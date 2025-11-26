خبرگزاری کار ایران
پایان یک رویداد، آغاز فصل جدیدی در همکاری‌های صنعتی «ومعادن»

پایان یک رویداد، آغاز فصل جدیدی در همکاری‌های صنعتی «ومعادن»
بیست‌ودومین نمایشگاه بین‌المللی ایران‌متافو با حضور فعال هلدینگ سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات و ۱۶ شرکت زیرمجموعه آن به کار خود پایان داد. هلدینگ «ومعادن» در این دوره از نمایشگاه با رویکردی یکپارچه و برنامه‌محور، توانست مجموعه‌ای از مذاکرات تخصصی، امضای تفاهم‌نامه‌های همکاری و قراردادهای کاری را در حوزه‌های مختلف زنجیره معدن تا فولاد به نتیجه برساند؛ دستاوردهایی که مسیر توسعه فعالیت‌های فنی، مهندسی و تجاری این مجموعه را در ماه‌های پیش‌رو تقویت خواهد کرد.

در طول برگزاری نمایشگاه، غرفۀ «ومعادن» به‌عنوان یکی از نقاط شاخص رویداد، میزبان مدیران دولتی، فعالان بخش خصوصی، کارشناسان صنعتی و هیئت‌های تجاری داخلی و خارجی بود. ارائه پروژه‌های توسعه‌ای، معرفی ظرفیت‌های زیرمجموعه‌ها، و بررسی فرصت‌های مشترک در حوزه‌های اکتشاف، استخراج، تولید، انرژی و خدمات مهندسی از مهم‌ترین محورهای گفت‌وگو در این غرفه بود.

شرکت‌های زیرمجموعه حاضر شامل معدنی و صنعتی صبانور، تجلی توسعه معادن و فلزات، پویا انرژی نگین سبز خاورمیانه، گسترش کاتالیست ایرانیان، صنایع فولاد کردستان، آهن و فولاد الماس آرتاویل، مدیریت بین‌المللی همراه جاده ریل دریا (هیمکو)، فولاد اقلید پارس، مدیریت اکتشاف منابع معدنی پایا، معدن‌کار باختر، یاقوت توسعه معادن و فلزات خاورمیانه، بازرگانی معادن و صنایع معدنی ایران، توسعه معادن و صنایع مس جانجا، کاوشگران صنایع معدنی راشا، کُک طبس و شرکت بین‌المللی مهندسی ایران (ایریتک) بودند که هر کدام بخشی از توانمندی‌های عملیاتی و دانش فنی «ومعادن» را عرضه کردند.

حضور یکپارچۀ این شرکت‌ها، تصویری جامع از ظرفیت‌های گسترده هلدینگ «ومعادن» در زنجیره کامل معدن تا فولاد ارائه داد و زمینه‌ساز شکل‌گیری همکاری‌های جدید، معرفی طرح‌های توسعه‌ای و تبادل تجربه میان فعالان این صنعت شد.

با پایان یافتن این دوره از متافو، پیگیری توافق‌های انجام‌شده و تبدیل مذاکرات به پروژه‌های عملیاتی، در دستور کار ماه‌های آینده قرار دارد. این رویداد برای این هلدینگ فرصتی بود تا بخشی از برنامه‌های توسعه‌ای خود را به‌صورت میدانی معرفی کرده و نقش فعال‌تری در تحولات آینده صنعت معدن و فلزات کشور بر عهده بگیرد.

