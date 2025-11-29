برگزاری نخستین جشنواره، فیلم، فیلمنامه و عکس روایت پیشرفت با محوریت صنعت فولاد
طراحی جشنواره با همکاری انجمن سینمای جوانان اصفهان
هادی نباتینژاد، مدیر ارتباطات و برند سازمانی گروه فولاد مبارکه، درباره سیاستهای فرهنگی جدید این شرکت توضیح داد: برای نخستین بار، فولاد مبارکه جشنوارهای تخصصی در حوزه فیلمنامه، فیلم کوتاه و عکس برگزار میکند که تمام موضوعات آن بهصورت اختصاصی بر صنعت فولاد و روایتهای صنعتی متمرکز است. پیش از این نیز تجربههایی از حمایتهای فرهنگی وجود داشته، اما این جشنواره با هدفی کاملاً متفاوت و حرفهای طراحی شده است؛ هدف ما ثبت و روایت واقعبینانه، مستند و اثرگذار از صنعت و پیشرفتهای فولاد مبارکه است.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه، مدیر ارتباطات و برند سازمانی فولاد مبارکه افزود: این جشنواره با همکاری انجمن سینمای جوانان استان اصفهان طراحی شده تا فرصتی واقعی برای فیلمسازان و عکاسان جوان فراهم شود. ما میخواهیم استعدادهای جوان هنری را حمایت کنیم و خروجی هنری آنها را در مسیر روایت صحیح سیاستها، دستاوردها و موضوعات صنعتی فولاد مبارکه هدایت کنیم.
فراخوان از ۵ آذر؛ برگزاری تورهای تخصصی فیلمسازی و عکاسی
نباتینژاد با اشاره به جزئیات برنامهریزیشده گفت: فراخوان عمومی جشنواره از ۵ آذر منتشر شده است. برای اینکه آثار هنرمندان عمق بیشتری داشته باشد، تورهای فیلمسازی و عکاسی طراحی کردهایم تا فیلمنامهنویسان، عکاسان و فیلمسازان از نزدیک در محیط کارخانه، پروژهها و خطوط تولید حاضر شوند و با روایتهای واقعی، سیاستها و ابعاد صنعتی فولاد مبارکه آشنا شوند.
وی تأکید کرد که خروجی این تورها عکسهای صنعتی، فیلمهای کوتاه و فیلمنامههایی خواهد بود که از دل واقعیت صنعت به وجود آمدهاند.
زمانبندی بررسی آثار و داوری حرفهای و بیطرفانه
وی درباره روند انتخاب و داوری آثار اظهار داشت: آثار از ۱۵ تا ۲۰ فروردین بررسی و برگزیده خواهند شد. در هیئت انتخاب، از متخصصان داخلی شرکت در بخشهای مستندسازی، فیلمنامه و عکس بهره میبریم؛ اما برای حفظ بیطرفی کامل در داوری نهایی، داوران اصلی از میان چهرههای معتبر سینمایی و مستندسازی کشور انتخاب شدهاند تا کمترین احتمال اعمال سلیقه شخصی وجود داشته باشد.
پیوند هنر و صنعت؛ ادامه مسیر تاریخی فولاد مبارکه در روایتسازی
نباتینژاد تأکید کرد: فولاد مبارکه از همان دوران ساخت، واحد مستندسازی را ایجاد کرد تا صنعت فولاد با روایتهای دقیق و حرفهای همراه شود. آثار مهم و شاخصی در این سالها تولید شده و این جشنواره نیز ادامه همان مسیر است؛ مسیری که پیوند میان هنر، سینما و صنعت را تقویت میکند و روایت اثر فولاد مبارکه را از نگاه هنرمندان به جامعه ارائه میدهد.