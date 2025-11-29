تأکید بر شمولیت واحدهای آهن اسفنجی تحت تبصره ۳ ماده ۲۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده
به گزارش ایلنا، حسن شاهرخی رئیس هیئت مدیره شرکت MMTE، در یادداشتی به تبیین جایگاه فناوری و الزامات مالیاتی این صنعت پرداخت.
در این یادداشت آمده است: صنعت تولید آهن اسفنجی در ایران و جهان، به طور انحصاری بر پایه فناوری میدرکس (MIDREX) استوار است. این تکنولوژی که مالکیت آن در اختیار شرکت کوبه استیل ژاپن بوده و نمایندگی انحصاری آن در ایران با شرکتهای "مهندسی فنآور معادن و فلزات (MMTE)" و "بینالمللی مهندسی ایران (ایریتک)" است، دارای یک چارچوب فنی کاملاً مشخص و تغییرناپذیر است. در این چارچوب، تولید منحصراً متکی بر دو ماده اولیه اصلی "گندله آهن" و "گاز طبیعی" بوده و تجهیزات اصلی واحد، شامل "ریفورمر" و "کوره عمودی ثابت"، به گونهای طراحی شدهاند که امکان استفاده از هیچ ماده اولیه اصلی دیگری وجود ندارد.
این بیانیه در ادامه با اشاره به پیامدهای مالی این ساختار فنی خاطرنشان کرد: با توجه به این که گاز طبیعی در این فرآیند، نقش یک ماده اولیه اصلی و مصرفی را ایفا میکند، طبق "تبصره ۳ ماده ۲۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده"، مالیات پرداختی بابت آن باید به عنوان "اعتبار مالیاتی" برای واحد تولیدی محسوب و تهاتر گردد. این رویه دقیقاً مشابه مواردی است که در آن برای برخی کالاها نرخ مالیات متفاوت تعیین میشود، اما برای تولیدکننده، پرداخت مالیات بر مواد اولیه اصلی، یک اعتبار محسوب میشود.
تفسیرهای مضیق مالیاتی و پیامدهای آن
رئیس هیئت مدیره MMTE در بخش دیگری از این یادداشت به تحلیل پیامدهای تفسیرهای محدودکننده مالیاتی پرداخت و تأکید کرد: در شرایط دشواری که صنعت فولاد با تحریمهای ظالمانه مواجه است، تفسیرهای مضیق مالیاتی تنها بر تنگناهای موجود میافزاید.
وی در تشریح این پیامدها افزود: افزایش فشار مالی و کاهش نقدینگی: زمانی که شرکتها با کاهش درآمد و سود ناخالص مواجه هستند، هرگونه تفسیر مضیق که به افزایش مالیات یا عدم پذیرش اعتبارات مالیاتی قانونی منجر شود، فشار مستقیمی بر جریان نقدینگی شرکتها وارد میکند.
کاهش درآمد مالیاتی دولت در بلندمدت: ادامه این روند در نهایت به ضرر خود دولت نیز تمام میشود. با تضعیف بنیه مالی شرکتهای فولادی و کاهش مستمر سودآوری آنها، در نهایت پایه مالیاتی دولت بر درآمد این شرکتها نیز کوچکتر خواهد شد.
موضع رسمی و کار شناسی
رئیس هیئت مدیره MMTE به موضع رسمی و کارشناسی صاحبامتیاز فناوری اشاره و اعلام کرد: نظر رسمی شرکت MMTE به عنوان نهاد صاحب لیسانس، بر این است که با توجه به ماهیت فنی فرآیند میدرکس، گاز طبیعی مشمول این تبصره قانونی است. این استدلال کاملاً بر اساس دادههای واقعی استوار است.
وی در پایان با اشاره به نقش کلیدی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) افزود: نقش ایمیدرو به عنوان نهاد سیاستگذار و بالادستی، میتواند به میزان قابلتوجهی در تسهیل و شفافسازی این موضوع مؤثر باشد. با این وجود، در صورت عدم حصول نتیجه مطلوب، شرکتهای این صنعت مصمم هستند برای احقاق حق خود، از مسیر قانونی "دیوان عدالت اداری" اقدام کنند.