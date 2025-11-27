عملکرد درخشان جهان فولاد سیرجان در آبان ماه و هشتماهه نخست سال ۱۴۰۴
شرکت جهان فولاد سیرجان در هشتماهه نخست سال ۱۴۰۴ با وجود محدودیتهای انرژی و سایر چالشهای تولید، عملکردی درخشان به ثبت رسانده و موفقیتهای قابلتوجهی را در حوزه تولید و فروش رقم زده است.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت جهان فولاد سیرجان، شرکت جهان فولاد سیرجان در هشتماهه نخست سال ۱۴۰۴ با وجود محدودیتهای انرژی و سایر چالشهای تولید، عملکردی درخشان به ثبت رسانده و موفقیتهای قابلتوجهی را در حوزه تولید و فروش رقم زده است.
حجم کل تولیدات این شرکت طی این دوره به ۲ میلیون و ۹۲۶ هزار و ۹۷۷ تن رسیده که بیانگر رشد چشمگیر ۵۴ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته است.
بخش تولید آهن اسفنجی بیشترین سهم را در این جهش تولید داشته و جهان فولاد سیرجان با ثبت ۱ میلیون و ۹۶۶ هزار و ۲۵۱ تن، رشد ۱۰۴ درصدی را نسبت به سال گذشته تجربه کرده است. تولید شمش فولادی نیز با وجود محدودیتهای برق، به ۶۶۴ هزار و ۹۸۷ تن رسیده که نشاندهنده افزایش ۱۱.۵ درصدی است.
حجم کل فروش جهان فولاد سیرجان با ثبت ۱ میلیون و ۳۸۹ هزار و ۴۹۵ تن، رشدی ۵۷ درصدی را نشان میدهد. درآمد فروش شرکت در هشتماهه نخست سال ۱۴۰۴ به ۳۲ هزار و ۷۶ میلیارد تومان رسیده و افزایش ۸۲ درصدی را به ثبت رسانده است.
عملکرد آبانماه ۱۴۰۴
حجم تولید ماهانه شرکت در آبان ماه با ثبت ۳۹۹ هزار و ۶۲۲ تن، رشد ۸۳ درصدی را نسبت به آبان سال گذشته نشان میدهد و حجم فروش با ثبت ۲۴۵ هزار و ۲۷۱ تن، افزایش ۱۴۰ درصدی را تجربه کرده است.
درآمد فروش آبانماه با ۵ هزار و ۸۰۹ میلیارد تومان، رشد ۱۷۹ درصدی را نسبت به مدت مشابه سال گذشته رقم زده است. عملکرد شرکت جهان فولاد سیرجان در سال سرمایه گذاری برای تولید بیانگر افزایش همزمان تولید، بهبود بهرهوری و تقویت موقعیت شرکت در بازار است.