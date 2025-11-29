در آبانماه سال جاری حاصل شد؛
شکسته شدن رکورد بازرسی کیفیت و آمادهسازی تختالهای فروش مستقیم در فولاد مبارکه
به همت بازرسان کنترل کیفی مستقر در انبارهای روباز و با همکاری مؤثر کارکنان واحد 28، در آبانماه 1404 با بازرسی بیش از 11 هزار تختال و شُرهزدایی 10 هزار و 560 عدد اسلب رکورد تعداد تختال بازرسی و شُرهزدایی شده در یک ماه در فولاد مبارکه شکسته شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه، در پی کسب این موفقیت ارزشمند، رئیس کنترل کیفی فولادسازی و ریختهگری مداوم، فورمن بازرسی کنترل کیفی فولادسازی، رئیس آمادهسازی تختال ناحیه و تکنسین آمادهسازی تختال در این باره چنین گفتند:
سید محمدمهدی مرندی، رئیس کنترل کیفی فولادسازی و ریختهگری مداوم:
از سال 1395 به دلیل راهاندازی ماشین ریختهگری شماره 5 و افزایش تولید تختال در ناحیه فولادسازی که بیشتر از میزان پذیرش واحد نورد گرم است، شرکت فولاد مبارکه جهت افزایش سودآوری و جلوگیری از ایجاد هزینههای انبارداری، اقدام به فروش تختال در قالب محصولات صادراتی و فروش داخلی کرده است.
با توجه به محدود بودن تعداد مشتریان تختال، شرط لازم در تداوم فروش، حفظ و ارتقای رضایت مشتریان از بابت کیفیت محصولات دریافتی است.
کارکنان کنترل کیفی ناحیه فولادسازی و ریختهگری مداوم نقش پررنگی در این امر خطیر بر عهده دارند و کوچکترین خطا در بازرسی و تأیید تختال، منجر به نارضایتی و در نهایت از دست دادن مشتریان داخلی و خارجی تختال میشود و همچنین آثار منفی بر اعتبار شرکت فولاد مبارکه خواهد گذاشت. با توجه به این موضوع، اهمیت تولید و تحویل تختالهای بدون عیب و منطبق با سفارش مشتریان بیشتر احساس میگردد.
بازرسی از تختالهای صادراتی توسط کارکنان کنترل کیفی و انطباق آن با مشخصات درخواستی مشتریان، چه از نظر کیفی و چه از نظر ابعادی، بسیار مهم بوده و دقت زیادی میطلبد؛ از طرفی صرف زمان زیاد در امر بازرسی باعث تجمع تختالها در انبار و کمبود فضا میشود و عملیات بارگیری و ارسال محصول را نیز با تأخیر مواجه میسازد؛ بنابراین در این زمینه عملیات بازرسی باید به نحوی انجام شود که علاوه بر رعایت موارد حساس کیفی که در اولویت قرار دارد، با سرعت عمل زیاد تا حد امکان، پاسخگوی حجم زیاد تولید و سفارشها در ناحیه فولادسازی و ریختهگری مداوم نیز باشیم.
صفرعلی بگی، فورمن بازرسی کنترل کیفی فولادسازی:
بیش از 11 هزار تختال پس از بازرسی، تعیین وضعیت شد. این در حالی است که رکورد قبلی تعداد تختال بازرسیشده در انبارهای روباز مربوط به آذرماه سال گذشته به تعداد 10 هزار و 400 عدد تختال بود.
از دیگر نکات مهم در خصوص ثبت این رکورد ارزشمند میتوان به شرایط سخت محیط بازرسی تختال با توجه به روباز بودن انبارها اشاره کرد که در برخی از روزها نیز بازرسی در شرایط جوی نامناسب انجام شده است.
محسن احمدی، رئیس آمادهسازی تختال ناحیه فولادسازی
همکاران تلاشگر واحد آمادهسازی تختال با ثبت رکورد جدید شُرهزدایی به تعداد 10 هزار و 560 عدد اسلب در آبان ماه 1404 موفقیت دیگری را در سال «سرمایهگذاری برای تولید» رقم زدند. یکی از علل سرآمدی شرکت فولاد مبارکه در کشور، مشتریمداری و تلاش برای ارائه محصولات کیفی است.
ضایعات زیر تختال که اصطلاحاً به آن «شُره» گفته میشود، یکی از مشکلات مطرحشده از سوی مشتریان کارخانههای فولادسازی و همچنین فولاد مبارکه است. وجود این ضایعات که در اثر برش تختال حین فرایند ریختهگری ایجاد میشود، میتواند در کیفیت محصولات تولیدی نقش بسزایی داشته باشد.
حمیدرضا قاسمی، تکنسین آمادهسازی تختال:
ایجاد این ضایعات زیر تختال در تمام ماشینهای ریختهگری حین برش تختال اجتنابناپذیر است. بهمنظور کیفیسازی هرچه بهتر محصولات جهت تحویل به مشتریان داخلی و خارجی، عملیات شُرهزدایی در انبارهای بیرونی با استفاده از پیکور بادی بهعنوان یکی دیگر از مراحل آمادهسازی تختال انجام میشود.
رکورد شُرهزدایی قبلی در آذر 1403 میزان 10 هزار و 10 عدد تختال ثبت شده بود و در آبان ماه سال 1404 با ثبت رکورد 10 هزار و 560 عدد تختال رکورد جدید دیگری در این زمینه به ثبت رسید.
محسن احمدی، رئیس آمادهسازی تختال ناحیه فولادسازی در خاتمه از حمایتهای بیدریغ مدیران ناحیه فولادسازی و کنترل کیفی و عزم راسخ کارکنان و بازرسان واحد آمادهسازی تختال قدردانی و ابراز امیدواری کرد که با برنامهریزی صورتگرفته و همچنین اهتمام کلیه کارکنان و واحدهای پشتیبانی، شاهد عملکرد درخشانی تا پایان سال 1404 باشیم.