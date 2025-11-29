به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه، شیک کارخانه واحد ممکن است ده‌ها ورودی انرژی را مصرف کند که باید به‌دقت متعادل شوند تا ماتریس انرژی مؤثر از نظر هزینه و محیطی تضمین شود و این انرژی‌ها می‌تواند از چندین تأمین‌کننده مختلف، با قراردادهایی به ارزش صدها میلیون دلار در سال، تأمین شوند. مشکل این است که استفاده از انرژی و منابع اغلب با مسئولیت‌پذیری ناکافی مدیریت می‌شوند، که بهبود کارایی را چالش‌برانگیزتر می‌سازد. علاوه بر این، پیش‌بینی و برنامه‌ریزی نادرست انرژی، هزینه‌یابی ضعیف و گردش‌کارهای مدیریتی ناکارآمد، زمینه‌ای حاصلخیز برای راه‌حل‌های مدیریتی دیجیتال هوشمندتر فراهم می‌کند که ممکن است مصرف انرژی و منابع را کاهش دهد و کارایی، برنامه‌ریزی و مدیریت را بهبود بخشد. SMS digital (جز هلدینگ SMS) و شرکت Vetta گام‌های مشترکی در این زمینه برداشته‌اند. پلتفرم انرژی و پایداری ویریدیس یک راه‌حل یکپارچه برای مدیریت انرژی، منابع و پایداری برای صنعت فولاد، آلومینیوم، معدن و سایر صنایع فرایندی با مصرف انرژی بالا است. پس از استقرار، این پلتفرم یک سیستم واحد حقیقی را برای تمام اطلاعات مرتبط با مدیریت انرژی، منابع و پایداری برقرار می‌سازد که خودکارسازی وظایف عملیاتی را تسهیل می‌کند و شیوه‌های مدیریتی مؤثرتر و مکررتر را امکان‌پذیر می‌سازد. با ترکیب دیدگاه‌ها، ویریدیس مستقیماً به اجرای مؤثر کارایی عملیاتی انرژی و منابع و برنامه‌ریزی بهینه یاری می‌رساند و بنابراین چرخه بهبود مداوم را تقویت می‌کند.

پلتفرم انرژی و پایداری ویریدیس ارزش پایدار را در سه محور اصلی ایجاد می‌کند: کارایی عملیاتی انرژی و منابع، برنامه‌ریزی انرژی و منابع، و مدیریت یکپارچه انرژی و منابع. اولین اهرم ارزش ویریدیس شامل بهبود کارایی فرایند است که اغلب به‌صورت کاهش هدررفت انرژی و منابع، بهبود تولید انرژی و کاهش ردپای پسماند و کربن ظاهر می‌شود. برای دست‌یابی به این اهداف، ویریدیس از شاخص‌های عملکرد انرژی مؤثر و مدل‌های AI استفاده می‌کند.

شاخص‌های عملکرد انرژی با کسب داده‌ها از سیستم‌های سطح ۲ و سطح ۳ کارخانه تعیین می‌شوند، اغلب ده‌ها هزار متغیر و معیارهای عینی ارائه می‌دهند از اینکه خط فرایند چقدر خوب در زمینه مصرف انرژی و منابع و انتشار کربن عمل می‌کند.

برای مثال، سفارش‌های موجود در دستگاه‌های اجرای تولید نه‌تنها حجم‌ها، بلکه جزئیات در مورد محصولات و فرایندهای تولید را فراهم می‌کنند، بنابراین تحلیل‌ها را بر اساس گرید فولاد، ابعاد، مسیر فرایند، شیفت عملیاتی و... امکان‌پذیر می‌سازد و درک عمیق‌تری از عوامل حیاتی تأثیرگذار بر عملکرد انرژی فراهم می‌کند.

علاوه بر این، با تکیه بر داده‌های تاریخچه فرایند، مدل‌های AI «خود بهبود» ویریدیس می‌توانند برای شناسایی بهترین شیوه‌های عملیاتی، پیش‌بینی رفتار فرایند و برقراری اهداف کارایی انرژی و منابع با در نظر گرفتن زمینه‌های عملیاتی و شرایط دارایی مستقر شوند.

این مدل‌ها می‌توانند در تنظیمات کارخانه واقعی ادغام شوند تا رفتار فرایند را طبق چارچوب‌های برنامه‌ریزی‌شده و فعلی به‌طور پویا شبیه‌سازی کنند؛ بنابراین روندهای زمان واقعی، توصیه‌ها، بینش‌ها و هشدارها را برای اپراتورها فراهم می‌کنند که اجرا را بهینه می‌سازد و تأثیر رویدادهای عملیاتی پیش‌بینی‌نشده را کاهش می‌دهد. نقاط تنظیم بهینه و دستورات برای سیستم‌های اتوماسیون نیز می‌توانند تولید شوند.

