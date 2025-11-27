آیین رونمایی از سردیس شهید مجید بقائی در شرکت فولاد خوزستان
آیین رونمایی از کارتهای جدید بسیج کارکنان فولاد خوزستان صبح روز چهارشنبه ۵ آذرماه ۱۴۰۴ با حضور امین ابراهیمی مدیرعامل شرکت فولاد خوزستان، جمعی از معاونان، مدیران و بسیجیان حوزه مقاومت شهید دکتر مجید بقائی برگزار شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت فولاد خوزستان، آیین یاد شده صبح روز چهارشنبه ۵ آذرماه ۱۴۰۴ در محل حوزه مقاومت بسیج کارگران و کارخانجات شهید دکتر مجید بقائی با حضور امین ابراهیمی مدیرعامل و جمعی از معاونان و مدیران شرکت فولاد خوزستان و استقبال محمد مقامی فرمانده و جمعی از بسیجیان حوزه یاد شده انجام شد.
امین ابراهیمی مدیرعامل شرکت فولاد خوزستان در نشست پیش از رونمایی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای شرکت فولاد خوزستان هفته بسیج را تبریک گفته، اظهار داشت: بسیج یک فرهنگ است که در مقابل بیتفاوت بودن اتفاق میافتد.
وی افزود: بطور مثال زمانی که کارکنان نسبت به نگهداری از تجهیزات بیتفاوت نبوده و نگهداری دلسوزانه و دقیق دیده میشود، این همان روحیه بسیجی و دلسوزی مالکانه است.
این روحیه در محیط کسب و کار و در زمان جنگ اقتصادی، پس از شرایط جنگ ۱۲ روزه که برکات بسیاری برای کشور در بخش انسجام ملی داشت، شاخصهای است که در حوزه بسیج پر رنگ و حائظ اهمیت است.
ابراهیمی در بیان شاخصههای بسیج گفت: الگوسازی نخستین شاخصه در بسیج است. البته با روحیه جهادی جناب آقای مقامی به درستی این همه الگو سازی شده و در مجموعه بسیجیان فولاد خوزستان پیاده سازی شده است.
الگو میتواند، اخلاقی، کاری، رفتاری و دلسوزی در سازمان باشد.
نکته دیگر در شرایط جنگ تحریم و اقتصادی، در حوزه بومی سازی، این انتظار از بسیج میرود که گامهای موثری در حوزه بومیسازی برداشته شود.
وی افزود: اکنون ما با ناترازیهای متفاوتی از جمله انرژی و ارزی روبهرو هستیم.
جنگ امروز جنگ روایتها است. امروز دشمن تمرکز خود را بر ضعیف نشان دادن و درگیر بحران بودن یک مجموعه بزرگ صنعتی در میان جامعه گمارده است.
بسیاری در تلاش هستند که همزمان و یا همزبان با دشمن روحیه کارکنان را تخریب نمایند.
در این زمینه، ایجاد فضا و روحیه در مجموعه فولاد خوزستان از بسیج انتظار میرود که تا کنون به خوبی این امر را به انجام رساندهاند.
زیرا سازمان برای بقای خود به همگرایی و انسجام و تزریق روحیه مثبت نیاز دارد.
وی در پایان گفت: به خود میبالیم که در در مجموعه ای کار میکنیم که عزیزانی همچون شما در آن حضور دارند.
محمد مقامی در ابتدای مراسم با خیر مقدم به حاضران در جلسه گفت: امروز بسیج در کنار تمام نهادهای انقلابی در کشور که درحال فعالیتهستند، یک نهاد مردمی خود جوش درون زا است که از روزهای نخست انقلاب، با همان پیشروندگی و توان که منجر به خنثی نمودن نقشههای منافقین و اغتشاشگران شد، در جنگ نرم و امروز در مسایل جنگ اقتصادی، پیشقدم بوده و کارکرد خود را به عرصه ظهور گذاشته است.
این رفتار، منشا گرفته از فرهنگ شهدای عزیز که میراثداران حقیقی انقلاب هستند، دست به دست به عزیزان بسیجی رسیده است.
وی افزود: حوزه مقاومت بسیج شهید بقائی شرکت فولاد خوزستان با دارا بودن ۸ پایگاه مقاومت و ۶ هزار بسیجی که در قالب یک گردان امنیتی در حال فعالیت بوده و مابقی آنها در قالب فرهنگی، اردویی و ورزشی، علمی و . . . در ۱۱ قرارگاه مشغول به خدمت هستند.
مقامی ادامه داد: نگاه ما در حوزه مقاومت بسیج شهید بقائی، علمی، پژوهشی، تولیدی و رفع موانع تولید است.
وحدت و برادری که در این حوزه و در میان معاونان و مدیران میباشد، نشات گرفته از روحیه بسیجیگونه مدیرعامل شرکت میباشد.
وی درپایان با تشکر از تلاش شواری حوزه، فرماندهان، بسیجیان و بخشهای مختلف شرکت در سنگر تولید، از حمایتهای مدیرعامل، هیات مدیره و گروه مدیریتی سازمان در ایام جنگ ۱۲ روزه در حوزه دفاعی و مقابله با ریزپرندهها تشکر و قدردانی نمود.
گفتنی است، در حاشیه آیین یاد شده از کارتهای بسیج جدید شرکت فولاد خوزستان نیز رونمایی شد