه آزاد چابهار سفر کرد.

به کزارش ایلنا به نقل ز روابط عمومی فولاد مبارکه، پروژه احداث شرکت فولاد سترگ پارس شرق با هدف تولید لوله‌های بدون درز CRA نفت و گاز آماده کلنگ‌زنی است که گروه فولاد مبارکه به‌صورت مستقیم و غیر مستقیم دارنده ۶۲ درصد از سهام این شرکت است؛ با تولید لوله‌های بدون درز CRA، ویژه صنایع نفت و گاز، ضمن تأمین نیاز داخل به این محصول استراتژیک، از خروج ارز از کشور جلوگیری به عمل می‌آید.

گفتنی است، سعید زرندی مدیرعامل گروه فولاد مبارکه و هیئت همراه، پیش از ظهر امروز، از شرکت فولاد مکران و مجتمع پتروشیمی نگین مکران نیز بازدید به عمل آوردند.

بازدید مدیرعامل گروه فولاد مبارکه از صنایع فولاد و پتروشیمی منطقه آزاد تجاری-صنعتی چابهار

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

بلک فرایدی