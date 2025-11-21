نرخ تسعیر ارز و کارتهای بازرگانی؛
فشار مضاعف بر فولادسازان
در دومین روز بیستودومین نمایشگاه بینالمللی ایران متافو، نشست خبری شرکت فولاد خوزستان با حضور رضا وکیلی معاون فروش و بازاریابی این شرکت برگزار شد. وکیلی در این نشست، تصویر دقیقی از وضعیت صادرات فولاد، چالشهای ناشی از ناترازی انرژی، مشکلات قیمتگذاری، و مهمتر از همه اختلالهای ارزی ناشی از فعالیت کارتهای بازرگانی یکبارمصرف ارائه داد.
ناترازی انرژی؛ حاشیه سود صنعت فولاد زیر پنج درصد
معاون فروش فولاد خوزستان در ابتدای سخنانش تأکید کرد: صنعت فولاد طی سالهای اخیر بیش از هر زمان دیگری تحت تأثیر کمبود انرژی قرار گرفته است. به گفته او، حدود ۴۰ درصد ظرفیت فولادسازی کشور بلااستفاده مانده و این کاهش تولید، حاشیه سود شرکتهای فولادی را به زیر پنج درصد رسانده است.
او هشدار داد: کاهش تولید به معنای از دست رفتن بازارهای صادراتی است و بازگشت به این بازارها بسیار هزینهبر خواهد بود.
محور اصلی چالش صادرات: نرخ تسعیر ارز و کارتهای بازرگانی
وکیلی با بیان اینکه بخشی از صادرات زنجیره فولاد از طریق کارتهای بازرگانی انجام میشود، افزود: کارتهایی که بدون شفافیت لازم فعالیت کرده و با تخفیفهای غیرواقعی ۶۰ تا ۷۰ دلاری نسبت به قیمت واقعی شمش صادراتی، محصولات را در بازار منطقه عرضه میکنند. این اختلاف قیمتی دو پیامد مهم یعنی ایجاد فشار کاهشی بر قیمت صادراتی محصولات فولادی کشور و کاهش جدی بازگشت ارز حاصل را به دنبال دارد.
وکیلی تصریح کرد: یکی از دلایل اصلی بازنگشتن ارز صادراتی، همین کارتهای بازرگانی است. وقتی محصول با قیمتی پایینتر از ارزش واقعی صادر میشود، بازگشت ارز با مشکل جدی مواجه میشود و اثر آن مستقیماً متوجه تولیدکنندگان میشود.
لزوم یکسانسازی نرخ ارز برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان
معاون فروش فولاد خوزستان با اشاره به تفاوت نرخ ارزی که کارتهای بازرگانی از آن استفاده میکنند با نرخی که برای تولیدکنندگان اعمال میشود گفت: نرخ ارز باید برای همه یکسان باشد. اختلاف نرخ میان شبکه رسمی تولید و کارتهای یکبارمصرف باعث سوءاستفاده از منابع کشور و فشار بر شرکتهای فولادی میشود. هزینههای تولید با نرخ آزاد محاسبه میشود، اما تولیدکننده مجبور است در سازوکاری فعالیت کند که با واقعیت هزینهها همخوان نیست.
وی تأکید کرد: صنعت فولاد متولی تولید انرژی و سیاستگذاری ارزی نیست، اما تأثیر مستقیم تصمیمهای بیرونی را تحمل میکند. از اینرو اصلاح نرخ تسعیر ارز و ساماندهی کارتهای بازرگانی باید در اولویت سیاستگذار قرار گیرد.
قیمتگذاری؛ فرمولی که تولیدکننده را تحت فشار میگذارد
وکیلی بخش دیگری از سخنان خود را به فرمول قیمتگذاری اختصاص داد و گفت: قیمت پایه هر هفته بر اساس فرمولی تعیین و سرکوب میشود که در شرایط فعلی کارآمد نیست. این مدل قیمتگذاری، قیمتهای پایه شمش و میلگرد را کمتر از قیمتهای بازار تعیین میکند و با نوسانات بازار همخوانی ندارد.
هدف صادراتی ۱.۲ میلیون تن؛ تحقق ۶۰۰ هزار تن تا امروز
معاون فروش شرکت اعلام کرد که صادرات فولاد خوزستان در سال ۱۴۰۴ قطعاً از یک میلیون تن عبور خواهد کرد و هدفگذاری شرکت یک میلیون و ۲۰۰ هزار تن است. تا به امروز ۶۰۰ هزار تن از این رقم محقق شده و بخش عمده صادرات به کشورهای منطقه خاورمیانه، جنوب شرق آسیا و شمال آفریقا انجام میشود.
به گفته او، فولاد خوزستان ظرفیت افزایش صادرات را دارد، اما محدودیتهای ناشی از تحریمها همچنان مانع توسعه بیشتر است.
عرضه ارز صادراتی در تالار دوم
وکیلی درباره وضعیت عرضه ارز توضیح داد: «فعلاً تنها ارز حاصل از صادرات میلگرد قابلیت عرضه در تالار دوم را دارد. پیشبینی ما این است که طی روزهای آینده امکان عرضه ارز صادرات فولادسازان در تالار دوم فراهم شود.»
پیشبینی هفت میلیارد دلار ارزآوری زنجیره فولاد
معاون فروش فولاد خوزستان در پایان پیشبینی کرد که ارز حاصل از صادرات زنجیره فولاد در سال جاری به هفت میلیارد دلار برسد و تأکید کرد: تحقق این هدف نیازمند اصلاح فوری سیاستهای ارزی و کنترل فعالیت کارتهای بازرگانی است.