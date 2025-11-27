سرپرست نگهداری و تعمیرات پستها و شبکه برق شرکت فولاد هرمزگان خبر داد:
جهش بهرهوری انرژی در فولاد هرمزگان با ارتقای تپچنجر ترانسفورماتور کوره شماره 2
سرپرست نگهداری و تعمیرات پستها و شبکه برق شرکت فولاد هرمزگان از اجرای یک پروژه موفقیتآمیز برای تعویض دایورتر سوئیچ متعلق به تپچنجر ترانسفورماتور کوره شماره ۲ خبر داد؛ اقدام مهمی که منجر به افزایش ضریب ایمنی و بهینهسازی زمان توقف تولید فولاد هرمزگان شده است.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت فولاد هرمزگان، پیام علیپور، با تأکید بر اینکه یکی از مهمترین اقداماتی است که در دستور کار شرکت فولاد هرمزگان قرار گرفته تدوین و برنامهریزی استراتژیک برای مصرف بهینه انرژی و کاهش مصرف است افزود: یکی دیگر از برنامههای استراتژیک واحد تعمیرات انرژی به ثمر نشست و عملیات تعویض دایورتر سوئیچ از نوع خلأ متعلق به تپچنجر ترانسفورماتور کوره شماره 2 با موفقیت کامل به پایان رسید.
وی با اشاره به روند ارتقای تجهیزات در سال ۱۴۰۲، خاطرنشان کرد: یکی از اجزای این ترانسفورماتور، دایورتر سوئیچ تپچنجر است که در آن مقطع، بهروزترین و کارآمدترین نمونه موجود را روی این سازه نصب کردیم. این تجهیز نوین، با ارتقای عملکردی چشمگیر نسبت به نمونه پیشین که نیازمند سرویس پس از هر ۱۲۰ هزار عملکرد بود، اکنون امکان ۳۰۰ هزار عملکرد را پیش از نیاز به تعویض فراهم میآورد. این تعویض، بهمنظور حفظ آمادگی کامل ترانسفورماتور کوره شماره ۲، افزایش ضریب ایمنی و بهینهسازی زمان توقف تولید برای صنعت فولاد هرمزگان صورت پذیرفت.
سرپرست نگهداری و تعمیرات پستها و شبکه برق افزود: اجرای این پروژه پیچیده، ثمره همکاری تیمهای فنی و گروهی منسجم، متشکل از واحدهای بهرهبرداری، انرژی، تعمیرات، تعمیرات اساسی، دفتر فنی تعمیرات و ذوب فولادسازی بود که با هماهنگی کامل، این امر را محقق ساختند.
افق توانمندی؛ از ارتقای نامی تا ظرفیت عملیاتی حداکثری
رضا صادقیپور، مسئول نت ترانسفورماتورهای شرکت فولاد هرمزگان نیز در تشریح پیشینه فنی این عملیات بیان کرد: دو سال پیش، در پی تحقق برنامه استراتژیک سازمان مبنی بر افزایش ظرفیت تولید تختال در شرکت فولاد هرمزگان، ترانسفورماتور کوره شماره ۲ با هدف تقویت زیرساختها، از توان اسمی ۱۲۰ مگاولت آمپر به ۱۴۰ مگاولت آمپر ارتقا یافت.
به گفته وی، این تجهیز قابلیت باردهی پیوسته با ۲۰ درصد بالاتر از توان نامی را داراست و در صورت مهیا شدن زیرساختهای بالادست، توانایی عملیاتی تا سقف 160 مگاولت آمپر را نیز دارا خواهد بود که میتواند بدون تغییر در سیستمهای کوره، تولید تختال را تا 5 درصد در سال ارتقا دهد.
صادقیپور با اشاره به نقش تپچنجر در عملکرد کوره، خاطرنشان کرد: تعویض موفقیتآمیز دایورتر سوئیچ، گامی نوین در جهت ارتقای توان عملیاتی کوره بود. تپچنجرهای قدیمی با هر ۱۲۰ هزار عملکرد نیاز به سرویس داشتند. همچنین، بهدلیل ماهیت سه دستگاه دایورتر سوئیچ تکفاز، تعویض و سرویس حدود ۱۴ تا ۱۶ ساعت به طول میانجامید و این امر موجب هدررفت زمان و بالتبع تولید قابلتوجهی بود.
کاهش یکسومی زمان توقف و افزایش دوام فنی
مسئول نت ترانسفورماتورهای شرکت فولاد هرمزگان تأکید کرد: دایورترهای قدیمی پس از ۱۲۰ هزار عملکرد در زمانهای تعمیراتی باید تعمیر و سرویس میشدند. ضمن اینکه بازگرداندن دایورتر قدیمی به چرخه تولید نیازمند 48 ساعت زمان بود، اما تجهیز نوین نصبشده از دو سال پیش، با قابلیت عملکرد تا ۳۰۰ هزار تغییر تپ (تقریباً سه برابر پیشین) کارکردی فنی ارتقایافته داشت و زمان تعویض آن فرارسیده است.
صادقیپور تصریح کرد: با تأمین بهروزترین دایورتر سوئیچها، زمان تعویض تقریباً به یکسوم کاهش یافته و این فرایند حیاتی تنها در بازه زمانی حدود ۵ تا ۶ ساعت قابلاجراست. در نتیجه زمان توقف برنامهریزیشده به بیش از نصف زمان قبلی کاهش یافته است. این عملیات شامل بررسی دقیق کلیه جوانب امر ازجمله جنبههای الکتریکی، زیستمحیطی، ایمنی، باز کردن تجهیزات حفاظتی، بیرون کشیدن دایورتر سوئیچ، شستوشوی مخزن، جایگذاری دایورتر جدید، تزریق روغن و هواگیری بود و تجهیز مربوطه پس از اتمام مراحل فنی و اخذ تستهای نهایی، ترانسفورماتور جهت بهرهبرداری و آغاز فرایند ذوبگیری به بهرهبردار تحویل داده شد.