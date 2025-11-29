خبرگزاری کار ایران
فولاد مبارکه حرفه‌ای‌ترین الگوی فرهنگی در میان صنایع کشور است

نویسنده و مدیر خانه شعر و ادبیات و خالق کتاب پنجره‌های تشنه، در بازدید از نمایشگاه کتابِ برگزارشده توسط فولاد مبارکه، اقدام این شرکت در توجه به خانواده کارکنان را کاری بی‌نظیر و اثرگذار توصیف کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه، مهدی قزلی، نویسنده و مدیر خانه شعر و ادبیات و خالق کتاب پنجره‌های تشنه، در بازدید از نمایشگاه کتابِ برگزارشده توسط فولاد مبارکه، اقدام این شرکت در توجه به خانواده کارکنان را کاری بی‌نظیر و اثرگذار توصیف کرد.

وی با اشاره به نقش مجموعه‌های بزرگ صنعتی در بهبود کیفیت زندگی کارکنان گفت: مجموعه‌های صنعتی و تجاری بزرگ معمولاً خانواده‌های بزرگی نیز دارند و در سراسر دنیا ثابت شده که توجه به این خانواده‌ها در بهبود فضای کاری و ارتقای بهره‌وری تأثیر مستقیم دارد. از همین رو بخشی از انرژی این مجموعه‌ها باید در حوزه‌های فرهنگی و رفاهی صرف شود.

قزلی افزود: اینکه یک مجموعه صنعتی بخشی از تمرکز خود را برای ارتقای فرهنگ و حال خوب کارکنان و خانواده‌هایشان اختصاص دهد، مستقیماً بر کیفیت تولید و ثروت‌آفرینی آن مجموعه اثر دارد. برخی آن را مسئولیت اجتماعی می‌نامند و برخی فعالیت فرهنگی؛ اما نامش مهم نیست، مهم این است که این مسیر به‌طور جدی دنبال شود.

این نویسنده با تأکید بر پیشینه فعالیت‌های فرهنگی فولاد مبارکه بیان کرد: پیش از این نیز اقدامات خوبی از فولاد مبارکه در حوزه فرهنگ دیده‌ام و امروز هم نمایشگاه کتاب نمونه‌ای از همین رویکرد است. نکته مهم این است که این فعالیت‌ها مقطعی نباشد و با تغییر مدیران دچار وقفه نشود؛ استمرار، رمز اثرگذاری این نوع برنامه‌هاست.

قزلی با بیان اینکه توجه متقابل میان کارکنان و مجموعه‌های صنعتی باید یک رابطه دوطرفه و مبتنی بر لطف و وظیفه باشد، گفت: کارکنان باید قدردان توجه شرکت باشند و مجموعه نیز این وظیفه را فرصتی برای تقویت سرمایه انسانی بداند. این نگاه دوطرفه باعث می‌شود فعالیت‌های فرهنگی پربرکت، اثرگذار و ادامه‌دار باشند.

وی اظهار کرد: ممکن است صنایع دیگر هم در این حوزه کارهایی انجام دهند، اما برداشت شخصی من این است که فولاد مبارکه منظم‌تر، حرفه‌ای‌تر و برنامه‌مندتر عمل می‌کند. مهم این است که این فعالیت‌ها به‌صورت یک برنامه سالانه و مدون اجرا شود و در فولاد مبارکه این موضوع به‌وضوح دیده می‌شود.

گفتنی است که مهدی قزلی، نویسنده کتاب شریان مکران که روایتی از احداث خط انتقال نفت از گوره به جاسک و اشاره به نقش فولاد مبارکه در تأمین تختال مورد نیاز به طول ۱۰۰۰ کیلومتر است.

