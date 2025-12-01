بازدید مدیرعامل گروه فولاد مبارکه از صنایع فولاد و پتروشیمی منطقه آزاد تجاری-صنعتی چابهار

به کزارش ایلنا به نقل ز روابط عمومی فولاد مبارکه، پروژه احداث شرکت فولاد سترگ پارس شرق با هدف تولید لوله‌های بدون درز CRA نفت و گاز آماده کلنگ‌زنی است که گروه فولاد مبارکه به‌صورت مستقیم و غیر مستقیم دارنده ۶۲ درصد از سهام این شرکت است؛ با تولید لوله‌های بدون درز CRA، ویژه صنایع نفت و گاز، ضمن تأمین نیاز داخل به این محصول استراتژیک، از خروج ارز از کشور جلوگیری به عمل می‌آید.

گفتنی است، سعید زرندی مدیرعامل گروه فولاد مبارکه و هیئت همراه، پیش از ظهر امروز، از شرکت فولاد مکران و مجتمع پتروشیمی نگین مکران نیز بازدید به عمل آوردند.

