بازدید و حضور مدیران ارشد قضایی استان کرمان در شرکت صنایع فولاد مشیز بردسیر
بازدید و حضور مدیران ارشد قضایی استان کرمان در شرکت صنایع فولاد مشیز بردسیر رقم خورد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی صنایع فولاد مشیز بردسیر، در جلسه ای که با حضور جناب آقای بخشی دادستان محترم کل استان کرمان و معاونین ایشان و همچنین رئیس محترم دادگستری شهرستان بردسیر جناب آقای محبوب پور و دادستان محترم این شهر جناب آقای بنی اسد در قالب کارگروه رفع موانع تولید تشکیل شد، ابتدا مدیرعامل فولاد مشیز بردسیر و معاون بهره برداری ایشان ضمن ارائه خلاصه گزارشی از تاریخچه و اتفاقات صورت گرفته تا کنون، (علی الخصوص از ابتدای ورود شرکت معدنی و صنعتی گهر زمین )، به بیان موانع و مشکلات موجود بر سر راه تولید در مجموعه و همچنین برنامه ریزی صحیح و منظم برای پیشبرد اهداف پرداخت و حمایت داستگاه قضایی را همچون گذشته خواستار شد.

در ادامه پس صحبت های مدیران قضایی شهرستان بردسیر، آقایان محبوب پور و بنی اسد و همچنین معاونین دادستان کل، آقای بخشی پس از بیان موارد و موانع رفع شده تا کنون توسط دستگاه قضایی استان کرمان و ارائه راه کارهای جدید و اثر بخش به جهت تداوم تولید و به سرانجام رساندن طرح های توسعه، حمایت کامل و بدون فوت زمان خود و کلیه ارکان قضایی استان را از واحد های تولیدی به خصوص فولاد مشیز بردسیر ابراز داشت.

