خلق ارزش افزوده درونگروهی، راهبرد اصلی فولاد خوزستان
در نشست مشترک مدیرعامل شرکت فولاد خوزستان با مدیران شرکت تافکو، بر توسعه همکاریهای فناورانه، بهرهگیری از ظرفیتهای متخصصان داخلی و حرکت بهسوی درآمدزایی و خلق ارزش افزوده درون گروه فولاد خوزستان تأکید شد. امین ابراهیمی، مدیرعامل فولاد خوزستان، در این دیدار ضمن اشاره به نقش تافکو در راهبری مرکز نوآوری و صندوق CVC گروه، سرمایهگذاری در آموزش، تحقیق و توسعه و هوش مصنوعی را راهبردی و بلندمدت دانست.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت فولاد خوزستان، امین ابراهیمی مدیرعامل شرکت فولاد خوزستان در نشستی با مدیران شرکت تافکو به گفتگو نشست.
نشست یاد شده با حضور محمد نیکوکار قائم مقام مدیرعامل در حوزه برهبرداری و توسعه، مهران پاکبین معاون بهرهبرداری، مرتضی خاکبازان فرد معاون منابع انسانی و امور اجتماعی، سید رضا هاشمی زاده معاون فنآوری و محمد جامعی مدیر روابط عمومی شرکت فولاد خوزستان و استقبال سعید قاسم زاده مدیرعامل و جمعی از مدیران شرکت تافکو، روز چهارشنبه ۵ آذرماه ۱۴۰۴ در سالن کنفرانس شرکت تافکو انجام شد.
امین ابراهیمی مدیرعامل شرکت فولاد خوزستان گفت: نگاه ما نگاه حذفی برای فرایندهای ناکارآمد است. برند فولاد خوزستان یک دارایی نامشهود است که بیشتر باید از آن در راستای ایجاد فرصتهای جدید، استفاده شود.
وی افزود: فرایندها و فرصتها در گروه، باید ایجاد ارزش افزوده برای شرکت فولاد خوزستان نماید.
ابراهیمی با اشاره به تخصص نیروهای شرکت تافکو گفت: به جرات میتوان گفت که نیروهایی که در شرکت تافکو مشغول بهکار هستند، افرادی متخصص در حوزهکاری خود میباشند که کنار یکدیگر جمع شدهاند.
مرکز فنآوری نیاز است که هرچه زودتر در اختیار سازمان قرار بگیرد.
متولی مرکز نوآوری و صندوق cvc سازمان فولاد خوزستان، شرکت تافکو میباشد.
نیاز است که ارتقا و الگو سازی مرکز نوآوری فولاد خوزستان از سوی تافکو پیگیری شود.
وی افزود: سرمایه گذاری در حوزه آموزش و R&D و هوش مصنوعی یک سرمایه گذاری بلند مدت در سازمان خواهد بود.
مدیرعامل شرکت فولاد خوزستان، در پایان برای کارکنان شرکت تافکو و تمامی گروه فولاد خوزستان آرزوی موفقیت و پیروزی نمود.
محمد نیکوکار قائم مقام مدیرعامل در حوزه بهرهبرداری و توسعه گفت: نیاز است که در قالب درآمد زایی برای گروه فولاد خوزستان، طرح تافکوت را به شرکتهای دیگر انتقال دهیم.
سید رضا هاشمی زاده معاون فنآوری گفت: ما در گروه فولاد خوزستان، باید سعی کنیم که از توان یکدیگر بهره برده و از وابستگیها به شرکت مادر کاسته و برای درآمدزایی بهسوی بیرون از سازمان حرکت نماییم.
مهران پاکبین معاون بهرهبرداری گفت: ما این انتظار را داریم که ایجاد دانش بومیسازی در شرکت تافکو در استفاده از تجارت های نوین انجام شود.
مرتضی خاکبازان فرد معاون منابع انسانی و امور اجتماعی گفت: علم سلطان است که هر کسی آن را در اختیار دارد، قدرت و توانایی بالایی خواهد داشت.
وی افزود: در حوزه علم، تنها تولید علم کافی نبوده و بکارگیری آن نیز مهم میباشد.
محمد جامعی مدیر روابط عمومی گفت: شرکت تافکو، شرکتی است که ارتقای توانایی خود را سرعت بخشیده است.
وی افزود: در حوزه بازاریابی درنهایت مشتری تعیین کننده میزان و نوع محصول است.
جامعی خاطرنشان کرد: همانقدر که نگاه به داخل فنس شرکت است، از توانایی شرکتهای پایین دستی نیز میتوان بهره گرفت.
سعید قاسمزاده مدیرعامل شرکت تافکو با خوَشآمد به میهمانان گفت: شرکت تافکو، شرکتی سیستم محور است. کارهایی که برای نخستین بار در شرکت فولاد خوزستان قرار است انجام شود، به شرکت تافکو معرفی میشود.
شرکت تافکو به گونهای حرکت نموده که از خارج مجموعه فولاد خوزستان نیز به این شرکت، سفارش کار داده میشود.
وی افزود: با حمایتی که از سوی مدیریت سازمان انجام شد، زمینی برای شرکت تافکو تهیه شده که نیاز به آغاز ساخت و ساز دارد.
قاسمزاده اظهار داشت: با واحدهای احیا و فولادسازی هماهنگ هستیم.
ما افق توسعه را روشن میبینیم. به عنوان مثال آمادگی ارائه طرحی را داریم که از توان شرکتهای دیگر برای تامین برق مورد نیاز فولاد خوزستان استفاده نماییم.
وی افزود: در ادامه نیاز است که زمینه درآمدسازی در خارج از گروه را فراهم نماییم.
گفتنی است در جلسه یاد شده، دربارهی طرحهای نوین، هم افزایی، درآمدزایی و ایجاد دارائیهای نامشهود، از سوی مدیران تافکو پیشنهادهایی ارائه شد.