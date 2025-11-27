خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

آیین رونمایی از سردیس شهید مجید بقائی در شرکت فولاد خوزستان

آیین رونمایی از سردیس شهید مجید بقائی در شرکت فولاد خوزستان
کد خبر : 1720203
لینک کوتاه کپی شد.

آیین رونمایی از کارت‌های جدید بسیج کارکنان فولاد خوزستان صبح روز چهارشنبه ۵ آذرماه ۱۴۰۴ با حضور امین ابراهیمی مدیرعامل شرکت فولاد خوزستان، جمعی از معاونان، مدیران و بسیجیان حوزه مقاومت شهید دکتر مجید بقائی برگزار شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت فولاد خوزستان،  آیین یاد شده صبح روز چهارشنبه ۵ آذرماه ۱۴۰۴ در محل حوزه مقاومت بسیج کارگران و کارخانجات شهید دکتر مجید بقائی با حضور امین ابراهیمی مدیرعامل و جمعی از معاونان و مدیران شرکت فولاد خوزستان و استقبال محمد مقامی  فرمانده و جمعی از بسیجیان حوزه یاد شده انجام شد.

امین ابراهیمی مدیرعامل شرکت فولاد خوزستان در نشست پیش از رونمایی با گرامی‌داشت یاد و خاطره شهدای شرکت فولاد خوزستان هفته بسیج را تبریک گفته، اظهار داشت: بسیج یک فرهنگ است که در مقابل بی‌تفاوت بودن اتفاق می‌افتد. 

وی افزود: بطور مثال زمانی که کارکنان نسبت به نگهداری از تجهیزات بی‌تفاوت نبوده و نگهداری دلسوزانه و دقیق دیده می‌شود، این همان روحیه بسیجی و دلسوزی مالکانه است. 

این روحیه در محیط کسب و کار و در زمان جنگ اقتصادی، پس از شرایط جنگ ۱۲ روزه که برکات بسیاری برای کشور در بخش انسجام ملی داشت، شاخصه‌ای است که در حوزه بسیج پر رنگ و حائظ اهمیت است. 

ابراهیمی در بیان شاخصه‌های بسیج گفت: الگوسازی نخستین شاخصه در بسیج است. البته با روحیه جهادی جناب آقای مقامی به درستی این همه الگو سازی شده و در مجموعه بسیجیان فولاد خوزستان پیاده سازی شده است. 

الگو میتواند، اخلاقی، کاری، رفتاری و دلسوزی در سازمان باشد. 

نکته دیگر در شرایط جنگ تحریم و اقتصادی، در حوزه بومی سازی، این انتظار از بسیج می‌رود که گام‌های موثری در حوزه بومی‌سازی برداشته شود.

 

وی افزود: اکنون ما با ناترازی‌های متفاوتی از جمله انرژی و ارزی روبه‌رو هستیم. 

جنگ امروز جنگ روایت‌ها است. امروز دشمن تمرکز خود را بر ضعیف نشان دادن و درگیر بحران بودن یک مجموعه بزرگ صنعتی در میان جامعه گمارده است. 

 بسیاری در تلاش هستند که هم‌زمان و یا هم‌زبان با دشمن روحیه کارکنان را تخریب نمایند. 

در این زمینه، ایجاد فضا و روحیه در مجموعه فولاد خوزستان از بسیج انتظار می‌رود که تا کنون به خوبی این امر را به انجام رسانده‌اند. 

زیرا سازمان برای بقای خود به همگرایی و انسجام و تزریق روحیه مثبت نیاز دارد.

وی در پایان گفت: به خود می‌بالیم که در در مجموعه ای کار می‌کنیم که عزیزانی همچون شما در آن حضور دارند. 

محمد مقامی در ابتدای مراسم با خیر مقدم به حاضران در جلسه گفت: امروز بسیج در کنار تمام نهادهای انقلابی در کشور که درحال فعالیت‌هستند، یک نهاد مردمی خود جوش درون زا است که از روزهای نخست انقلاب، با همان پیشروندگی و توان که منجر به خنثی نمودن نقشه‌های منافقین و اغتشاش‌گران شد، در جنگ نرم و امروز در مسایل جنگ اقتصادی، پیش‌قدم بوده و کارکرد خود را به عرصه ظهور گذاشته است. 

این رفتار، منشا گرفته از فرهنگ شهدای عزیز که میراث‌داران حقیقی انقلاب هستند، دست به دست به عزیزان بسیجی رسیده است. 

وی افزود: حوزه مقاومت بسیج شهید بقائی شرکت فولاد خوزستان با دارا بودن ۸ پایگاه مقاومت و ۶ هزار بسیجی که در قالب یک گردان امنیتی در حال فعالیت بوده و مابقی آن‌ها در قالب فرهنگی، اردویی و ورزشی، علمی و ‌ . . . در ۱۱ قرارگاه مشغول به خدمت هستند. 

مقامی ادامه داد: نگاه ما در حوزه مقاومت بسیج شهید بقائی، علمی، پژوهشی، تولیدی و رفع موانع تولید است. 

وحدت و برادری که در این حوزه و در میان معاونان و مدیران می‌باشد، نشات گرفته از روحیه بسیجی‌گونه مدیرعامل شرکت می‌باشد. 

وی درپایان با تشکر از تلاش شواری حوزه، فرماندهان، بسیجیان و بخش‌های مختلف شرکت در سنگر تولید، از حمایت‌های مدیرعامل، هیات مدیره و گروه مدیریتی سازمان در ایام جنگ ۱۲ روزه در حوزه دفاعی و مقابله با ریزپرنده‌ها تشکر و قدردانی نمود. 

گفتنی است، در حاشیه آیین یاد شده از کارت‌های بسیج جدید شرکت فولاد خوزستان نیز رونمایی شد

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی