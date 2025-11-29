مدیر مهندسی صنایع شرکت فولاد هرمزگان خبر داد:
دریافت 535 پیشنهاد در جشنواره ارتقای بهرهوری فولاد هرمزگان
مدیر مهندسی صنایع شرکت فولاد هرمزگان گفت: طی 45 روز برگزاری «جشنواره ارتقای بهرهوری» در شرکت، 535 پیشنهاد از 269 نفر دریافت کردیم که نشاندهنده مشارکت مطلوب کارکنان در زمینه ارتقای بهرهوری سازمان است.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت فولاد هرمزگان، مرضیه حمیدی با اعلام خبر فوق، به خبرنگار روابط عمومی گفت: یکی از مهمترین برنامههای شرکت، استقرار چرخه مدیریت بهرهوری است که در فاز اول با تعیین و اندازهگیری شاخصهای بهرهوری، وضعیت فعلی سازمان را مورد رصد قرار میدهیم. پس از آن در فاز دوم با استفاده از تحلیلهای افقی و عمودی و سایر ابزارهای تحلیل، ریشهیابی و شناخت عمیقتر پارامترهای تاثیر گذار بر شاخصهای بهرهوری سازمان انجام میشود.
وی افزود: در فاز سوم با تعریف برنامههای بهبود، جایگاه مطلوب برای شرکت در هر یک از شاخصهای بهرهوری تعیین و در آخرین مرحله با اجرا و پیگیری روند اجرای برنامههای تعریف شده، از استقرار کامل چرخه مدیریت بهرهوری در شرکت اطمینان حاصل میشود. این چرخه با هر بار گردش، بهبود مستمر بهرهوری را برای سازمان به ارمغان خواهد آورد.
مدیر مهندسی صنایع شرکت فولاد هرمزگان خاطرنشان کرد: در همین راستا، برگزاری «جشنواره ارتقای بهرهوری» با هدف جمعآوری، بررسی و انتخاب پیشنهادهای خلاقانه کارکنان، به منظور غنا بخشیدن به فاز سوم این چرخه، یعنی «برنامهریزی بهبود بهرهوری» و تعریف اقدامات مؤثر برای دستیابی به اهداف تعیینشده، از 15 مهر ماه تا پایان آبان ماه برگزار شده است. برای این جشنواره اطلاعرسانیهای لازم از روشهای مختلف همچون خبرنامه، شبکه اجتماعی پوپک، پیامک و سیستمهای داخلی صورت گرفت.
حمیدی تصریح کرد: در مدت 45 روز برگزاری جشنواره، 535 پیشنهاد از 269 نفر از کارکنان دریافت کردیم که حاکی از میزان مشارکت بسیار مطلوب همکاران در این برنامه است و این نوید را میدهد که پیشنهادهای موثری در رابطه با ارتقای بهرهوری ارائه شده است.
وی تاکید کرد: با توجه به اتمام مهلت مقرر برای ثبت پیشنهادهای ارزشمند همکاران، ضروری است کمیتههای بررسی پیشنهادهای مربوطه که مسئولیت خطیر بررسی و ارزیابی این پیشنهادها را بر عهده دارند، با رعایت کامل اصول دقت، بیطرفی و کارشناسی، هر یک از پیشنهادهای دریافتی را حداکثر ظرف مدت ۲۱ روز کاری از تاریخ ارجاع، مورد بررسی و ارزیابی همهجانبه قرار دهند.
مدیر مهندسی صنایع شرکت فولاد هرمزگان عنوان کرد: این رویکرد فعالانه و ضربالاجل تعیینشده در فرآیند بررسی، نه تنها بیانگر ارج نهادن و احترام ویژه به وقت ارزشمند و مساعی فکری همکاران است، بلکه نشاندهنده اهمیتی است که سازمان برای شناسایی، پرورش و اجرای بهنگام طرحها و ایدههای سازنده و نوآورانه، قائل میشود. لازم به ذکر بوده هدف نهایی از این سرعت عمل، تسهیل در فرآیند تصمیمگیری و بهرهبرداری حداکثری از ظرفیتهای فکری مجموعه در راستای پیشبرد اهداف سازمانی خواهد بود.
وی بیان کرد: فعالیتهای راهبری و مدیریت پروژههای بهبود و ارتقای بهرهوری، همگام با تعریف پروژههای جدید بهرهوری، آغاز خواهد شد. هماکنون، به منظور ایجاد آمادگی لازم برای تعریف و اجرای این پروژهها، در حال ایجاد رویکرد جدید تیمهای ثابت حل مسئله (QCC) به منظور تکمیل جعبه ابزارهای حل مسئله هستیم. در نتیجه با به کارگیری موثر کلیه ابزارهای حل مسئله (TQ، QCC Business Analytics و نظام پیشنهادها) مدیریت و راهبری اثربخش پروژههای بهبود ارتقای بهرهوری انجام خواهد شد.
حمیدی در پایان گفت: برنامه داریم به دقت پیشنهادها را مورد بررسی و موشکافی قرار دهیم و از فرصت به وجود آمده به نحو احسن استفاده کنیم. همچنین بعد از بررسی و ارزیابی پیشنهادهای دریافتی از جشنواره ارتقای بهره وری، پیشنهادهای تایید شده و برتر به عنوان اقدامات و پروژههای بهبود ارتقای بهرهوری لحاظ میشوند واز پیشنهادهای برتر و نفرات پیشنهاددهنده برتر به طور ویژه تقدیر خواهد شد. امیدوار هستیم با توجه به مشارکت همکاران، بتوانیم سهمی در ارتقای بهرهوری سازمان، سودآوری و سرآمدی داشته باشیم.