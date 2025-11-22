فولاد خوزستان سه تفاهمنامه همکاری صنعتی و فناورانه امضا کرد
در حاشیه سومین روز نمایشگاه بینالمللی متافو و با هدف گسترش همکاریهای فنی، مهندسی و فناورانه، با حضور امین ابراهیمی مدیرعامل فولاد خوزستان سه تفاهمنامه با شرکتهای هلدینگ امضا کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت فولاد خوزستان، در حاشیه سومین روز نمایشگاه بینالمللی متافو و با هدف گسترش همکاریهای فنی، مهندسی و فناورانه، با حضور امین ابراهیمی مدیرعامل فولاد خوزستان سه تفاهمنامه با شرکتهای هلدینگ امضا کرد.
تشکیل کنسرسیوم «تاپ»
این تفاهمنامه میان سه شرکت توسعه اقتصادی پایدار فراگیر (تافکو)، ایدهپردازان صنعت فردا و مهندسین مشاور پیشگامان فولاد جنوب منعقد شد. هدف این تفاهمنامه ایجاد کنسرسیوم تخصصی با رویکرد همافزایی ظرفیتهای فنی، مهندسی و اجرایی برای مشارکت مؤثر در پروژههای ملی، صنعتی و بینالمللی است. در متن این تفاهمنامه شرکت تافکو مسئول تأمین قطعات و تجهیزات و ساخت پروژهها، ایدهپردازان مسئول امور اجرایی، نصب و راهاندازی پروژهها و پیشگامان مسئول امور مهندسی، طراحی و مطالعات فنی هستند.
دومین تفاهمنامه همکاری فولاد خوزستان با کنسرسیوم تاپ به امضا رسید. در این تفاهمنامه، فولاد خوزستان و اعضای کنسرسیوم تاپ توافق کردند که در طراحی، مهندسی، تأمین، ساخت و اجرای پروژهها با یکدیگر همکاری کنند. همچنین استفاده همافزا از منابع، دانش فنی، زیرساختها و نیروی انسانی و حضور مشترک در مناقصات، قراردادها و پروژههای صنعتی از دیگر محورهای اصلی تفاهمنامه است. این تفاهمنامه پایهای برای تنظیم قراردادهای آتی و همکاری بلندمدت میان فولاد خوزستان و کنسرسیوم تاپ فراهم میکند.
همچنین سومین تفاهمنامه با موضوع همکاری فولاد خوزستان و تافکو در حوزه فناوری و نوآوری با هدف گسترش همکاریهای دوجانبه، بهرهمندی از ظرفیتها و توانمندیهای یکدیگر و تحقق اهداف توسعهای در حوزه علم، فناوری و نوآوری منعقد شد. محورهای اصلی تفاهمنامه شامل: مدیریت معاونت فناوری و حرکت در چارچوب سیاستهای نوآوری، توسعه و اجرای پروژههای تحقیق و توسعه،تقویت زنجیره ارزش فولاد و زنجیره تجهیزات فولاد خوزستان و تمرکز بر توسعه اقتصادی پایدار و فراگیر است.
این سه تفاهمنامه نشاندهنده اراده فولاد خوزستان برای ارتقای ظرفیتهای صنعتی، مهندسی و فناورانه و همکاری با شرکتهای متخصص و دانشبنیان است و میتواند نقش مهمی در پیشبرد پروژههای ملی و بینالمللی صنعت فولاد ایفا کند.