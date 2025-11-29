خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رادیوچاد ۱۸؛

مرور تازه‌ترین دستاوردها و رویدادهای چادرملو در هفته گذشته+فیلم

مرور تازه‌ترین دستاوردها و رویدادهای چادرملو در هفته گذشته+فیلم
کد خبر : 1720376
لینک کوتاه کپی شد.

در هجدهمین شماره «رادیوچاد»، تازه‌ترین اتفاقات، دستاوردها و برنامه‌های توسعه‌ای شرکت معدنی و صنعتی چادرملو بررسی شد؛ از تأکید نمایندگان مجلس بر اهمیت تأمین خوراک این مجموعه تا رشد تولید در هفت‌ماهه نخست ۱۴۰۴ و حضور پرقدرت چادرملو در ایران‌متافو.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی چادرملو، هجدهمین شماره «رادیوچاد» با مرور مهم‌ترین رویدادها و دستاوردهای شرکت معدنی و صنعتی چادرملو منتشر شد.

در این برنامه، چادرملو از سوی اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس به‌عنوان موفق‌ترین و منضبط‌ترین مجموعه معدنی کشور معرفی شد. دکتر توکلی رودی، عضو این کمیسیون، بر ضرورت تأمین ملی خوراک چادرملو و نقش حیاتی این مجموعه در توسعه صنعت فولاد تاکید کرد.

از دیگر محورهای این شماره، ورود گندله چادرملو به ابزار مالی گواهی سپرده بود؛ اقدامی که می‌تواند در شفاف‌سازی قیمت‌گذاری زنجیره فولاد و تنظیم بازار اثرگذاری مهمی داشته باشد.

در ادامه، گزارش رادیوچاد از رشد قابل توجه تولید در تمامی حلقه‌های زنجیره ارزش چادرملو در هفت‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴ خبر می‌دهد؛ رشدی که جایگاه این مجموعه را بیش از گذشته تثبیت کرده است.

همچنین در بخش توسعه‌ای برنامه، به بهره‌برداری از خطوط ۲۳۰ کیلوولت فولاد سرمد ابرکوه اشاره شد؛ اقدامی که سرعت توسعه و بهره‌وری این مجموعه را افزایش می‌دهد.

در پایان نیز رادیوچاد به حضور قدرتمند چادرملو در نمایشگاه ایران‌متافو ۱۴۰۴ و نمایش جدیدترین فناوری‌ها و توانمندی‌های این شرکت در حوزه معدن و صنعت پرداخت.

حجم ویدیو: ۱۲.۱۸M | مدت زمان ویدیو: ۰۰:۰۲:۱۸ دانلود ویدیو
انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی