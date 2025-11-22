به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت فولاد خوزستان، در حاشیه سومین روز نمایشگاه بین‌المللی متافو و با هدف گسترش همکاری‌های فنی، مهندسی و فناورانه، با حضور امین ابراهیمی مدیرعامل فولاد خوزستان سه تفاهم‌نامه با شرکت‌های هلدینگ امضا کرد.

تشکیل کنسرسیوم «تاپ»

این تفاهم‌نامه میان سه شرکت توسعه اقتصادی پایدار فراگیر (تافکو)، ایده‌پردازان صنعت فردا و مهندسین مشاور پیشگامان فولاد جنوب منعقد شد. هدف این تفاهم‌نامه ایجاد کنسرسیوم تخصصی با رویکرد هم‌افزایی ظرفیت‌های فنی، مهندسی و اجرایی برای مشارکت مؤثر در پروژه‌های ملی، صنعتی و بین‌المللی است. در متن این تفاهم‌نامه شرکت تافکو مسئول تأمین قطعات و تجهیزات و ساخت پروژه‌ها، ایده‌پردازان مسئول امور اجرایی، نصب و راه‌اندازی پروژه‌ها و پیشگامان مسئول امور مهندسی، طراحی و مطالعات فنی هستند.

دومین تفاهم‌نامه همکاری فولاد خوزستان با کنسرسیوم تاپ به امضا رسید. در این تفاهم‌نامه، فولاد خوزستان و اعضای کنسرسیوم تاپ توافق کردند که در طراحی، مهندسی، تأمین، ساخت و اجرای پروژه‌ها با یکدیگر همکاری کنند. همچنین استفاده هم‌افزا از منابع، دانش فنی، زیرساخت‌ها و نیروی انسانی و حضور مشترک در مناقصات، قراردادها و پروژه‌های صنعتی از دیگر محورهای اصلی تفاهم‌نامه است. این تفاهم‌نامه پایه‌ای برای تنظیم قراردادهای آتی و همکاری بلندمدت میان فولاد خوزستان و کنسرسیوم تاپ فراهم می‌کند.

همچنین سومین تفاهم‌نامه با موضوع همکاری فولاد خوزستان و تافکو در حوزه فناوری و نوآوری با هدف گسترش همکاری‌های دوجانبه، بهره‌مندی از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های یکدیگر و تحقق اهداف توسعه‌ای در حوزه علم، فناوری و نوآوری منعقد شد. محورهای اصلی تفاهم‌نامه شامل: مدیریت معاونت فناوری و حرکت در چارچوب سیاست‌های نوآوری، توسعه و اجرای پروژه‌های تحقیق و توسعه،تقویت زنجیره ارزش فولاد و زنجیره تجهیزات فولاد خوزستان و تمرکز بر توسعه اقتصادی پایدار و فراگیر است.

این سه تفاهم‌نامه نشان‌دهنده اراده فولاد خوزستان برای ارتقای ظرفیت‌های صنعتی، مهندسی و فناورانه و همکاری با شرکت‌های متخصص و دانش‌بنیان است و می‌تواند نقش مهمی در پیشبرد پروژه‌های ملی و بین‌المللی صنعت فولاد ایفا کند.

