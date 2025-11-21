تفاهم نامه همکاری میان فولاد مبارکه و «ومعادن»

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ومعادن، در دومین روز برگزاری بیست‌ و دومین نمایشگاه بین‌ المللی ایران‌ متالورژی (ایران‌ متافو)، صحنه صنعت فولاد و معدن کشور شاهد امضای تفاهم‌ نامه‌ ای مهم میان شرکت فنی و مهندسی فولاد مبارکه اصفهان و شرکت بازرگانی معادن و صنایع معدنی ایران بود. این توافق با هدف بررسی و توسعه همکاری‌ های مشترک در زمینه کاریابی، معرفی فرصت‌ های تجاری، مهندسی و فنی در بازارهای داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی شکل گرفت و به‌عنوان یکی از دستاوردهای کلیدی نمایشگاه معرفی شد.

ابعاد تفاهم‌نامه و پیامدهای همکاری

اردشیر فاضلی، مدیرعامل شرکت بازرگانی معادن و صنایع معدنی ایران، در سخنان خود ظرفیت‌ های گسترده همکاری میان دو مجموعه را برجسته کرد و توضیح داد که این تفاهم‌ نامه بر توسعه فعالیت‌ های مشترک در حوزه‌ های کاریابی، فرصت‌ های مهندسی و پروژه‌ های فنی تمرکز دارد. او تأکید کرد که شرکت تحت مدیریت وی به دلیل حضور فعال در بازارهای بین‌ المللی و داشتن دفاتر خارج از کشور، با فرصت‌های ارزشمندی در پروژه‌ های مهندسی رو به‌ روست و قصد دارد این فرصت‌ها را با فولاد مبارکه، به‌ عنوان یکی از توانمندترین شرکت‌ های مهندسی کشور، به اشتراک بگذارد.

فاضلی افزود که یکی از زیرمجموعه‌ های شرکت بازرگانی بخش فنی و مهندسی است که عمدتاً در حوزه‌ های بازرگانی فعالیت دارد، اما در کشورهای حوزه CIS، خاورمیانه و آفریقا پروژه‌ها و نیازهایی وجود دارد که بهره‌ گیری از تجربه فنی و خدمات مهندسی را ضروری می‌سازد. او خاطرنشان کرد که جایگاه شرکت فنی و مهندسی فولاد مبارکه در گروه فولاد مبارکه و دانش مهندسی پیشرفته آن می‌تواند به توسعه بازار هر دو طرف کمک مؤثری کند.

وی همچنین با اشاره به مفاد تفاهم‌نامه توضیح داد که تمرکز اصلی در این مرحله بر توسعه همکاری‌ هاست. به‌عنوان نمونه، شرکت بازرگانی معادن و صنایع معدنی ایران قادر خواهد بود پروژه‌ هایی را در خارج از کشور معرفی کند و شرکت فنی و مهندسی فولاد مبارکه طراحی و اجرای خدمات مهندسی آن‌ها را بر عهده گیرد. در مقابل، شرکت بازرگانی نیز می‌تواند در تأمین خطوط تولید، تجهیزات و سایر ملزومات فنی موردنیاز پروژه‌ ها مشارکت داشته باشد.

این تفاهم‌ نامه نه‌ تنها به‌عنوان یک توافق تجاری، بلکه به‌ عنوان گامی راهبردی در جهت هم‌افزایی ظرفیت‌های فنی، تجاری و بین‌المللی میان دو شرکت ارزیابی می‌شود. انتظار می‌رود این همکاری مشترک زمینه‌ ساز توسعه حضور صنعت فولاد و معدن ایران در بازارهای خارجی باشد و الگویی تازه برای تعامل میان شرکت‌ های بزرگ صنعتی کشور ارائه دهد.

