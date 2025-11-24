حرکت گهرزمین بهسوی تولید فلزات ارزشمند و ارزیابی جایگاه صنعت فولاد کشور
نائب رئیس هیئتمدیره شرکت در بخش دیگری از سخنانش به رویکرد تازه گهرزمین در حوزه معادن غیرآهنی اشاره کرد و گفت: شرکت گهرزمین با نگاه ویژه به صنایع معدنی نوین، تصمیم دارد وارد بازار فلزات ارزشمندی همچون مس و طلا شود. هماکنون اقدامات اکتشافی در زاهدان و جنوب استان کرمان، بهویژه منطقه جبالبارز، با جدیت دنبال میشود تا این مجموعه بتواند به یکی از تولیدکنندگان شاخص این فلزات در کشور تبدیل شود.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت معدنی و صنعتی گهرزمین، نائب رئیس هیئتمدیره شرکت در بخش دیگری از سخنانش به رویکرد تازه گهرزمین در حوزه معادن غیرآهنی اشاره کرد و گفت: شرکت گهرزمین با نگاه ویژه به صنایع معدنی نوین، تصمیم دارد وارد بازار فلزات ارزشمندی همچون مس و طلا شود. هماکنون اقدامات اکتشافی در زاهدان و جنوب استان کرمان، بهویژه منطقه جبالبارز، با جدیت دنبال میشود تا این مجموعه بتواند به یکی از تولیدکنندگان شاخص این فلزات در کشور تبدیل شود.
او در ارزیابی وضعیت صنعت فولاد ایران خاطرنشان کرد: در سایه سرمایهگذاریهای گسترده سالهای اخیر، ایران امروز در میان ده تولیدکننده بزرگ فولاد جهان قرار دارد.
تقوینژاد افزود: با رفع چالشهایی مانند ناترازی انرژی و کمبود منابع آب، *میتوان جایگاه ایران را به رتبه هفتم یا هشتم جهانی ارتقا داد.
وی همچنین با اشاره به نقش شرکتهای فولادی در زیرساختهای ملی گفت: شرکتهای فولادی علاوه بر سرمایهگذاری در حوزه انرژی، در پروژههای بزرگ انتقال آب نیز مشارکت داشته و از پایهگذاران این طرحها هستند.
در پایان، او تأکید کرد: با وجود چالشها، صنعت فولاد یکی از بخشهای توانمند و پیشران اقتصاد ملی است و با تقویت زیرساختهای کلیدی و تداوم نگاه توسعهمحور، میتوان به افقهای روشنتری در تولید و صادرات دست یافت.