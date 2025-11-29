رادیوچاد ۱۸؛
مرور تازهترین دستاوردها و رویدادهای چادرملو در هفته گذشته+فیلم
در هجدهمین شماره «رادیوچاد»، تازهترین اتفاقات، دستاوردها و برنامههای توسعهای شرکت معدنی و صنعتی چادرملو بررسی شد؛ از تأکید نمایندگان مجلس بر اهمیت تأمین خوراک این مجموعه تا رشد تولید در هفتماهه نخست ۱۴۰۴ و حضور پرقدرت چادرملو در ایرانمتافو.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی چادرملو، هجدهمین شماره «رادیوچاد» با مرور مهمترین رویدادها و دستاوردهای شرکت معدنی و صنعتی چادرملو منتشر شد.
در این برنامه، چادرملو از سوی اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس بهعنوان موفقترین و منضبطترین مجموعه معدنی کشور معرفی شد. دکتر توکلی رودی، عضو این کمیسیون، بر ضرورت تأمین ملی خوراک چادرملو و نقش حیاتی این مجموعه در توسعه صنعت فولاد تاکید کرد.
از دیگر محورهای این شماره، ورود گندله چادرملو به ابزار مالی گواهی سپرده بود؛ اقدامی که میتواند در شفافسازی قیمتگذاری زنجیره فولاد و تنظیم بازار اثرگذاری مهمی داشته باشد.
در ادامه، گزارش رادیوچاد از رشد قابل توجه تولید در تمامی حلقههای زنجیره ارزش چادرملو در هفتماهه نخست سال ۱۴۰۴ خبر میدهد؛ رشدی که جایگاه این مجموعه را بیش از گذشته تثبیت کرده است.
همچنین در بخش توسعهای برنامه، به بهرهبرداری از خطوط ۲۳۰ کیلوولت فولاد سرمد ابرکوه اشاره شد؛ اقدامی که سرعت توسعه و بهرهوری این مجموعه را افزایش میدهد.
در پایان نیز رادیوچاد به حضور قدرتمند چادرملو در نمایشگاه ایرانمتافو ۱۴۰۴ و نمایش جدیدترین فناوریها و توانمندیهای این شرکت در حوزه معدن و صنعت پرداخت.