رشد 74 درصدی درآمد عملیاتی؛ «کچاد» از مرز 58 هزار میلیارد تومان عبور کرد
شرکت معدنی و صنعتی چادرملو که سهام آن با نماد کچاد در بازار سرمایه معامله میشود، گزارش فعالیت 8 ماهه منتهی به آبان 1404 را منتشر کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی چادرملو، شرکت معدنی و صنعتی چادرملو که سهام آن با نماد کچاد در بازار سرمایه معامله میشود، گزارش فعالیت 8 ماهه منتهی به آبان 1404 را منتشر کرد. این شرکت بهعنوان یکی از بزرگترین بازیگران زنجیره سنگآهن و فولاد کشور، همواره نقش مهمی در تأمین مواد اولیه صنایع پاییندستی داشته و عملکرد آن بهصورت مستقیم بر بازارهای داخلی اثرگذار است.
بر اساس دادههای منتشرشده، جمع فروش 8 ماهه شرکت به 58293 میلیارد تومان رسیده و این رقم در مقایسه با 33500 میلیارد تومان دوره مشابه سال گذشته نشاندهنده رشد قابلتوجه 74 درصدی در درآمد عملیاتی است؛ رشدی که از افزایش حجم فروش و بهبود شرایط بازار محصولات معدنی و فولادی حکایت دارد.
در آبانماه نیز شرکت توانسته 8469 میلیارد تومان فروش ماهانه ثبت کند. بررسی جزئیات عملکرد نشان میدهد که فولاد و کنسانتره آهن (خشک) بیشترین سهم را در ترکیب فروش آبان داشتهاند و همچنان محصولات اصلی سبد درآمدی شرکت به شمار میروند. اهمیت فولاد در ساختار فروش کچاد باعث شده این محصول بهعنوان «لیدر درآمدی» شرکت شناخته شود و وزن ویژهای در عملکرد ماهانه داشته باشد.
از مجموع فروش داخلی 8 ماهه که به 56951 میلیارد تومان رسیده، بخش قابلتوجهی مربوط به فروش فولاد است که معادل 43 درصد از فروش داخلی را تشکیل میدهد. در کنار آن، کنسانتره آهن خشک نیز با سهم 35 درصدی دومین محصول مهم شرکت در بازار داخلی محسوب میشود؛ ترکیبی که نشان میدهد تنوع محصولات چادرملو بهخوبی توانسته جریان درآمدی پایدار و روبهرشد برای شرکت ایجاد کند.