پلتفرم انرژی و پایداری ویریدیس یک اتصال در زمان واقعی به مترهای هوشمند، سیستم‌های سطح ۲ و تاریخچه آن‌ها، سیستم‌های اجرای تولید و راه‌حل‌های برنامه‌ریزی را برقرار می‌سازد. این بانک‌های داده‌های بزرگ و متنوع، از شاخص‌های عملکرد انرژی و مدل‌های کارایی AI تا برنامه‌ریزی و اجرای بهینه، به‌طور مؤثر توسط ویریدیس استفاده می‌شوند.

کاربردهای ویریدیس یک راه‌حل مدیریتی یکپارچه را تشکیل می‌دهند که شامل زیرمجموعه‌های زیر است: ویریدیس پیگیری برای نظارت بر مصرف، تولید و انتشار گازهای گلخانه‌ای مرتبط با انرژی و منابع دارایی‌ها و فرایندها برای عملکرد انرژی و پایداری و کارایی انرژی؛ ویریدیس اجرا برای ادغام شاخص‌های کلیدی عملکرد انرژی، اهداف پویا، هشدارهای زمان واقعی و داشبوردهای اطلاعاتی تحلیل پیشرفته به سمت کارایی انرژی و تعالی عملیاتی؛ ویریدیس کارایی با ابزارهای هوش مصنوعی برای توسعه مدل‌های پیشرفته شبیه‌سازی، پیش‌بینی و بهینه‌سازی (دوقلوی دیجیتال) برای افزایش کارایی انرژی و عملیاتی دارایی‌های حیاتی؛ ویریدیس هزینه‌یابی برای بهبود مسئولیت‌پذیری هزینه از طریق هزینه‌یابی مداوم و مستقیم انرژی و منابع، با رویه‌های بسته شدن دوره‌ای و ادغام خودکار با سیستم‌های ERP؛ ویریدیس پرتفو برای اولویت‌بندی، اجرا، اندازه‌گیری و تأیید ابتکارات بهبود عملکرد و کارایی انرژی؛ ویریدیس قراردادها برای مدیریت قراردادهای انرژی و منابع، شبیه‌سازی و اجرا، مدل‌سازی شرایط پیچیده معمولی مانند فصلی بودن، محدودیت‌های تقاضا، پرداخت یا نپرداختن، مالیات و جریمه‌ها؛ ویریدیس فاکتورها برای مدیریت فاکتورهای انرژی و منابع، شامل ثبت خودکار، پردازش، حسابرسی، پرداخت و ذخیره‌سازی، با ادغام کامل با ERP؛ ویریدیس برنامه‌ریزی برای پیش‌بینی مصرف و تولید انرژی و منابع، شبیه‌سازی و بهینه‌سازی از برنامه‌های تولید، تحلیل‌های سناریو و حساسیت، و کمی‌سازی ریسک‌های عملیاتی و مالی؛ ویریدیس بودجه‌بندی برای رویکرد مدیریت فرایند کسب‌وکار قابل سفارشی‌سازی برای هماهنگی بودجه‌بندی انرژی و منابع، بهینه‌سازی برنامه‌های مصرف، تولید و توزیع، و نظارت بر اجرای آن‌ها.

