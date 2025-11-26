به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه، عبدالله‌زاده در تشریح زیرساخت‌های لازم گفت: «یکی از ارکان اصلی سیستم‌های اسکادا، جمع‌آوری داده‌هاست. این فرآیند از سطح سایت و با استفاده از سنسورها و سیستم‌ها انجام می‌شود. داده‌های جمع‌آوری شده از طریق شبکه‌های فیبر نوری و شبکه‌های وایرلس به مرکز دیتا سنتر منتقل می‌شود و در آنجا توسط اپلیکیشن‌های اسکادا و EMS پردازش، مانیتورینگ و کنترل می‌شوند.»

وی با اشاره به نقش اسکادا در کاهش هزینه و افزایش بهره‌وری بیان کرد: «برای کنترل انرژی، کنترل هزینه‌های انرژی و پایداری انرژی در مجموعه‌های صنعتی، لازمه اصلی اندازه‌گیری، مانیتورینگ و جمع‌آوری داده‌هاست. این بخش، زیربنای سامانه‌های اسکادا محسوب می‌شود و یکی از پایدارترین زیرساخت‌ها برای مدیریت انرژی است.»

عبدالله‌زاده ادامه داد: «اندازه‌گیری‌های مختلف مطابق استاندارد ISO 50001 مدیریت انرژی در سامانه‌های EMS پیاده‌سازی می‌شود. این سیستم‌ها با نظارت دقیق بر مصرف انرژی در منابع مختلف، شناسایی ناهنجاری‌ها و تحلیل داده‌ها، امکان تولید بهینه و پایدار را فراهم می‌کنند و جریان کاری کارخانه را در شرایط محدودیت انرژی حفظ می‌کنند.»

تأثیر اسکادا بر محیط‌زیست

وی گفت: «مدیریت دقیق مصرف انرژی شامل برق و گاز، نه تنها بهره‌وری بالاتر و هزینه کمتر را به همراه دارد، بلکه باعث کاهش تولید گازهای گلخانه‌ای می‌شود. این موضوع اثر مستقیم بر بهبود محیط زیست و کاهش آلایندگی دارد.»

تاریخچه توسعه اسکادای بومی در فولاد مبارکه

عبدالله‌زاده توضیح داد: «در مجتمع فولاد مبارکه، برای اولین بار در سال ۱۳۹۶ تصمیم گرفته شد که با توجه به مشکلات موجود در سیستم‌های خارجی و با حمایت تیم‌های بومی، یک اسکادای بومی طراحی و مورد استفاده قرار گیرد. این محصول به‌عنوان اولین سیستم داخلی در سال‌های بعد نصب و راه‌اندازی شد و از آن زمان تاکنون در فولاد مبارکه استفاده می‌شود.»

وی افزود: «پس از موفقیت این سیستم و نصب EMS در مجتمع، فولاد مبارکه تصمیم گرفت این راهکار را برای کل گروه توسعه دهد. بر اساس این تصمیم، نسخه‌ای از سیستم در سطح کل گروه نصب خواهد شد و داده‌های تمامی واحدها جمع‌آوری و تحلیل می‌شود. این اطلاعات برای تولید داشبوردهای مدیریتی و ابزارهای کنترلی مورد استفاده قرار خواهد گرفت.»

عبدالله‌زاده در پایان تأکید کرد: «این اقدام گامی مهم در یکپارچه‌سازی داده‌ها و بهبود فرآیندهای مدیریتی و بهره‌وری انرژی در سطح کل گروه فولاد مبارکه است و امکان تصمیم‌گیری هوشمند و بهینه‌سازی عملکرد کارخانه‌ها را فراهم می‌کند.»