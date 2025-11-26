پایان یک رویداد، آغاز فصل جدیدی در همکاریهای صنعتی «ومعادن»
بیستودومین نمایشگاه بینالمللی ایرانمتافو با حضور فعال هلدینگ سرمایهگذاری توسعه معادن و فلزات و ۱۶ شرکت زیرمجموعه آن به کار خود پایان داد. هلدینگ «ومعادن» در این دوره از نمایشگاه با رویکردی یکپارچه و برنامهمحور، توانست مجموعهای از مذاکرات تخصصی، امضای تفاهمنامههای همکاری و قراردادهای کاری را در حوزههای مختلف زنجیره معدن تا فولاد به نتیجه برساند؛ دستاوردهایی که مسیر توسعه فعالیتهای فنی، مهندسی و تجاری این مجموعه را در ماههای پیشرو تقویت خواهد کرد.
در طول برگزاری نمایشگاه، غرفۀ «ومعادن» بهعنوان یکی از نقاط شاخص رویداد، میزبان مدیران دولتی، فعالان بخش خصوصی، کارشناسان صنعتی و هیئتهای تجاری داخلی و خارجی بود. ارائه پروژههای توسعهای، معرفی ظرفیتهای زیرمجموعهها، و بررسی فرصتهای مشترک در حوزههای اکتشاف، استخراج، تولید، انرژی و خدمات مهندسی از مهمترین محورهای گفتوگو در این غرفه بود.
شرکتهای زیرمجموعه حاضر شامل معدنی و صنعتی صبانور، تجلی توسعه معادن و فلزات، پویا انرژی نگین سبز خاورمیانه، گسترش کاتالیست ایرانیان، صنایع فولاد کردستان، آهن و فولاد الماس آرتاویل، مدیریت بینالمللی همراه جاده ریل دریا (هیمکو)، فولاد اقلید پارس، مدیریت اکتشاف منابع معدنی پایا، معدنکار باختر، یاقوت توسعه معادن و فلزات خاورمیانه، بازرگانی معادن و صنایع معدنی ایران، توسعه معادن و صنایع مس جانجا، کاوشگران صنایع معدنی راشا، کُک طبس و شرکت بینالمللی مهندسی ایران (ایریتک) بودند که هر کدام بخشی از توانمندیهای عملیاتی و دانش فنی «ومعادن» را عرضه کردند.
حضور یکپارچۀ این شرکتها، تصویری جامع از ظرفیتهای گسترده هلدینگ «ومعادن» در زنجیره کامل معدن تا فولاد ارائه داد و زمینهساز شکلگیری همکاریهای جدید، معرفی طرحهای توسعهای و تبادل تجربه میان فعالان این صنعت شد.
با پایان یافتن این دوره از متافو، پیگیری توافقهای انجامشده و تبدیل مذاکرات به پروژههای عملیاتی، در دستور کار ماههای آینده قرار دارد. این رویداد برای این هلدینگ فرصتی بود تا بخشی از برنامههای توسعهای خود را بهصورت میدانی معرفی کرده و نقش فعالتری در تحولات آینده صنعت معدن و فلزات کشور بر عهده بگیرد.