ویریدیس معمولاً کاهش هزینه‌هایی از ۲ تا ۵ درصد را امکان‌پذیر می‌سازد. یک مشتری صرفه‌جویی تا ۰.۵ میلیون یورو را با اجتناب از توقف‌های تولید به دلیل عدم دسترسی به منابع انرژی گزارش داد. بااین‌حال، با عمیق‌تر شدن در فرایندهای صنعتی حیاتی و توسعه کاربردهای AI خاص، ویریدیس می‌تواند با بهینه‌سازی کارایی انرژی و ثبت صرفه‌جویی ارزش بالاتری ایجاد کند. دومین اهرم ارزش ویریدیس هدف بهبود سودآوری کارخانه را با کاهش هزینه انرژی و منابع، افزایش درآمد تولید انرژی و بهبود تناسب عرضه-تقاضای منابع دنبال می‌کند که می‌تواند با برنامه‌ریزی بهینه انرژی و منابع دست‌یابی یابد. دوباره، مدل‌های AI ویریدیس می‌توانند برای بهینه‌سازی برنامه‌های تولید مستقر شوند که اکنون نه‌تنها توسط هزینه‌ها، بلکه توسط عملکرد انرژی، انتشار کربن و اهداف خاص هدایت می‌شوند. با ترکیب اطلاعات در مورد پیش‌بینی تولید و قراردادهای تأمین انرژی، جریان‌های نقدی می‌توانند طبق شرایط قرارداد، شرایط عملیاتی، سناریوهای بازار و معیارهای ریسک کمی مربوطه شبیه‌سازی شوند. مدل‌های AI ویریدیس همچنین می‌توانند به تصمیم‌گیرندگان در برنامه‌ریزی و اجرای زمان واقعی کمک کنند و پاسخ فوری به رویدادهای عملیاتی و قیمت‌های بازار ارائه دهند. در یک کاربرد، ویریدیس برای بهینه‌سازی فرایند کارخانه یک تولیدکننده فولاد اعمال شد. مدل به دنبال بهینه‌سازی هزینه‌های انرژی جهانی بود و با در نظر گرفتن برنامه‌های تولید، دسترسی به گازهای منتشره، شرایط قراردادهای برق و گاز طبیعی و قیمت‌های فعلی بازار، ۱.۲ میلیون یورو به ازای هر میلیون تن فولاد صرفه‌جویی کرد. سومین اهرم ارزش ویریدیس هدف افزایش شفافیت بر انرژی و منابع را دنبال می‌کند. کاربردهای مدیریتی دیجیتال یکپارچه آن مستقیماً به افزایش بهره‌وری تیم، بهبود مسئولیت‌پذیری بر هزینه‌ها و عملکرد، کاهش ریسک‌های عملیاتی و مالی و افزایش انطباق کلی با هنجارهای شرکتی کمک می‌کند. تولیدکنندگان فولاد که از ویریدیس استفاده می‌کنند معمولاً صدها دارایی در ده‌ها سایت صنعتی که منابع انرژی متعددی را مصرف می‌کند را مدیریت می‌کنند.

ویریدیس معمولاً کاهش هزینه‌هایی از ۲ تا ۵ درصد را امکان‌پذیر می‌سازد. یک مشتری صرفه‌جویی تا ۰.۵ میلیون یورو را با اجتناب از توقف‌های تولید به دلیل عدم دسترسی به منابع انرژی گزارش داد. بااین‌حال، با عمیق‌تر شدن در فرایندهای صنعتی حیاتی و توسعه کاربردهای AI خاص، ویریدیس می‌تواند با بهینه‌سازی کارایی انرژی و ثبت صرفه‌جویی ارزش بالاتری ایجاد کند.

دومین اهرم ارزش ویریدیس هدف بهبود سودآوری کارخانه را با کاهش هزینه انرژی و منابع، افزایش درآمد تولید انرژی و بهبود تناسب عرضه-تقاضای منابع دنبال می‌کند که می‌تواند با برنامه‌ریزی بهینه انرژی و منابع دست‌یابی یابد. دوباره، مدل‌های AI ویریدیس می‌توانند برای بهینه‌سازی برنامه‌های تولید مستقر شوند که اکنون نه‌تنها توسط هزینه‌ها، بلکه توسط عملکرد انرژی، انتشار کربن و اهداف خاص هدایت می‌شوند. با ترکیب اطلاعات در مورد پیش‌بینی تولید و قراردادهای تأمین انرژی، جریان‌های نقدی می‌توانند طبق شرایط قرارداد، شرایط عملیاتی، سناریوهای بازار و معیارهای ریسک کمی مربوطه شبیه‌سازی شوند.

مدل‌های AI ویریدیس همچنین می‌توانند به تصمیم‌گیرندگان در برنامه‌ریزی و اجرای زمان واقعی کمک کنند و پاسخ فوری به رویدادهای عملیاتی و قیمت‌های بازار ارائه دهند. در یک کاربرد، ویریدیس برای بهینه‌سازی فرایند کارخانه یک تولیدکننده فولاد اعمال شد. مدل به دنبال بهینه‌سازی هزینه‌های انرژی جهانی بود و با در نظر گرفتن برنامه‌های تولید، دسترسی به گازهای منتشره، شرایط قراردادهای برق و گاز طبیعی و قیمت‌های فعلی بازار، ۱.۲ میلیون یورو به ازای هر میلیون تن فولاد صرفه‌جویی کرد.

سومین اهرم ارزش ویریدیس هدف افزایش شفافیت بر انرژی و منابع را دنبال می‌کند. کاربردهای مدیریتی دیجیتال یکپارچه آن مستقیماً به افزایش بهره‌وری تیم، بهبود مسئولیت‌پذیری بر هزینه‌ها و عملکرد، کاهش ریسک‌های عملیاتی و مالی و افزایش انطباق کلی با هنجارهای شرکتی کمک می‌کند. تولیدکنندگان فولاد که از ویریدیس استفاده می‌کنند معمولاً صدها دارایی در ده‌ها سایت صنعتی که منابع انرژی متعددی را مصرف می‌کند را مدیریت می‌کنند.

