رشد 74 درصدی درآمد عملیاتی؛ «کچاد» از مرز 58 هزار میلیارد تومان عبور کرد

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی چادرملو، شرکت معدنی و صنعتی چادرملو که سهام آن با نماد کچاد در بازار سرمایه معامله می‌شود، گزارش فعالیت 8 ماهه منتهی به آبان 1404 را منتشر کرد. این شرکت به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین بازیگران زنجیره سنگ‌آهن و فولاد کشور، همواره نقش مهمی در تأمین مواد اولیه صنایع پایین‌دستی داشته و عملکرد آن به‌صورت مستقیم بر بازارهای داخلی اثرگذار است.

بر اساس داده‌های منتشرشده، جمع فروش 8 ماهه شرکت به 58293 میلیارد تومان رسیده و این رقم در مقایسه با 33500 میلیارد تومان دوره مشابه سال گذشته نشان‌دهنده رشد قابل‌توجه 74 درصدی در درآمد عملیاتی است؛ رشدی که از افزایش حجم فروش و بهبود شرایط بازار محصولات معدنی و فولادی حکایت دارد.